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Сегодня, 22:45

Бобровский вышел с флагом России и выдал мощную речь! Как прошел чемпионский парад «Флориды»

Вратарь «Флориды» Бобровский вышел с флагом России на чемпионском параде
Артур Хайруллин
Заместитель шефа отдела хоккея
Сергей Бобровский вышел с флагом России на чемпионском параде «Флориды».
Фото Скриншот трансляции
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Игроки пили пиво из кроссовок.

Чемпионство «Флориды» еще свежо в воспоминаниях — «Эдмонтон» отыгрался в финальной серии с 0-3, но в решающей, седьмой игре «Пантерз» взяли верх. Не прошло и недели, как новые обладатели Кубка Стэнли отправились на Форт-Лодердейл-Бич праздновать победу.

Чемпионский парад «Флориды».
Фото USA Today Sports

Погода была против «Флориды»: незадолго до начала парада пошел ливень, а жителям даже приходило уведомление о надвигающемся наводнении. Празднования были перенесены, но в итоге начались еще под дождем — фанатов «Флориды» это нисколько не смутило. Да и могло ли, учитывая то, что это первый трофей в истории клуба?

Болельщики «Флориды» на чемпионском параде.
Фото USA Today Sports

Нападающий Картер Верхэге вынес Кубок Стэнли на сцену, а из колонок звучала нетленная «We Are The Champions». «Я никогда не думал, что так много людей выйдет поддержать нас. Для нас разделить этот момент с фанатами — это невероятно», — поражался российский вратарь «Флориды» Сергей Бобровский, который вышел из автобуса чуть раньше остальных и проходил мимо болельщиков.

Но главный момент с участием Бобровского был уже на сцене. Вратарь вышел перед болельщиками с российским флагом на плечах и выдал мощный спич: «1 июля 2019 года я заключил соглашение с «Флоридой Пантерз». В моем первом интервью они спросили меня, зачем я пришел во «Флориду». Мой ответ был: потому что я хочу выиграть Кубок Стэнли, и я сделаю это здесь! И вот, пять лет спустя, мы отмечаем величайшую победу в истории франшизы. Вместе с вами, ребята!» В толпе в этот момент кто-то поднял над головой флаг с эмблемой новокузнецкого «Металлурга», родной команды Бобровского.

Владелец «Флориды» Винсент Виола танцевал на сцене, а его жена Тереза снимала все это на телефон. Александр Барков с одноклубниками пили пиво из кроссовок, а затем финский центрфорвард начал заводить толпу и просил всех выкрикивать «Бобби!» в честь Бобровского.

Вдоволь куражившийся после победы Мэттью Ткачак в какой-то момент свернул в бар, который по счастливой случайности оказался рядом. Некоторые игроки надели специальные футболки в честь главного тренера Пола Мориса и генерального менеджера Билла Зито. Счастью победителей не было предела, и это легко объяснимо. Как рассказывал в эксклюзивном интервью «СЭ» Сергей Бобровский, в какой-то момент показалось, что заветный трофей уплывает от «Флориды». Оттого и было вдвойне радостно за «Пантерз».

Сергей Бобровский
Хоккей
Кубок Стэнли
НХЛ
ХК Флорида Пантерз
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