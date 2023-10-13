Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Хоккей
Таблицы
Календарь
Статистика
Таблица переходов
Новости
Статьи
Видео
Фото
Все материалы
Команды
Тренеры
Стадионы
Главная
Хоккей
НХЛ

Сегодня, 06:45

Панарин бодро начал сезон! Забил, отдал и помог новому тренеру одержать первую победу

«Рейнджерс» обыграли «Баффало» в матче НХЛ
Иван Богун
Корреспондент отдела хоккея
13 октября. «Баффало» — «Рейнджерс» — 1:5.
Фото USA Today Sports
Telegram Дзен
Великолепный старт сезона парней с Бродвея.

НХЛ. Регулярный чемпионат
«Баффало» — «Рейнджерс» — 1:5 (0:2, 1:1, 0:2)
Голы: Лафренье — 1 (Панарин, Хытил), 3:47 — 0:1. Крайдер — 1 (бол., Фокс, Зибанежад), 12:22 — 0:2. Панарин — 1, 32:49 — 0:3. Петерка — 1 (Пауэр, Йокихарью), 38:30 — 1:3. Крайдер — 2 (мен., Зибанежад, Отманн), 51:34 — 1:4. Труба — 1 (п.в., Крайдер, Зибанежад), 58:31 — 1:5.
Вратари: Леви — Шестеркин.
Штраф: 10 — 8.
Броски: 25 (7+5+13) — 31 (12+9+10).
Наши: — - Панарин (15.44/3/+2).
13 октября. Баффало. KeyBank Center. 19070 зрителей.

Перед началом сезона всех болельщиков «Рейнджерс» интересовало, в каком звене и с какими партнерами начнет сезон Артемий Панарин. Однако за день до стартового матча регулярки с «Баффало» новый главный тренер ньюйоркцев Питер Лавиолетт раскрыл секрет: россиянин в матче-открытии станет воспитателем для Алексиса Лафреньера и только-только восстановившегося Филипа Хытила, которые почти весь прошлый сезон откатались в «детской» тройке с Каапо Какко.

«Да, нашего звена больше нет. Лично я просто наслаждаюсь тем, что буду играть в топ-6 форвардов. Играть вместе с Панариным — это очень радостно для меня. Я должен быть готов получить и отдать шайбу в любой момент, надо быть постоянно готовым нанести бросок. Потому что Артемий может найти передачей когда угодно. Конечно, я должен играть в свою игру и пытаться помогать ему. Раньше я с ним не играл постоянно, поэтому буду стремиться, чтобы было весело», — не скрывал своей радости Хитил до выезда в Баффало.

И заискрило второе сочетание «синерубашечников» уже в самом начале матча. На третьей минуте Хлебушек закатил в зону с шайбой, бросил по воротам, сам же забрал отскок от щитков Девона Леви, обкатив Оуэна Пауэра, и выдал Алексису Лафреньеру великолепный пас на пустые ворота. Промахнуться в этой ситуации бедовый канадец, не оправдывающий статус первого номера драфта, не имел права.

А вот чешский центр Панарина, оправившийся за летом от всех повреждений, в конце первого периода словил роскошную «мельницу» от лидера обороны «Клинков» Расмуса Далина. Тот самый случай, когда к силовому приему вообще нельзя придраться — эталонное исполнение от шведа, получившего не так давно новый восьмилетний контракт от Кевина Адамса.

Однако без шайбы шокировавший Нью-Йорк своей новой прической Панарин сегодня не остался. В середине матча при счете 2:0 в пользу «Рейнджерс» он прибавил к результативной передаче классный гол с кистей и увеличил отрыв гостей.

В концовке второго периода хозяева все-таки сподобились на свой первый гол в сезоне. Но преимущества в две шайбы хватило парням Лавиолетта, чтобы спокойно провести третий период и окончательно приговорить «Баффало» голом Криса Крайдера, который сумел отличиться этой ночью не только в большинстве, но и в меньшинстве. Собственно, именно американец и помешал Панарину стать первой звездой встречи.

Само собой, приложил руку к позитивному старту «Рейнджерс» Игорь Шестеркин, буднично отразивший 23 броска по своим воротам. Для него эта победа стала уже 100-й в НХЛ. Причем для того, чтобы отпраздновать юбилей, россиянину понадобилось всего 159 матчей — прежде подобная отметка покорялась лишь шести вратарям в истории лиги.

Артемий Панарин
Хоккей
НХЛ
ХК Баффало Сэйбрз
ХК Нью-Йорк Рейнджерс
1
Обсудить
Читайте также
Роналду грозит наказание в виде 99 ударов плетью за нарушение закона Ирана
Промес в четвертый раз получил приз лучшему игроку сезона от фанатов «Спартака»
Армия Израиля рассказала об укрытии боевиков ХАМАС под домами жителей Газы
Байдена обвинили в сокрытии масштабов коррупции на Украине
Кнайсль предупредила о долгих последствиях наземной операции в Газе
Что меняет для Азовского моря статус внутреннего: спецпроект «Известий»
Популярное видео
«Лос-Анджелес» — «Колорадо»: НХЛ, видеообзор матча
«Ванкувер» — «Эдмонтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Торонто» — «Монреаль»: НХЛ, видеообзор матча
Анонс сезона НХЛ: сколько забьет Овечкин, главные русские интриги
«Вегас» — «Сиэтл»: НХЛ, видеообзор матча
«Питтсбург» — «Чикаго»: НХЛ, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Нэшвилл»: НХЛ, видеообзор матча
Овечкин: Кубок Стэнли vs Олимпиада, отдаст ли сына в хоккей, «Динамо»
«Вегас» — «Флорида»: видеообзор матча, финал Кубка Стэнли
«Флорида» — «Вегас»: видеообзор матча, финал Кубка Стэнли
«Флорида» — «Вегас»: видеообзор матча, финал Кубка Стэнли
«Вегас» — «Флорида»: видеообзор матча, финал Кубка Стэнли
«Вегас» — «Флорида»: видеообзор матча, финал Кубка Стэнли
Анонс финала Кубка Стэнли и новый тренер у Овечкина
«Даллас» — «Вегас»: видеообзор, полуфинал Кубка Стэнли
«Вегас» — «Даллас»: видеообзор, полуфинал Кубка Стэнли
«Даллас» — «Вегас»: видеообзор, полуфинал Кубка Стэнли
«Флорида» — «Каролина»: видеообзор, полуфинал Кубка Стэнли
«Даллас» — «Вегас»: видеообзор, полуфинал Кубка Стэнли
«Флорида» — «Каролина»: видеообзор, полуфинал Кубка Стэнли
«Вегас» — «Даллас»: видеообзор, полуфинал Кубка Стэнли
«Каролина» — «Флорида»: видеообзор, полуфинал Кубка Стэнли
«Вегас» — «Даллас»: видеообзор, полуфинал Кубка Стэнли
«Каролина» — «Флорида»: видеообзор, полуфинал Кубка Стэнли
«Даллас» — «Сиэтл»: видеообзор, второй раунд Кубка Стэнли
«Эдмонтон» — «Вегас»: видеообзор, второй раунд Кубка Стэнли
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Наследник Гретцки ярко ворвался в НХЛ. Бедард уже забил лучшему вратарю лиги прошлого сезона