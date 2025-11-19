Видео
Сегодня, 11:00

Юные канадские звезды захватывают НХЛ. Дуэль Бедарда и Селебрини украсит лигу на долгие годы

Селебрини и Бедард оформили хет-трики в матчах НХЛ
Максим Клементьев
Корреспондент отдела хоккея
Маклин Селебрини и Коннор Бедард.
Фото Getty Images
Молодые форварды оформили по хет-трику за один игровой день.

Хет-трик Бедарда «Калгари»

НХЛ. Регулярный чемпионат
19 ноября, 04:30. United Center (Чикаго)
Чикаго
Калгари

Коннор Бедард, хоть и забрал «Колдер» в свой дебютный сезон в НХЛ, суперзвездой лиги не выглядел. На второй год результативность канадца даже снизилась. Да и в начале этой регулярки форвард «Чикаго» не шел по графику «очко за игру». Казалось, что очередной первый номер драфта и надежда Канады может стать разочарованием вроде Алексиса Лафреньера.

Но к десятому матчу этого сезона в игре Бедарда произошли серьезные изменения. А точнее — в его результативности. С того момента Коннор лишь раз ушел со льда без голов и передач, а набирать по три-четыре очка за матч стало для него нормой.

Сегодня от Бедарда пострадал «Калгари». За первый свой гол нападающий должен поблагодарить вратаря «Флэймс» Дастина Вульфа, который умудрился пропустить шайбу в эпизоде, где сделать это было невероятно сложно.

Вторая шайба — фирменный стиль Бедарда. Его скрытый бросок почти без замаха был грозным оружием еще на юниорском уровне. Как оказалось, это прекрасно работает и в НХЛ.

Завершил матч Бедард голом в пустые ворота. Для канадца это второй хет-трик в карьере (оба случились в этом сезоне). По набранным очкам Коннор занимает четвертое место в лиге.

Хет-трик Селебрини «Юте»

НХЛ. Регулярный чемпионат
19 ноября, 06:00. SAP Center (Сан-Хосе)
Сан-Хосе
Юта

А выше него другой молодой канадец. 19-летний Маклин Селебрини стал главной надеждой «Сан-Хосе» еще в прошлом сезоне. За «Колдер» побороться ему помешала травма, из-за которой он пропустил 12 матчей. В этом же сезоне Селебрини сразу решил замахнуться на «Арт Росс Трофи» — приз лучшему бомбардиру НХЛ.

Во многом именно игра канадца оживила шансы «Сан-Хосе» на борьбу за плей-офф после шести поражений на старте. В очередной раз тащить команду на себе пришлось Селебрини сегодня. Причем соперником была «Юта» — прямой конкурент за место в топ-8.

Уже на второй минуте Селебрини забросил первую шайбу в матче: его тройка оформила такой красивый розыгрыш, что защитники «Юты», среди которых был и Михаил Сергачев, оказались исключительно в роли зрителей.

Вторая шайба в воротах «мамонтов» оказалась спустя четыре минуты: Селебрини переиграл Витека Ванечека. Длительное время счет не менялся. Может, главным героем матча стал бы и Ярослав Аскаров. Но до первого сухаря в НХЛ россиянину не хватило десяти минут. Поэтому исход игры решался в овертайме, где снова блистал Селебрини.

Форвард получил шайбу на синей линии, немного проехал вперед и мощным броском отправил ее в ворота «Юты». Теперь «Сан-Хосе» в одном очке от зоны плей-офф. Сам же Селебрини занимает второе место в списке лучших бомбардиров НХЛ, уступая только Нэйтану Маккиннону.

Но главный противник Маклина — не форвард «Колорадо», а Коннор Бедард. Кажется, их противостояние может стать вывеской НХЛ на долгие годы.

