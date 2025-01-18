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Сегодня, 08:45

Такого в НХЛ еще не было: вратарь забил и сделал голевую передачу!

Вратарь «Питтсбурга» Неделькович набрал 2 очка в матче с «Баффало»
Отдел хоккея «СЭ»
Вратарь «Питтсбурга» Алекс Неделькович празднует свой гол в ворота «Баффало».
Фото Imagn Images, USA Today Sports
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Алекс Неделькович сотворил историю.

НХЛ. Регулярный чемпионат
«Баффало» — «Питтсбург» — 2:5 (1:0, 0:3, 1:2)
Голы: Пауэр — 6 (бол., Бенсон, Байрам), 15:16 — 1:0. Ракелль — 23 (бол., Раст, Грызлик), 21:41 — 1:1. Бовилье — 10 (Гласс), 22:08 — 1:2. Гласс — 2 (бол., Томасино, Неделькович), 31:43 — 1:3. Раст — 18 (бол., Грызлик, Бантинг), 41:09 — 1:4. Бенсон — 8 (Томпсон, Так), 54:46 — 2:4. Неделькович — 1 (п.в.), 57:18 — 2:5.
Вратари: Луукконен (54:51 — 57:18) — Неделькович.
Штраф: 20 — 22.
Броски: 42 (10+13+19) — 19 (6+10+3).
Наши: — - Малкин (15.45/1/+1).
18 января. Баффало. KeyBank Center. 19070 зрителей.

Алекс Неделькович — далеко не самый примечательный вратарь НХЛ. К 29 годам он не провел ни одного стабильного сезона в лиге, а статус первого номера «Питтсбурга» перешел к нему во многом из-за ужасной игры Тристана Джарри и того, что талантливому шведу Бломквисту нужно дозреть до сильнейшей лиги мира.

В нынешнем сезоне статистика Недельковича выглядит печально — он пропускает в среднем по 3,4 шайбы за матч и отражает лишь 88,6 процентов бросков по своим воротам. Но сегодняшняя встреча с «Баффало» стала звездным часом американского вратаря. Мало того, что он отразил 40 из 42 бросков соперника, так еще и стал автором уникального рекорда — до него никто из вратарей НХЛ не отмечался в одной игре голом и результативной передачей.

Во втором периоде вратарь поучаствовал в голе Коди Гласса, а в концовке матча поразил чужие ворота. Выйдя за ворота остановить шайбу, Неделькович развернулся и решил бросить, при этом уже после броска получил от нападающего четвертой тройки «Баффало» Лафферти. Шайба влетела в ворота, а Алекс поехал на собственную скамейку праздновать событие и попал под объятия партнеров.

По два очка вратари в НХЛ набирали, но комбо из гола и ассиста не собирал никто. При этом Неделькович установил и еще один рекорд — он стал первым вратарем, который забивал в НХЛ, АХЛ и Лиге Восточного побережья.

Правда, «Питтсбургу» достижения вратаря не сильно помогают. Команда прервала серию из трех поражений, но пока по-прежнему не выглядит способной бороться за место в плей-офф. Да и Неделькович в каждом матче так играть вряд ли будет.

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НХЛ
ХК Баффало Сэйбрз
ХК Питтсбург Пингвинз
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