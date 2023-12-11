Овечкин повторил личный антирекорд, но «Вашингтон» победил. Русский снайпер не может забросить уже 10 матчей подряд

Неудачная серия Ови.

НХЛ. Регулярный чемпионат

«Чикаго» — «Вашингтон» — 2:4 (0:0, 1:3, 1:1)

Голы: Курашев — 6 (Джонс, Бедард), 26:49 — 1:0. Манта — 7 (Макмайкл), 28:11 — 1:1. Строум — 11 (Эдмундсон, Овечкин), 33:50 — 1:2. Дауд — 3 (Маленстин, Дженсен), 35:23 — 1:3. Дауд — 4 (Обе-Кубель, Маленстин), 55:58 — 1:4. Мерфи — 1 (Бедард, Курашев), 58:18 — 2:4.

Вратари: Содерблум (58:32) — Кемпер.

Штраф: 6 — 32.

Броски: 34 (10+12+12) — 27 (9+7+11).

Наши: Зайцев (17.04/0/-2) — Кузнецов (17.21/2/-1), Овечкин (18.04/2/0).

11 декабря. Чикаго. United Center. 18258 зрителей.

После по-настоящему роскошной сухой победы над «Рейнджерс», позволившей забыть о трехматчевой серии поражений, «Вашингтон» этой ночью ждала выездная встреча с «Чикаго» — командой, которая целиком и полностью растрачивает нынешний сезон на развитие Коннора Бедарда и очередную борьбу за первый пик драфта. На восстановление и дорогу до Иллинойса у «Кэпиталз» было меньше суток, но это не помешало одной из самых возрастных команд лиги уверенно добыть очередные два очка.

Перед матчем с «Блэкхоукс» главный тренер «Столичных» Спенсер Карбери ограничился всего одним изменением в победном составе, вполне ожидаемо заменив в рамке Чарли Линдгрена на Дарси Кемпера, и не стал доставать из запаса Лукаса Джохансена, Александра Алексеева или Мэтью Филипса. Требовать высоких скоростей от гостей во второй игре за два дня было бы странно. Только на качестве их игры усталость принципиально не сказалась. Этой ночью парни из столицы США не расслабились и довольно уверенно победили одного из главных аутсайдеров сезона. Пусть и не выглядели столь доминирующе, как день назад.

Ударным для «Вашингтона» получился второй период. «Кэпс» на 27-й минуте проспали во время позиционной атаки хозяев прострел на пятак от Сета Джона на Филиппа Курашева и пропустили первыми. Однако затем моментально собрались и отправили до перерыва в ворота Арвида Седерблума сразу три шайбы.

Перезапустить игру «Столичным» помогли нижние звенья. Уже через минуту после гола русского швейцарца гости сравняли счет усилиями третьей тройки и перерождающегося в этом сезоне Энтони Манты, который не дал пропасть великолепному парашютику от Коннора Макмайкла. И, глядя на текущую игру 29-летнего нападающего, обмен двухлетней давности с «Детройтом» выглядит уже не столь провальным.

А через несколько смен, выстояв в меньшинстве с помощью перекладины, остановившей кистевой Коннора Бедарда, «Кэпиталз» вышли вперед благодаря голу от первого сочетания. Ти Джей Оши раскатистым силовым расколол за чужими воротами Алекса Власика и вернул шайбу партнерам, Александр Овечкин пасом из угла здорово нашел в центре Джоэля Эдмундсона, а тот — классно накормил на дальней штанге Дилана Строума.

Но в итоге два очка «Вашингтону» принесли не лидеры, а именно работяги из боттома. Победным для гостей стал гол Ника Дауда, который 36-й минуте вместе с партнерами лежа закопал шайбу в ворота шведского голкипера. Он же и упрочил преимущество своей команды в концовке третьего периода, оформив дубль.

Подпортили настроение «Столичным» в концовке лишь вторая пропущенная от Коннора Мерфи и удаления Тома Уилсона и Ти Джея Оши, насобиравших на двоих 24 штрафных минуты за неспортивное поведение, грубость и задержку игры во время вполне безобидной толкотни у собственных ворот. Однако позитива в игре команды Карбери сегодня все равно было больше: это и отдача парней из нижних сочетаний, и великолепное взаимодействие Манты с Макмайклом, и классное меньшинство, и в уверенная игра Кемпера, и восемь заброшенных за два дня. А еще «Кэпиталз» выиграли в этом сезоне все четыре вторых матча в формате «back-to- back».

Пугает только то, что Овечкин остался без голов в десятом матче подряд и повторил собственный антирекорд, установленный в сезоне 2016/2017. Благо, сейчас у Великой Восьмерки есть четыре дня, чтобы отдохнуть, освежить голову и не допустить обновления безголевой серии.

Вторая победа подряд позволила «Вашингтону» вплотную приблизиться к идущей второй в Центральном дивизионе «Филадельфии». Теперь «Кэпиталз» отстают от «Флаерз» всего на одно очко, опережая пенсильванцев по потерянным очкам благодаря двум матчам в запасе.