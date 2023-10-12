Наследник Гретцки ярко ворвался в НХЛ. Бедард уже забил лучшему вратарю лиги прошлого сезона

Правда, первый гол 18-летнего нападающего не помог «Чикаго» обыграть «Бостон».

С ранних лет Коннор Бедард считался уникальным хоккеистом. Юное дарование наградили исключительным статусом CHL, который позволяет дебютировать в системе канадских юниорок в 15 лет. Нападающий стал лишь седьмым игроком в истории с подобной привилегией. На последнем драфте Коннора ожидаемо выбрали под первым номером. В «Чикаго» счастливо потирали руки и сразу же начали боготворить Бедарда. Все с нетерпением ждали первых матчей канадца в НХЛ. Форварду выдали шикарные авансы, но лига помнит, как перемалывала других победителей драфт-лотереи, которые в итоге терялись в общей массе игроков.

НХЛ и «Чикаго» с первых дней раскручивают бренд нового СуперКоннора. Матч с «Питтсбургом» украсила встреча двух талантов поколений. Бедард против Кросби. 18-летнего нападающего перед стартовым вбрасыванием поприветствовал в лиге арбитр Келли Сазерленд. Работать на матчах НХЛ он начал за пять лет до рождения Коннора. Бедард дебютировал за «Блэкхокс» с ассиста и победы над «Пингвинз». Не стал затягивать нападающий и с первым голом в НХЛ — под раздачу попал «Бостон» в следующем матче.

Возможно, лет через 20, если Коннор вырастет в суперзвезду уровня Макдэвида, Кросби или Овечкина, вратарь «Брюинз» Линус Улльмарк, завершив карьеру, будет вспоминать, как приоткрыл дверь в НХЛ совсем юному Бедарду. Дебют канадца подогревается активнее предшественников, которых сравнивают с новым лицом «Чикаго». Сегодняшнюю шайбу еще долго будут крутить в эфирах и социальных сетях. Коннор, собственно, сделал гол сам. Обыгрался с Райаном Донато при входе в зону, бросил с острого угла, первым успел на отскок и перехитрил обладателя «Везины» из-за ворот.

В НХЛ иронично отреагировали на гол Бедарда, запустив в трансляции счетчик погони за Уэйном Гретцки. Коннору осталось всего ничего — 893 раза поразить ворота соперников. Против «Бостона» шайба Коннора осталась единственной для «Чикаго», хотя сам нападающий шесть раз бросил по воротам Ульмарка. В игре с «Питтсбургом» Бедарду прилетела обоснованная критика за игру на вбрасываниях. Матч центр первого звена «Блэкхокс» закончил со скромными 15 процентами на точке.

С «Брюинз» Коннор улучшил статистику до 50 процентов. Очевидно, что вбрасывания — один из компонентов, к которому молодому форварду нужно адаптироваться после юниорской лиги. Одно дело порхать по площадке, рисовать комбинации и завершать атаки, совсем другое — вступать в единоборства с превосходящими в мышечной массе, технике и опыте соперниками.

Главный тренер «Чикаго» Люк Ричардсон попытался спасти матч в концовке, заменив голкипера Седерблума на шестого полевого игрока. Этим «Блэкхокс» только помогли Давиду Пастрняку оформить дубль броском в пустые ворота и пополнить снайперский счет. Погоня за «Ришаром» обострилась с первых матчей регулярки. Конкурент чешского лидера «Бостона» — Остон Мэттьюс — королевским хет-триком спас для «Торонто» игру с «Монреалем». Пастрняк ответил дублем против «Чикаго». Звезды начали сезон без раскачки — осталось дождаться первого гола Александра Овечкина?