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НХЛ

Сегодня, 10:05

Еще одна мощная сенсация в НХЛ: рекордсмены регулярки пропустили шесть голов и проиграли!

Отдел хоккея «СЭ»
Линус Улльмарк спасает ворота после броска Александра Баркова.
Фото USA Today Sports
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Обзор игрового дня плей-офф.

НХЛ. Плей-офф. 1/4 финала конференций. «Восток». Второй матч
«Бостон» — «Флорида» — 3:6 (0:0, 2:2, 1:4)
Голы: Беннетт — 1 (Ткачак), 21:42 — 0:1. Маршан — 2 (мен., Носек), 32:13 — 1:1. Э. Стаал — 1 (Казинс), 34:18 — 1:2. Бертуцци — 1 (бол., Заха, Орлов), 37:01 — 2:2. Монтур — 1 (Райнхарт, Барков), 40:22 — 2:3. Верхэге — 1 (Ткачак), 47:00 — 2:4. Монтур — 2 (Казинс, Уайт), 52:30 — 2:5. Луостаринен — 1 (п.в.), 57:35 — 2:6. Холл — 1 (Фолиньо, Форборт), 58:50 — 3:6.
Вратари: Ульмарк (55:03 — 55:25, 56:31 — 57:35) — Лион.
Штраф: 60 — 32.
Броски: 37 (12+17+8) — 31 (10+10+11).
Наши: Орлов (19.53/1/-1) — -.
Бостон. TD Garden.
Счет в серии: 1-1.

«Бостон» побил рекорд регулярного чемпионата, выиграв 65 матчей из 82 — после такого практически любой эксперт называл «Брюинз» фаворитом в борьбе за Кубок Стэнли. И в первой игре серии с «Флоридой» (3:1) «Бостон» подтвердил свой статус, победив уверенно и по делу.

Но во втором матче «Флорида» сыграла более активно в чужой зоне. Как обычно, ярче остальных выглядел Мэттью Ткачак, но в итоге голами отметились три тройки «Пантерз» из четырех. А главным снайпером стал защитник Монтюр, дважды поразивший ворота бросками от синей линии. Явно не выручил сегодня команду шведский вратарь «Бостона» Линус Улльмарк, который считается главным претендентом на «Везину». Пять пропущенных голов с 29 бросков — ужасная статистика для вратаря, пропускавшего в регулярке меньше двух шайб за матч.


Завершилась же игра дракой Трента Фредерика из «Бостона» и Райана Ломберга. Нападающий хозяев одержал уверенную победу, принеся хоть какую-то радость в этот вечер своим болельщикам.

Костин: первый гол в плей-офф

НХЛ. Плей-офф. 1/4 финала конференций. «Запад». Второй матч
«Эдмонтон» — «Лос-Анджелес» — 4:2 (2:0, 0:2, 2:0)
Голы: Райан — 1 (Драйзайтль, Нерс), 2:34 — 1:0. Драйзайтль — 3 (бол., Макдэвид, Бушар), 12:06 — 2:0. Дано — 1 (Кемпе, Андерсон), 34:38 — 2:1. Виларди — 1 (Мур, Гавриков), 39:16 — 2:2. Костин — 1, 42:20 — 3:2. Кейн — 1 (п.в., Драйзайтль), 59:37 — 4:2.
Вратари: Скиннер — Корписало (58:39 — 58:42, 58:47 — 59:11, 59:24 — 59:37).
Штраф: 8 — 2.
Броски: 37 (11+14+12) — 26 (3+11+12).
Наши: Костин (7.42/2/+2) — Гавриков (19.32/2/+1).
Эдмонтон. «Роджерс Плэйс».
Счет в серии: 1-1.

Главная звезда НХЛ Коннор Макдэвид, который выбил невероятные 153 очка в регулярном чемпионате, в плей-офф пока молчит. В двух матчах серии с «Лос-Анджелесом» на счету Макдэвида всего одна результативная передача — «Кингс» явно удается сдержать самого опасного игрока соперника. Но сегодня это не помогло гостям.

По-настоящему печальная ситуация сложилась в «Лос-Анджелесе» с вратарями: номер один в команде теперь финн Йоонас Корписало, который и в «Коламбусе» — то не блистал. Бэкап — Финикс Копли, не вылезавший в «Вашингтоне» из фарм-клуба.

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Именно вратарский просчет и решил исход матча. Бросок российского нападающего Клима Костина сложно назвать неберущимся, но Корписало не спас свою команду. А для Костина гол стал первым в плей-офф.

Дмитрий Орлов
Клим Костин
Хоккей
Кубок Стэнли
НХЛ
ХК Бостон Брюинз
ХК Эдмонтон Ойлерз
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