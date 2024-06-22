Биография Владимира Тарасенко: жизнь и карьера обладателя Кубка Стэнли

История российского хоккеиста.

Владимир Андреевич Тарасенко

Прозвище: Русский танк.

Дата рождения: 13 декабря 1991 года.

Место рождения: Ярославль, Россия.

Рост: 182 см.

Вид спорта: хоккей.

Амплуа: крайний нападающий.

Клуб: «Флорида Пантерз».

Детство и юность Владимира Тарасенко

Будущий победитель Кубка Стэнли родился в семье известного хоккеиста и тренера Андрея Тарасенко. Отец тогда выступал за «Торпедо» из Ярославля. Когда Владимиру было всего два года, его родители развелись. Воспитанием мальчика занимались бабушка и дедушка, свои первые шаги в хоккее он делал в Новосибирске.

«С 3 до 10 лет Вовка жил у нас с женой. Поначалу он был немного «диким», потерянным. В те годы я работал директором детско-юношеской школы футбольного «Чкаловца». Знал, когда в нашем спортзале «окна», и учил его в этот промежуток разным играм. Он играл во все: футбол, хоккей, гандбол, баскетбол. Дома — в шашки, шахматы, лото, домино и карты. Не было и дня, чтобы он был предоставлен сам себе,» — рассказал дедушка хоккеиста, Владимир Тарасенко в интервью «Спорт день за днем».

Спортивное прошлое старших членов семьи отчасти предопределило будущее самого Владимира. В Новосибирске Тарасенко начал заниматься хоккеем в ДЮСШ «Сибирь». Особый вклад в карьеру парня принадлежит его деду.

«Большое спасибо нашему дедушке. Он был со мной с первого дня, когда я только начал заниматься хоккеем. Мы прошли через все: юниорская школа, разные поездки по городам нашего региона. Так теперь играет мой младший брат», — говорил Тарасенко сайту НХЛ.

В 2006 году Андрей Тарасенко завершил игровую карьеру, вернулся в Новосибирск и стал тренером в «Сибири-2», в составе которой играл Владимир. Под руководством отца юный хоккеист рос и прогрессировал, хоть это давалось ему непросто.

«Пацану 15-16 лет крайне тяжело было объяснить, что там я тренер, а здесь — папа. У меня даже на лавке во время игр были с ним конфликты. Я и сам от себя не ожидал, как жестко могу разговаривать с собственным сыном. Сердце кровью обливалось, но я уверен, что должен был это делать», — рассказывал «СЭ» Андрей Тарасенко.

Спортивная карьера Владимира Тарасенко

Форвард с юным лет отличался своими снайперскими качествами. В сезоне-2007/08 хоккеист начал выступал за фарм-клуб «Сибири». Перед следующим сезоном Тарасенко прошел подготовку с основной командой. Дебют Владимира в КХЛ состоялся в сентябре 2008 года в матче против московского «Динамо». Новичку удалось отличиться в первой смене и первым касанием — он забил гол на 2-й минуте встречи.

Тарасенко в первом сезоне в КХЛ набрал 10 (7+3) очков в 38 играх регулярного чемпионата, продолжил прогрессировать и за несколько лет стал одним из лидеров новосибирской команды. В сезоне-2011/12 нападающий набрал 38 (18+20) очков в 39 матчах. После непопадания «Сибири» в плей-офф Владимир был обменян в СКА на Вячеслава Солодухина. До конца регулярки форвард набрал 9 (5+4) очков в 15 матчах, а потом — 16 (10+6) в 15 играх плей-офф. В 2012 году он также принял участие в Матче звезд КХЛ за команду «Востока» и одержал победу в конкурсе на самый эффектный буллит.

Летом 2012 года Тарасенко принял решение продолжить карьеру в НХЛ, но из-за локаута в североамериканской лиге вернулся в СКА. За половину сезона форвард набрал 32 (14+18) очка в 31 матче за армейцев из Санкт-Петербурга.

Владимир Тарасенко. Фото photo.khl.ru

Карьера в НХЛ

Тарасенко на драфте НХЛ в 2010 году под 16-м номером выбрал «Сент-Луис». В 2012-м Владимир осуществил детскую мечту — играть в Северной Америке. Форвард подписал с «Блюз» контракт новичка и отправился в новый клуб после окончания локаута в начале 2013 года.

В первом матче за «Сент-Луис» 19 января Тарасенко забросил две шайбы в ворота «Детройта». По итогам января россиянина назвали лучшим новичком месяца в НХЛ. В первом сезоне Владимир набрал 19 очков (8+11) в 38 матчах. В том же сезоне форвард дебютировал в Кубке Стэнли, проведя одну игру без результативных действий в плей-офф.

В сезоне-2013/14 Тарасенко набрал 43 (21+22) очка в 64 матчах, пропустив часть регулярного чемпионата весной из-за операции на руке, но успел вернуться к плей-офф — 4 (4+0) очка в 6 играх.

