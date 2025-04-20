Маккиннон продолжает тащить «Колорадо» и в плей-офф! Команда идет за кубком?

В НХЛ стартовала борьба за Кубок Стэнли.

Плей-офф НХЛ

1/4 финала конференции

«Даллас» — «Колорадо» — 1:5 (0:0, 0:2, 1:3)

Голы: Лехконен — 1 (Маккиннон, Нечас), 29:30 — 0:1. Маккиннон — 1 (бол., Макар, Друэн), 36:38 — 0:2. Хинтц — 1 (бол., Харли, Джонстон), 46:45 — 1:2. Тэйвз — 1 (Мэнсон, О'Коннор), 52:56 — 1:3. Маккиннон — 2 (п.в., О'Коннор, Линдгрен), 56:52 — 1:4. Койл — 1 (Друри, Келли), 57:03 — 1:5.

Вратари: Эттингер (56:37 — 56:52) — Блэквуд.

Штраф: 8 — 6.

Броски: 24 (9+9+6) — 24 (11+7+6).

Наши: Дадонов (10.18/1/0), Любушкин (21.37/0/-1) — Ничушкин (20.12/1/0).

20 апреля. Даллас. American Airlines Center.

В конце регулярки «Даллас» и «Колорадо» соседствовали в дивизионе — второе и третье места, и лишь благодаря небольшому очковому преимуществу «Далласа» серию начали в Техасе. Главное их отличие — наличие в «Колорадо» лидера, который способен определять полярность результата своим настроением. На первый матч Нэйтан Маккиннон очевидно вышел с положительным зарядом. И почти не оставил шансов «Далласу».

Полтора периода счет оставался сухим. Что не мешало командам причинять друг другу достаточно неудобств, да и вратари совсем не отдыхали. В том числе были моменты у россиян: и у Евгения Дадонова, и у Валерия Ничушкина. Однако оба закончили без очков. Ничушкин так вообще остался всего одним из трех игроков «Эвс», которые завершили матч с нулевым показателем полезности. Остальные ушли с плюсом в этой графе.

Несмотря на наличие удалений, только в середине второго отрезка команды открыли счет. Форвард «Эвс» Арттури Лехконен забил необычный гол в падении. Из-за воздействия игрока «Далласа» финн упал, но смог в падении зацепить коньком шайбу и поднять в воздух. Дальше она перелетела за спину вратаря Джейка Оттинджера. Который ее не видел и никак не среагировал.

Затем реализовывались удаления. По сезону у «Далласа» неплохие показатели в меньшинстве. Это какое-то время помогало им и в плей-офф: они выстояли «три на пять» почти полторы минуты в первом периоде. Но на двойной малый штраф вчетвером их уже не хватило. Небольшую, но весомую ошибку допустил защитник «Старз» Илья Любушкин. В полете шайба задела россиянина и немного изменила траекторию. Вратарь вновь не успел перестроиться. В обоих голах Оттинджера достаточно сложно обвинять, а вот обороне «Старз» необходимо провести совещание.

В начале третьего периода «Даллас» отыграл один из голов и какое-то время держал в матче интригу. Но вскоре третий гол забил «Колорадо», а вдогонку они же отправили еще две шайбы. Особенно выделился Маккиннон. Он словно продолжает уже законченную гонку за «Арт Росс Трофи» и в первом матче плей-офф набрал 3 (2+1) очка.

Хоть «Колорадо» и провел матч (особенно концовку) на ура, на оставшиеся игры плей-офф ожидается дополнительная поддержка. Должен выйти с больничного давний капитан Габриэль Ландескуг. Швед не играл с лета 2022 года из-за травмы колена. Он перенес несколько операций, пролечил появившиеся осложнения и спустя почти три года готов полноценно вернуться в большой североамериканский хоккей. Он уже опробовал свои силы в АХЛ и провел два матча за «Колорадо Иглз», где отметился двумя (1+1) очками. Ландескуг поехал на выезд с командой в Даллас, но все же остался вне заявки на первый матч плей-офф.