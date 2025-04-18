Мичков мощно завершил регулярку и стал лучшим снайпером-новичком! Но «Колдер» ему не дадут

Несмотря на дубль в последнем матче.

НХЛ. Регулярный чемпионат

«Баффало» — «Филадельфия» — 5:4 (3:1, 1:1, 1:2)

Голы: Так — 35 (Зукер, Бернард-Доккер), 4:35 — 1:0. Кребс — 10 (мен., Так, Клифтон), 13:49 — 2:0. Мичков — 25 (бол., Форстер, Кутюрье), 15:09 — 2:1. Куинн — 15 (Маклеод, Петерка), 16:11 — 3:1. Петерка — 28 (Маклеод, Куинн), 21:24 — 4:1. Мичков — 26 (Кутюрье, Конекны), 27:11 — 4:2. Форстер — 25 (Кэйтс, Бринк), 40:15 — 4:3. Маклеод — 20 (п.в.), 59:12 — 5:3. Бринк — 12 (Мичков, Пелинг), 59:41 — 5:4.

Вратари: Раймер — Колосов (58:42 — 59:12).

Штраф: 4 — 2.

Броски: 31 (13+10+8) — 25 (5+11+9).

Наши: — - Замула (17.00/1/-1), Мичков (20.43/7/-1).

18 апреля. Баффало. KeyBank Center. 16 633 зрителя.

«Филадельфия» и «Баффало» давно потеряли шансы на попадание в плей-офф. В заключительном матче регулярки команды боролись за последнее место Востока. Вполне вероятно, что проигравший сегодня получил гораздо больше, чем два очка: более высокий шанс получить первый пик драфта-2025.

У «Филадельфии» уже есть опыт удачного выбора на драфте. Матвей Мичков ударно провел регулярку и так же ударно ее завершил. Первую шайбу в матче форвард забросил в середине первого периода: в большинстве мощным кистевым прошил Джеймса Раймера.

Но на этом Мичков не остановился: в середине второго периода Шон Кутюрье выкатил россиянину на пустые ворота. Мичков не промахнулся. Благодаря этим двум шайбам российский форвард стал лучшим снайпером среди новичков: 26 шайб против 25 у Маклина Селебрини.

И даже это не все. Последнее результативное действие в матче Матвей набрал за 19 секунд до его окончания, ассистировав Бобби Бринку.

Всего в 80 матчах регулярного чемпионата Мичков набрал 63 (26+37) очка. Среди новичков по этому показателю россиянин уступает только Лэйну Хатсону. Защитник «Монреаля» провел космический сезон, в котором сделал 60 ассистов и забросил шесть шайб.

Логично, что именно Хатсон — главный фаворит на «Колдер Трофи». В последнем опросе НХЛ Мичков котировался четвертым среди всех новичков лиги. Выше россиянина оказались Хатсон, Маклин Селебрини и вратарь «Калгари» Дастин Вулф.

Но фанаты «Филадельфии» Мичковым довольны: в соцсетях только и постов о том, что именно Матвей должен забрать «Колдер». И это не просто так: Мичков в свои 20 лет стал вторым бомбардиром команды, уступив только Трэвису Конекны. И это несмотря на все попытки воспитывать россиянина от Джона Тортореллы.

Но сейчас его в команде нет, суровую школу жизни Матвей уже прошел, а это значит, что впереди его ждут еще более результативные сезоны.