В сезоне-2014/15 Тарасенко стал лучшим игроком «Сент-Луиса» по ключевым статистическим показателям, вошел в первые десятки бомбардиров, снайперов и лучших хоккеистов по плюс-минус во всей лиге — 73 (37+36) очка при «плюс 31» в 77 матчах. В плей-офф он снова провел 6 матчей и набрал 7 (6+1) очков. Вместе с тем он стал первым игроком НХЛ за 25 лет, кто забил 10 голов за 12 матчей после дебюта в Кубке Стэнли.

В июле 2015 года Тарасенко подписал новый контракт с «Блюз» сроком на 8 лет и 60 миллионов долларов. В сезоне-2015/16 россиянин был одним из самых результативных форвардов НХЛ, забросив 40 шайб и сделав 34 передачи в 80 матчах. Нападающий стал четвертым снайпером регулярного чемпионата, больше него забили только Александр Овечкин (50 голов), Патрик Кейн (46) и Джейми Бенн (41). В плей-офф у него — 15 (9+6) очков в 20 играх.

В сезоне-2016/17 Владимир снова стал лучшим бомбардиром и снайпером команды — 75 очков, 39 голов в 80 матчах. К этому он добавил 6 (3+3) очков в 11 играх плей-офф. В регулярном чемпионате-2017/18 россиянин действовал чуть менее ярко — 66 (33+33) очков в 80 матчах и пропуск Кубка Стэнли.

Сезон-2018/19 получился триумфальным для «Сент-Луиса» и Тарасенко. «Блюз» прошли путь от аутсайдера лиги до клуба-чемпиона. Владимир в регулярном чемпионате набрал 68 (33+35) очков в 76 матчах, в плей-офф — 17 (11+6) в 26 играх. «Блюзмены» взяли Кубок Стэнли впервые в своей 52-летней истории, а российский форвард был одним из самых ярких игроков в сделавшей ставку на оборонительный хоккей команде бывшего форварда силового плана Крейга Беруби.

Владимир Тарасенко. Фото photo.khl.ru

«Просто сил нет. Очень устали все. Настало время праздновать. Будем праздновать долго, это очень большая победа для всех нас. Как будто это происходит сейчас не с нами. Только что выиграли Кубок, больше ничего не надо говорить. У меня нет слов. Хочу скорее вернуться в Сент-Луис. Жена дома, только недавно родила, большой привет ей», — сказал Тарасенко в после чемпионства.

В сезонах-2019/20 и 2020/21 Тарасенко играл мало из-за травмы плеча и операций. За это время Владимир провел всего 34 матча в регулярном чемпионате и 8 в плей-офф. Вернуться к полноценной игре у россиянина получилось только в сезоне-2021/22. Тогда форвард впервые в карьере в НХЛ преодолел отметку 80 баллов за результативность — 82 очка (34+48) в 75 матчах. Также он стал 11-м россиянином в лиге, которому удалось забросить 250 шайб в регулярных чемпионатах. В новом розыгрыше Кубка Стэнли у него было 9 (3+6) очков в 12 играх.

В начале 2023-го Тарасенко в последний сезон действия контракта покинул главный клуб своей североамериканской карьере перед дедлайном. За половину регулярного чемпионата он провел в «Сент-Луисе» 38 матчей с 29 (10+19) очками, после чего вместе с одноклубником Нико Микколой был обменян в «Рейнджерс».

В клубе из Нью-Йорка Владимир присоединился в том числе к другому чемпиону мира среди молодежи-2011 Артемию Панарину. Экс-форвард «Сент-Луиса» дебютировал в «Рейнджерс» 10 февраля 2023 года в матче против «Сиэтла» и отметился заброшенной шайбой на 3-й минуте игры. До конца регулярного чемпионата нападающий в 31 матче набрал 21 (8+13) очко. При этом в плей-офф «бродвейцы» остановились в первом раунде, у чемпиона-2019 в этом розыгрыше — 4 (3+1) очка в 7 играх.

Летом 2023 года Тарасенко стал свободным агентом. После нескольких недель на рынке форвард заключил контракт с «Оттавой». Соглашение россиянина с одним из аутсайдеров лиги было рассчитан на один год и 5 миллионов долларов. В составе «Сенаторз» Владимир набрал свое 600-е очко (279 голов, 321 передача за 710 матчей) в регулярном чемпионате НХЛ. До него на подобную отметку выходили только 16 россиян в истории НХЛ. Всего в сезоне-2023/24 нападающий провел за клуб из столицы Канады 57 матчей и набрал 41 (17+24) очко.

6 марта 2024 года Тарасенко был обменян во «Флориду» на несколько поздних выборов на драфтах. Форвард дебютировал в домашнем матче с «Филадельфией» и через два дня оформил дубль и голевую передачу в игре с «Калгари».

«Считаю, в прошлом году эта команда добилась огромного успеха. Здесь отличный коллектив, который очень хорошо меня принял. Мне очень посчастливилось выиграть один [Кубок Стэнли]. И я очень хочу выиграть еще один. Надеюсь, мы сможем это сделать», — сказал Тарасенко о старте в составе команды-финалиста НХЛ-2023.

