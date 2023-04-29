Бобровский — в игре, Сорокин — в отпуске. Разные матчи наших вратарей

Обзор игрового дня НХЛ.

НХЛ. Плей-офф. 1/4 финала конференций. Шестой матч

«Айлендерс» — «Каролина» — 1:2 ОТ (1:0, 0:0, 0:1, 0:1)

Голы: Клаттербак — 1 (Пулок, Сизикас), 9:21 — 1:0. Ахо — 4 (Пеши), 49:24 — 1:1. Штястны — 3 (Степан), 66:00 — 1:2.

Вратари: Сорокин — Андерсен.

Штраф: 4 — 6.

Броски: 34 (11+17+5+1) — 41 (8+11+19+3).

Наши: Романов (21.06/1/+1) — -.

Нью-Йорк. UBS Arena.

Счет в серии: 2-4.

Для двух новокузнецких вратарей вечер пятницы в плей-офф НХЛ сложился по-разному. Для Сергея Бобровского («Флорида») веселье продолжится в седьмой игре серии против «Бостона», а Илье Сорокину («Айлендерс») предстоит собирать чемоданы и ехать в отпуск. Голкипер «Островитян» на протяжении сезона делал все возможное и невозможное, чтобы его команда забралась высоко. Тащил на себе «Айлендерс» много раз. Однако в овертайме шестого матча он пропустил решающую шайбу всей серии от ветерана «Каролины» Пола Штястны после броска с острейшего угла. Очень обидно вылетать из плей-офф таким образом. Начался эпизод с ошибки защитника «Островитян» Адама Пелека, допустившего ошибку в простой передаче.

«Айлендерс», оказавшись на грани вылета, бились с полной отдачей и почти до середины третьего периода сохраняли минимальное преимущество. В НХЛ сложно засушить игру, даже имея в составе элитных вратаря и защитников. Высокий уровень сопротивления и мастерства со стороны соперника всегда может привести к необратимым последствиям. Об ошибке, приведшей к потере шайбы в своей зоне и пропущенному голу, нападающий «Айлендерс» Брок Нельсон будет помнить долго. Впереди у него целое лето. Но именно гол форварда «Ураганов» Себастьяна Ахо стал поворотной точкой, поднявшей дух гостей и помогшей им выиграть.

«Флорида» — «Бостон» — 7:5 (2:1, 1:1, 4:3)

Голы: Монтур — 3 (бол., Ткачак, Барков), 2:01 — 1:0. Бертуцци — 3 (бол., Маршан, Макэвой), 6:09 — 1:1. Ткачак — 4 (Казинс), 13:52 — 2:1. Пастрняк — 3 (бол., Маршан, Макэвой), 25:42 — 2:2. Барков — 1 (Дюклер, Верхэге), 29:22 — 3:2. Бертуцци — 4 (Карло, Маршан), 41:31 — 3:3. Пастрняк — 4 (бол., Бертуцци, Маршан), 43:53 — 3:4. Дэлпи — 1 (Луостаринен, Лунделл), 47:21 — 4:4. Дебраск — 4 (мен., Заха, Орлов), 50:22 — 4:5. Ткачак — 5 (бол., Лунделл, Форслинг), 50:49 — 5:5. Луостаринен — 2 (Монтур), 54:22 — 6:5. Райнхарт — 3 (п.в., Гудас), 59:32 — 7:5.

Вратари: Бобровский — Ульмарк (58:56 — 59:32, 59:41).

Штраф: 12 — 14.

Броски: 33 (12+10+11) — 34 (8+11+15).

Наши: — - Орлов (20.49/1/-3).

Майами. FLA Live Arena. 18911 зрителей.

Счет в серии: 3-3.

Лучшая команда регулярного чемпионата и основной фаворит плей-офф начал трепать нервы своим болельщикам и себе самому крайне изощренным образом. «Бостон» в шестой игре наделал своими руками ошибок на месяц вперед. Даже удивительно, как команда с таким подбором крепких защитников, двусторонних форвардов и главным кандидатом на «Везина Трофи» Линусом Улльмарком в воротах может столько пропускать. Однако автором самого яркого эпизода игрового дня стал форвард «Брюинз» Давид Пастрняк. Чех забросил умопомрачительную шайбу броском между ног.

В матче, в котором было забито 12 голов (один — в пустые ворота), сложно выделить вратаря. Однако пример Сергея Бобровского иногда доказывает обратное. На последней минуте при счете 6:5 голкипер «Флориды» не дал забить лидерам «Бостона» Давиду Пастрняку и Патрису Бержерону, а чуть позже Сэм Райнхарт забросил шайбу в ворота «Медведей». Теперь все решится в седьмой игре, и психологическое преимущество после двух побед подряд явно на стороне «Пантер».