Сорокин проиграл дуэль американскому гению. «Дьяволы» поиздевались над русским вратарем

Четыре из пяти шайб голкипер «Айлендерс» пропустил в меньшинстве.

НХЛ. Регулярный чемпионат

«Айлендерс» — «Нью-Джерси» — 4:5 ОТ (1:1, 2:2, 1:1, 0:1)

Голы: Нельсон — 2 (Энгвалль, Палмиери), 12:35 — 1:0. Хэмилтон — 3 (бол., Майер, Шмид), 19:00 — 1:1. Тоффоли — 1 (бол., Д. Хьюз, Братт), 20:21 — 1:2. Нельсон — 3 (Палмиери), 21:37 — 2:2. Л. Хьюз — 1 (бол., Д. Хьюз, Братт), 22:36 — 2:3. Хорват — 1 (Добсон, Мартин), 26:10 — 3:3. Д. Хьюз — 3 (бол., Палат, Братт), 44:30 — 3:4. Хорват — 2 (Ли, Барзал), 58:49 — 4:4. Д. Хьюз — 4 (Марино, Майер), 62:19 — 4:5.

Вратари: Сорокин (58:17 — 58:48, 62:19) — Шмид (62:19).

Штраф: 12 — 6.

Броски: 32 (8+10+13+1) — 39 (13+15+9+2).

Наши: Романов (22.06/0/+1) — -.

21 октября. Нью-Йорк. UBS Arena. 17255 зрителей.

Илья Сорокин остается главной надеждой «Айлендерс» в новом сезоне. Регулярку «Островитяне» начали с двух побед, забросив за два матча лишь четыре шайбы. Этого хватило, чтобы обыграть «Баффало» и «Аризону», ведь российский голкипер действовал практически безупречно. Против «Койотис» Сорокин вовсе оформил первый «сухарь» в сезоне, отразив 14 бросков. Испортили статистику вратарю дерзкие хоккеисты «Нью-Джерси». Домашний матч с «Девилз» обернулся дикой перестрелкой, а Сорокин пропустил больше, чем за две прошлые игры.

Первый период не предвещал матча-концерта с невероятной результативностью. Команды обменялись голами: на шайбу Брока Нельсона «Девилз» ответили шикарным щелчком Дуги Хэмилтона, пробившего Сорокина со средней дистанции. Без стараний Ильи счет к первому перерыву стал бы крупнее. Голкипер «Айлендерс» украл верный гол у лидера «Нью-Джерси» Джека Хьюза. Нападающий оказался перед воротами, убрал шайбу на неудобную руку и бросил над щитком, но Сорокин феноменальным движением ловушкой выручил команду. Потрясающее спасение!

Дуэль Сорокина и Хьюза стала центральным действием матча в Нью-Йорке. Со второго периода команды устроили догонялки. «Девилз» показали феноменальную реализацию большинства. Главный тренер Линди Рафф явно остался доволен: четыре из пяти шайб команда забросила в расстановке «5х4». Избитый тезис о том, что спецбригады обеспечили разницу, идеально подходит к матчу с «Айлендерс». Как Сорокин ни старался, пятерка с Хьюзом продолжала издеваться над соперником. Голом отметился и младший брат Джека — Люк Хьюз. Нетрудно догадаться, кто ассистировал защитнику, который в начале второго периода организовал третью шайбу «Девилз».

Меньшевики «Айлендерс» по итогам матча получили большой объем домашней работы. Только благодаря большинству и активности Хьюза-старшего «Нью-Джерси» довели дело до овертайма. Джек поучаствовал в четырех шайбах «Девилз» и поставил эффектную точку на 63-й минуте. Четыре очка (два гола и два паса) позволили 22-летнему американцу возглавить список бомбардиров НХЛ, опередив Алекса Дебринкэта из «Детройта». За четыре матча Хьюз первым в лиге насобирал 10 (4+6) баллов — солидная результативность на старте чемпионата.

Сорокину сегодня оставалось только посочувствовать. Несмотря на пять пропущенных шайб, Илья отметился несколькими сумасшедшими сэйвами, а суммарно отразил 33 броска — в два раза больше, чем в прошлом матче с «Аризоной». Большинство «Нью-Джерси» с братской связкой Хьюзов отработало на космическом уровне. «Девилз» забивали голы на любой вкус — как классными бросками со средней и дальней дистанции, так и после розыгрыша. «Айлендерс» жизненно необходимо улучшить меньшинство, чтобы в будущем избежать таких поражений. Даже с феноменальным Сорокиным в воротах непозволительно давать сопернику столько свободы при игре «4х5». В равных составах «Островитяне» создавали больше моментов, но вредили сами себе удалениями.