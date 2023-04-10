Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Хоккей
Таблицы
Календарь
Статистика
Новости
Статьи
Видео
Фото
Все материалы
Команды
Тренеры
Стадионы
Главная
Хоккей
НХЛ

Сегодня, 16:15

«Бостон» побил вечный рекорд НХЛ. Гарантирует ли это кубок?

Кирилл Бурдаков
Статистик
Хоккеисты «Бостона».
Фото USA Today Sports
Telegram Дзен
Больше в регулярке не выигрывал никто.

Победа над «Филадельфией» (5:3) стала для «Бостона» 63-й в регулярном чемпионате-2022/23. «Мишки» установили новый рекорд НХЛ, превзойдя результаты «Детройта» — 1995/96 и «Тампы-Бэй» — 2018/19. Любопытно, что из команд, которые выигрывали за сезон больше 56 матчей, чемпионом получалось стать только у «Монреаля» и «Эдмонтона». При этом «Бостон» — 1970/71, «Детройт» — 2005/06 и «Тампа» — 2018/19 вылетали из Кубка Стэнли в первом же раунде.

В оставшихся двух матчах команда Джима Монтгомери наверняка замахнется на вечный рекорд лиги по набранным очкам. Больше «Бостона» в регулярке набирал только «Монреаль» Скотти Боумэна в сезоне-1976/77. Правда, никому из набравших более 120 очков в XXI веке не удавалось пробраться даже в финал конференции.

Лидер «Бостона» Давид Пастрняк оформил очередной хет-трик и стал пятым игроком, которому удалось забить 60 голов в XXI веке. Столько же точных бросков наносили Стивен Стэмкос из «Тампы» и Остон Мэттьюс из «Торонто», больше — Александр Овечкин из «Вашингтона» и продолжающий атаку на его достижение Коннор Макдэвид из «Эдмонтона».

Пастрняк — всего седьмой европеец, забивший 60 голов за сезон. По два раза эту отметку преодолевали финн Яри Курри и россиянин Павел Буре, по разу — россияне Александр Могильный и Александр Овечкин, финн Теему Селянне и чех Яромир Ягр. Рекорд делят Могильный и Селянне, которые в сезоне-1992/93 забросили по 76 шайб.

Хоккей
НХЛ
ХК Бостон Брюинз
Обсудить
Читайте также
«Ливерпуль» прервал 7-матчевую победную серию «Арсенала» в чемпионате Англии
Акинфеев — это верность и уважение. Рабинер — об уникальном пути легенды ЦСКА
На Украине потребовали от Зеленского начать демобилизацию
Замглавы ЦБ РФ Заботкин назвал причину снижения курса рубля
СМИ сообщили о панике среди украинцев из-за ускорившейся мобилизации
«Подарок полетел, воздух чист, отработали супер!»
Популярное видео
«Анахайм» — «Колорадо»: НХЛ, видеообзор матча
«Миннесота» — «Сент-Луис»: НХЛ, видеообзор матча
«Айлендерс» — «Филадельфия»: НХЛ, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Флорида»: НХЛ, видеообзор матча
«Оттава» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Коламбус» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Детройт» — «Питтсбург»: НХЛ, видеообзор матча
Гусева снова посадили в запас
«Ванкувер» — «Чикаго»: НХЛ, видеообзор матча
«Сент-Луис» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Айлендерс» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Монреаль» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Питтсбург» — «Миннесота»: НХЛ, видеообзор матча
«Анахайм» — «Эдмонтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Виннипег» — «Калгари»: НХЛ, видеообзор матча
«Ванкувер» — «Сиэтл»: НХЛ, видеообзор матча
«Сент-Луис» — «Филадельфия»: НХЛ, видеообзор матча
«Нью-Джерси» — «Питтсбург»: НХЛ, видеообзор матча
«Миннесота» — «Вегас»: НХЛ, видеообзор матча
«Питтсбург» — «Филадельфия»: НХЛ, видеообзор матча
«Каролина» — «Айлендерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Колорадо» — «Даллас»: НХЛ, видеообзор матча
«Оттава» — «Торонто»: НХЛ, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Айлендерс»: НХЛ, видеообзор матча
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

«Вашингтон» без Овечкина насолил команде Малкина. «Питтсбург» снова выпал из зоны плей-офф