Мичков сделал второй дубль за «Филадельфию»! По игре в большинстве он в числе лучших в НХЛ

Правда, «Флайерз» все равно проиграли «Бостону».

НХЛ. Регулярный чемпионат

«Бостон» — «Филадельфия» — 4:3 ОТ (0:2, 1:1, 2:0, 1:0)

Голы: Мичков — 10 (бол., Кутюрье, Андре), 7:24 — 0:1. Мичков — 11 (Санхейм), 18:24 — 0:2. Фредерик — 4 (бол., Лорей, Гики), 25:26 — 1:2. Йорк — 3 (Санхейм, Конекны), 35:29 — 1:3. Фредерик — 5 (Койл, Кастелич), 45:18 — 2:3. Маршан — 11 (Бразо), 54:38 — 3:3. Заха — 7 (Пастрняк), 62:49 — 4:3.

Вратари: Суэймен — Колосов.

Штраф: 8 — 16.

Броски: 31 (9+9+12+1) — 26 (7+12+6+1).

Наши: Задоров (21.44/2/+1) — Замула (13.51/2/-1), Мичков (14.25/2/+1).

7 декабря. Бостон. TD Garden.

«Филадельфия» по итогам матча с «Бостоном» может быть довольна тремя моментами — результативной игрой своего новичка Матвея Мичкова, уверенными действиями вратаря Алексея Колосова и одним набранным очком. Можно не сомневаться, что по окончании встречи главный тренер «Флайерс» Джон Торторелла врубил свою машину гнева на полную мощность. Его команда дважды упускала преимущество в две шайбы, а в овертайме нападающий Джоэль Фараби убежал к чужим воротам и не смог пробить Джереми Суэймэна.

На фоне «Бостона», который доминировал большую часть игры, гости смотрелись неубедительно. Для того, чтобы быть максимально эффективной, «Филадельфия» должна перебегать, переработать и перетерпеть соперника. Хотя бы без одной из этих составляющих команде уже приходится тяжело. Техничный, умный и не слишком быстрый Мичков совершенно не подходит ей по стилю, но одновременно дает то, что не способен ни один другой хоккеист «Флайерз».

Россиянин на глазах становится крайне эффективным игроком большинства, подбираясь к уровню самых лучших в НХЛ в данном компоненте. Когда на площадке становится становится свободнее, нападающий «Филадельфии» за счет своего чутья и быстрых рук может творить интересные вещи. Именно так он забросил первую шайбу «Бостону». Сейчас на его счету уже 11 (5+5) очков, набранных в большинстве. По этому показателю в текущем моменте Мичков ворвался в двадцатку лучших.

Россиянин записал на свой счет дубль уже в первом периоде игры, причем во втором голе больше впечатлил роскошный пас защитника Трэвиса Сэнхайма на дальнюю штангу. Его попадание в состав сборной Канады на Турнир четырех наций для многих экспертов стало сюрпризом. Но этот факт, похоже, вдохновил самого игрока, который, как правило, не склонен к креативным решениям.

С незапамятных времен матчи «Бостона» и «Филадельфии» сопровождаются повышенным уровнем силовой борьбы, стычками, драками и провокациями. Мичков, которого едва задели клюшкой в одном из эпизодов картинно упал, чем вызвал яростное возмущение защитника «Брюинз» Чарли Макэвоя.

Тот остался недоволен поведением русского нападающего, поскольку был наказан двумя минутами штрафа за подножку. Более того, раздосадованный американец сразу же вступил в потасовку с форвардом «Флайерз» Оуэном Типпеттом. Можно не сомневаться, что такой артистизм высшей пробы в памяти игроков «Бостона» останется. В следующей встрече Мичкову придется быть внимательнее. Никто ему на словах не станет объяснить, как это делал год назад на послематчевом рукопожатии нападающий «Амура» Сергей Лапин.

Колосов, несмотря на поражение, скорее заслужил слов одобрения. В том, что матч не завершился в пользу «Бостона» в основное время, есть его заслуга. Белорусский вратарь пока выигрывает конкуренцию у Ивана Федотова. Интересно будет посмотреть за действиями менеджмента «Филадельфии», когда в ее состав после травмы вернется основной голкипер Самуэль Эрссон.