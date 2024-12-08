Российская звезда «Каролины» продолжает зажигать: шесть очков в двух матчах!

Андрей Свечников выдает яркий отрезок.

НХЛ. Регулярный чемпионат

«Айлендерс» — «Каролина» — 4:3 (0:1, 4:1, 0:1)

Голы: Свечников — 10 (бол., Ахо, Гостисбеер), 15:43 — 0:1. Пажо — 6 (Добсон, Цыплаков), 26:05 — 1:1. Свечников — 11 (бол., Джарвис, Гостисбеер), 29:23 — 1:2. Вальстрем — 2, 30:06 — 2:2. Цыплаков — 5 (Пажо, Хорват), 36:16 — 3:2. Хорват — 6 (Пажо), 38:55 — 4:2. Котканиеми — 4 (Гостисбеер, Нечас), 59:11 — 4:3.

Вратари: Сорокин — Кочетков (56:35).

Штраф: 8 — 6.

Броски: 25 (11+12+2) — 31 (10+2+19).

Наши: Романов (25.06/0/0), Цыплаков (16.21/1/+3) — Орлов (20.13/5/0), Свечников (17.39/7/+1).

8 декабря. Нью-Йорк. UBS Arena.

Сезон для «Айлендерс» начался скверно: уже прошло более четверти регулярного чемпионата, а команда ни разу не побеждала дважды подряд в основное время. Борьба за плей-офф коллективу Патрика Руа вряд ли светит. Но во всей этой безнадеге остается светлое пятно — игра Максима Цыплакова.

Однако сегодняшний матч начался с гола другого россиянина. У Андрея Свечникова начало сезона также не задалось, а в какой-то момент он даже оказался в четвертом звене. Зато последние две игры сложились как нельзя лучше: четыре очка (впервые в карьере) в матче с «Колорадо» и дубль сегодня.

Причем в ситуации с первым голом Свечников-то и не планировал забивать: россиянин отдавал пас на Сета Джарвиса, однако шайба отрикошетила от ноги защитника Ноа Добсона прямо в ворота.

В начале второго периода отличился уже Максим Цыплаков, ассистировавший Жану-Габриэлю Пажо. Вскоре россияне вновь обменялись голами: оба пришли благодаря хорошей работе у пятака.

Цыплаков вообще впервые в НХЛ отличился в двух матчах подряд: теперь он вошел в топ-3 новичков лиги по набранным очкам. Чаще форварда «Айлендерс» в этом сезоне отличались только Матвей Мичков и Лэйн Хатсон.

Усилиями Ильи Сорокина «Айлс» — таки смогли довести матч до победы. В третьем периоде по воротам российского вратаря нанесли аж 19 бросков — он отбил 18. Не так здорово все у Петра Кочеткова: в последних трех матчах он ни разу не отбивал больше 86% бросков. По сезону у россиянина чуть более 89% отраженных бросков. Надо сказать, что Кочетков не особенно пользуется шансом стать основным в отсутствии Фредерика Андерсена.

Несмотря на четыре поражения в последних пяти матчах, «Каролина» все еще уверенно находится в зоне плей-офф. Значит, таких потрясений, как в «Рейнджерс», вряд ли стоит ожидать.