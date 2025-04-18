Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
НХЛ. Статьи
Таблицы
Календарь
Статистика
Зарплаты НХЛ
Новости
Статьи
Видео
Фото
Все материалы
Команды
Тренеры
Стадионы
Главная
Хоккей
НХЛ

Сегодня, 06:40

Мичков мощно завершил регулярку и стал лучшим снайпером-новичком! Но «Колдер» ему не дадут

«Филадельфия» проиграла «Баффало» в матче НХЛ
Егор Сергеев
Матвей Мичков.
Фото Imagn Images, USA Today Sports
Telegram Дзен
Несмотря на дубль в последнем матче.

НХЛ. Регулярный чемпионат
«Баффало» — «Филадельфия» — 5:4 (3:1, 1:1, 1:2)
Голы: Так — 35 (Зукер, Бернард-Доккер), 4:35 — 1:0. Кребс — 10 (мен., Так, Клифтон), 13:49 — 2:0. Мичков — 25 (бол., Форстер, Кутюрье), 15:09 — 2:1. Куинн — 15 (Маклеод, Петерка), 16:11 — 3:1. Петерка — 28 (Маклеод, Куинн), 21:24 — 4:1. Мичков — 26 (Кутюрье, Конекны), 27:11 — 4:2. Форстер — 25 (Кэйтс, Бринк), 40:15 — 4:3. Маклеод — 20 (п.в.), 59:12 — 5:3. Бринк — 12 (Мичков, Пелинг), 59:41 — 5:4.
Вратари: Раймер — Колосов (58:42 — 59:12).
Штраф: 4 — 2.
Броски: 31 (13+10+8) — 25 (5+11+9).
Наши: — - Замула (17.00/1/-1), Мичков (20.43/7/-1).
18 апреля. Баффало. KeyBank Center. 16 633 зрителя.

«Филадельфия» и «Баффало» давно потеряли шансы на попадание в плей-офф. В заключительном матче регулярки команды боролись за последнее место Востока. Вполне вероятно, что проигравший сегодня получил гораздо больше, чем два очка: более высокий шанс получить первый пик драфта-2025.

Форвард &laquo;Филадельфии&raquo; Матвей Мичков.Мичков — в десятке новичков: лучших российских дебютантов НХЛ за все время

У «Филадельфии» уже есть опыт удачного выбора на драфте. Матвей Мичков ударно провел регулярку и так же ударно ее завершил. Первую шайбу в матче форвард забросил в середине первого периода: в большинстве мощным кистевым прошил Джеймса Раймера.

Но на этом Мичков не остановился: в середине второго периода Шон Кутюрье выкатил россиянину на пустые ворота. Мичков не промахнулся. Благодаря этим двум шайбам российский форвард стал лучшим снайпером среди новичков: 26 шайб против 25 у Маклина Селебрини.

И даже это не все. Последнее результативное действие в матче Матвей набрал за 19 секунд до его окончания, ассистировав Бобби Бринку.

Всего в 80 матчах регулярного чемпионата Мичков набрал 63 (26+37) очка. Среди новичков по этому показателю россиянин уступает только Лэйну Хатсону. Защитник «Монреаля» провел космический сезон, в котором сделал 60 ассистов и забросил шесть шайб.

Логично, что именно Хатсон — главный фаворит на «Колдер Трофи». В последнем опросе НХЛ Мичков котировался четвертым среди всех новичков лиги. Выше россиянина оказались Хатсон, Маклин Селебрини и вратарь «Калгари» Дастин Вулф.

Но фанаты «Филадельфии» Мичковым довольны: в соцсетях только и постов о том, что именно Матвей должен забрать «Колдер». И это не просто так: Мичков в свои 20 лет стал вторым бомбардиром команды, уступив только Трэвису Конекны. И это несмотря на все попытки воспитывать россиянина от Джона Тортореллы.

Но сейчас его в команде нет, суровую школу жизни Матвей уже прошел, а это значит, что впереди его ждут еще более результативные сезоны.

17
Матвей Мичков
Хоккей
НХЛ
ХК Баффало Сэйбрз
ХК Филадельфия Флайерз
Читайте также
Мать убила троих детей в Канске, их выжившего брата избивал отец. Главное
Сделка США с Украиной и предупреждение о срыве переговоров. Что пишут СМИ
Яна Рудковская в ярости: «Ты унижал детей!» – громкий скандал с тренером Розановым, домогательства к Жилиной и перспективы суда
Кросби и Малкин подарили Овечкину часы после обновления рекорда Гретцки
В СМИ сообщили детали предложенного США союзникам плана по урегулированию на Украине
Украина ввела санкции против олимпийских чемпионов Великой, Вяльбе и Нагорного
Популярное видео
«Питтсбург» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Баффало» — «Филадельфия»: НХЛ, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Флорида»: НХЛ, видеообзор матча
«Айлендерс» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
СКА теряет звезд, что не так с «Динамо», камбэки «Трактора»
«Монреаль» — «Чикаго»: НХЛ, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Коламбус»: НХЛ, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Баффало»: НХЛ, видеообзор матча
«Миннесота» — «Сан-Хосе»: НХЛ, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Филадельфия»: НХЛ, видеообзор матча
Провал СКА, уволят ли Воробьева, вылет «Магнитки»
«Рейнджерс» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Чикаго» — «Питтсбург»: НХЛ, видеообзор матча
«Айлендерс» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Даллас» — «Питтсбург»: НХЛ, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Чикаго»: НХЛ, видеообзор матча
«Чикаго» — «Колорадо»: НХЛ, видеообзор матча
«Каролина» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Миннесота»: НХЛ, видеообзор матча
«Айлендерс» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Бостон» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Коламбус» — «Нэшвилл»: НХЛ, видеообзор матча
Ротенберг наехал на Кудашова. Что с «Трактором»
«Лос-Анджелес» — «Сан-Хосе»: НХЛ, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Баффало»: НХЛ, видеообзор матча
Материалы сюжета Гонка бомбардиров НХЛ: Кучеров против других звезд лиги
Кучеров забил 37 голов и набрал 121 очко: итоговая статистика сезона НХЛ-2024/25
Овечкин забил 44 гола и набрал 73 очка: итоговая статистика сезона НХЛ-2024/25
Капризов завершил регулярный чемпионат НХЛ с 56 очками
Кучеров — в десятке легенд НХЛ! Он в третий раз стал лучшим бомбардиром сезона
Малкин завершил регулярный чемпионат НХЛ с 50 очками
Свечников завершил регулярный чемпионат НХЛ с 48 очками
Популярные
Сегодня
Вчера
Неделя