До конца регулярного чемпионата новичок «Пантерз» провел 19 матчей и набрал 14 (6+8) очков. В плей-офф команда Пола Мориса прошла соседей по штату из «Тампа-Бэй», «Бостон» и в финале Восточной конференции — «Рейнджерс». Соперник флоридцев по финальной серии — «Эдмонтон».

Владимир Тарасенко. Фото Александр Федоров, «СЭ»

Карьера в сборной России

Тарасенко в составе юниорской сборной России на чемпионате мира-2009 стал лучшим бомбардиром (15 очков, 8 голов и 7 передач в 8 матчах) и вошел в символическую тройку лучших нападающих турнира.

В 2010 году форвард дебютировал на молодежном чемпионате мира. Владимир набрал 5 (4+1) очков в 6 играх и вместе с командой занял 6-е место.

Тарасенко был капитаном сборной России на победном МЧМ-2011 в Баффало. Форвард набрал 11 (4+7) очков в 7 матчах и стал автором третьей шайбы в финале с Канадой, в которой команде Валерия Брагина удалось отыграться с 0:3 после двух периодов и оформить победу — 5:3.

В апреле 2011 года Тарасенко впервые вызвали в главную сборную страны, на последнем этапе Евротура форвард в пяти матчах отличился всего один раз. Затем Владимир выступил на чемпионате мира-2011. На этом турнире россияне потерпели три поражения в пяти матчах группового турнира, прошли Канаду в четвертьфинале и затем уступили Финляндии и Чехии. У форварда — 1 (1+0) очко в 6 играх.

В 2012 году Тарасенко не попал в окончательную заявку на чемпионат мира — по мнению главного тренера Зинэтулы Билялетдинова, игрок был не готов к турниру. Специалист включил форварда в состав на домашней Олимпиаде-2014. Россияне провалили турнир в Сочи и проиграли Финляндии в четвертьфинале. У Владимира — 1 (0+1) очков в 5 матчах.

Тарасенко пропустил чемпионат мира-2014 из-за травмы. Через год на ЧМ-2015 форвард впервые стал обладателем медалей со взрослой сборной — стал серебряным призером, в 9 матчах набрал 7 (4+3) очков.

В четырех следующих сезонах Тарасенко пропускал чемпионаты мира из-за занятости в клубе или травм. Осенью 2016 года Владимир сыграл на Кубке мира, на котором россияне заняли четвертое место. У форварда — 2 (2+0) очка в 4 матчах.

Тарасенко принял участие в чемпионате мира-2021, на котором команда России стала пятой. У нападающего — 2 (0+2) очка в 3 матчах.

Владимир Тарасенко. Фото USA Today Sports

Достижения Владимира Тарасенко

обладатель Кубка Стэнли (2019)

победитель молодежного чемпионата мира (2011)

серебряный призер чемпионата мира (2015)

серебряный призер юниорского чемпионата мира (2009)

участник Матча звезд КХЛ (2012)

участник Матча звезд НХЛ (2015, 2016, 2017, 2023)

Личная жизнь Владимира Тарасенко

Хоккеист встретился с будущей супругой почти сразу после окончания Олимпийских игр в Сочи. Друзья пригласили его в караоке, где Владимир познакомился с девушкой по имени Яна.

«Никто не пел. Я слишком стеснялся, чтобы заговорить с ней, так что нужно было немного расслабиться», — вспоминал Владимир в интервью «СЭ».

Избранница хоккеиста на тот момент уже была в разводе с бизнесменом Сергеем Бесединым. От первого брака у нее есть сын Марк. Тарасенко наличие ребенка не испугало. Постепенно у пары начались романтические отношения.

«Владимир очень романтичный парень. В начале наших отношений он доставлял цветы несколько раз в день, где бы я ни была. Я до сих пор не понимаю, как ему удалось это организовать. Но ни романтические жесты, ни его имя не были ключом к тому, чтобы покорить меня — меня покорила его зрелость и ответственность», — рассказала Яна Sport24.

Владимир Тарасенко. Фото Алексей Иванов, архив «СЭ»

Через год после знакомства пара поженилась. Свадьбу сыграли в родном городе девушки — Новосибирске, где Владимир провел все свое детство. Выездная церемония бракосочетания прошла в курорт-отеле Морозово, ведущими были популярные комедийные актеры Станислав Ярушин и Арарат Кещян.

На церемонию были приглашены игроки сборной России — вратарь и будущий одноклубник по «Флориде» Сергей Бобровский, защитник золотой молодежки-2011 Дмитрий Орлов. Также на торжестве присутствовал популярный певец Сергей Жуков.

После свадьбы Тарасенко усыновил ребенка Яны от первого брака. К Марку Владимир относится как к родному сыну. В 2016 году в семье родился первый общий ребенок, мальчика назвали Александром. Через три года они уже стали многодетной семьей — на свет появился их третий сын.

Социальные сети Владимира Тарасенко