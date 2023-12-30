Овечкин снова не забил, а «Вашингтон» уже вне первой восьмерки

Сорокин лишился «сухаря» за 18 секунд до конца.

«Айлендерс» — «Вашингтон» — 5:1 (0:0, 2:0, 3:1)

Голы: Пажо — 3 (Романов, Готье), 24:51 — 1:0. Добсон — 7 (Барзал, Хорват), 26:01 — 2:0. Готье — 3 (Пажо, Хорват), 50:10 — 3:0. Готье — 4 (Пажо, Болдюк), 50:28 — 4:0. Пажо — 4 (Хольмстрем), 54:26 — 5:0. Обе-Кубель — 3 (Сандин, Дженсен), 59:42 — 5:1.

Вратари: Сорокин — Линдгрен (Кемпер, 6:46).

Штраф: 4 — 6.

Броски: 32 (10+12+10) — 27 (8+9+10).

Наши: Романов (21.27/2/+2) — Кузнецов (16.20/0/-1), Овечкин (17.06/1/-1).

30 декабря. Нью-Йорк. UBS Arena. 17255 зрителей.

На игру с «Вашингтоном» «Айлендерс» вышли после разгромных 0:7 от «Питтсбурга». Очевидно, что после таких матчей возникает желание исправиться перед своими фанатами, да еще и на своем льду.

У «Вашингтона» в последних матчах ситуация не лучше: 2 поражения подряд, причем одно из них — разгромные 1:5 от «Рейнджерс». Такой же счет по итогу «Кэпиталз» получили и от другой команды из Нью-Йорка.

Уже в начале игры «столичные» остались без голкипера Чарли Линдгрена, который в этом сезоне выглядит намного увереннее своего напарника Дарси Кемпера. А ведь именно Кемпер по задумке должен был стать основным вратарем «Вашингтона». Его контракт с кэпхитом в 5,2 млн долларов будет действовать еще 3 года.

Сегодня Кемпер в очередной раз не показал той игры, которой от него ожидали. Оба гола во втором периоде голкипер пропустил после прямых бросков. И хоть прямой вины Кемпера в обеих шайбах, пожалуй, нет, но осадочек-то все равно остался.

Зато здорово играл его оппонент — Илья Сорокин. Ближайшие матчи россиянин проведет без своего напарника Семена Варламова, который получил повреждение в третьем периоде матча с «Питтсбургом». Оставшись один, Сорокин сыграл действительно хорошо, несколько раз серьезно подтащив команду.

Феноменальный матч провели у «Айлендерс» Жюльен Готье и Жан-Габриэль Пажо. Сначала они на двоих сообразили первый гол, а в третьем периоде решили исход матча, забросив две шайбы в течение 18 секунд.

Еще спустя 4 минуты третья тройка «Айлендерс», казалось, завершила разгром: 5:0. Но за 18 секунд до конца матча Николас Обе-Кубель испортил «сухарь» Илье Сорокину.

«Вашингтон» по-прежнему испытывает серьезные проблемы с заброшенными шайбами. По их числу «столичные» превосходят только «Сан-Хосе». Лучшей по созданным моментам сегодня была тройка Протас — Строум — Манта, а не звенья с Овечкиным и Кузнецовым.

Овечкин не забивает уже три матча. Без голов в основное время Ови закончил уже 18 матчей подряд. Беда со статистикой и у Евгения Кузнецова, который 8 игр подряд покидает лед без набранных очков.

«Вашингтон» уже выпал из топ-8 на Востоке. А если еще и травма Линдгрена окажется серьезной, то положение «Кэпиталз» станет совсем бедственным. Перед Спенсером Карбери стоит серьезная задача, ответ на которую он пока не нашел.