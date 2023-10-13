Панарин бодро начал сезон! Забил, отдал и помог новому тренеру одержать первую победу

Великолепный старт сезона парней с Бродвея.

НХЛ. Регулярный чемпионат

«Баффало» — «Рейнджерс» — 1:5 (0:2, 1:1, 0:2)

Голы: Лафренье — 1 (Панарин, Хытил), 3:47 — 0:1. Крайдер — 1 (бол., Фокс, Зибанежад), 12:22 — 0:2. Панарин — 1, 32:49 — 0:3. Петерка — 1 (Пауэр, Йокихарью), 38:30 — 1:3. Крайдер — 2 (мен., Зибанежад, Отманн), 51:34 — 1:4. Труба — 1 (п.в., Крайдер, Зибанежад), 58:31 — 1:5.

Вратари: Леви — Шестеркин.

Штраф: 10 — 8.

Броски: 25 (7+5+13) — 31 (12+9+10).

Наши: — - Панарин (15.44/3/+2).

13 октября. Баффало. KeyBank Center. 19070 зрителей.

Перед началом сезона всех болельщиков «Рейнджерс» интересовало, в каком звене и с какими партнерами начнет сезон Артемий Панарин. Однако за день до стартового матча регулярки с «Баффало» новый главный тренер ньюйоркцев Питер Лавиолетт раскрыл секрет: россиянин в матче-открытии станет воспитателем для Алексиса Лафреньера и только-только восстановившегося Филипа Хытила, которые почти весь прошлый сезон откатались в «детской» тройке с Каапо Какко.

«Да, нашего звена больше нет. Лично я просто наслаждаюсь тем, что буду играть в топ-6 форвардов. Играть вместе с Панариным — это очень радостно для меня. Я должен быть готов получить и отдать шайбу в любой момент, надо быть постоянно готовым нанести бросок. Потому что Артемий может найти передачей когда угодно. Конечно, я должен играть в свою игру и пытаться помогать ему. Раньше я с ним не играл постоянно, поэтому буду стремиться, чтобы было весело», — не скрывал своей радости Хитил до выезда в Баффало.

И заискрило второе сочетание «синерубашечников» уже в самом начале матча. На третьей минуте Хлебушек закатил в зону с шайбой, бросил по воротам, сам же забрал отскок от щитков Девона Леви, обкатив Оуэна Пауэра, и выдал Алексису Лафреньеру великолепный пас на пустые ворота. Промахнуться в этой ситуации бедовый канадец, не оправдывающий статус первого номера драфта, не имел права.

А вот чешский центр Панарина, оправившийся за летом от всех повреждений, в конце первого периода словил роскошную «мельницу» от лидера обороны «Клинков» Расмуса Далина. Тот самый случай, когда к силовому приему вообще нельзя придраться — эталонное исполнение от шведа, получившего не так давно новый восьмилетний контракт от Кевина Адамса.

Однако без шайбы шокировавший Нью-Йорк своей новой прической Панарин сегодня не остался. В середине матча при счете 2:0 в пользу «Рейнджерс» он прибавил к результативной передаче классный гол с кистей и увеличил отрыв гостей.

В концовке второго периода хозяева все-таки сподобились на свой первый гол в сезоне. Но преимущества в две шайбы хватило парням Лавиолетта, чтобы спокойно провести третий период и окончательно приговорить «Баффало» голом Криса Крайдера, который сумел отличиться этой ночью не только в большинстве, но и в меньшинстве. Собственно, именно американец и помешал Панарину стать первой звездой встречи.

Само собой, приложил руку к позитивному старту «Рейнджерс» Игорь Шестеркин, буднично отразивший 23 броска по своим воротам. Для него эта победа стала уже 100-й в НХЛ. Причем для того, чтобы отпраздновать юбилей, россиянину понадобилось всего 159 матчей — прежде подобная отметка покорялась лишь шести вратарям в истории лиги.