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Сегодня, 10:50

Мощнейший камбэк «Колорадо»: отыгрались с 0:3, Ничушкин снова забил, Георгиев спас в овертайме

«Колорадо» отыгрался с 0:3 и победил «Даллас» в плей-офф НХЛ
Отдел хоккея «СЭ»
Голкипер «Колорадо» Александр Георгиев спасает ворота после броска форварда «Далласа» Логана Станковена в первом матче серии второго раунда плей-офф НХЛ.
Фото USA Today Sports
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«Эвеланш» вырвали победу в первом матче серии у «Далласа».

НХЛ. Плей-офф. Второй раунд. Первый матч
«Даллас» — «Колорадо» — 3:4 ОТ (3:0, 0:2, 0:1, 0:1)
Голы: Сутер — 1 (Дюшен), 7:26 — 1:0. Джонстон — 5 (Павелски, Бенн), 10:55 — 2:0. Бенн — 2 (бол., Робертсон, Хейсканен), 16:56 — 3:0. Ничушкин — 8 (бол., Макар, Маккиннон), 25:31 — 3:1. Макар — 3 (бол., Ничушкин, Рантанен), 29:08 — 3:2. Маккиннон — 3 (Рантанен, Макар), 40:39 — 3:3. Вуд — 3 (Кольяно), 71:03 — 3:4.
Вратари: Эттингер — Георгиев.
Штраф: 6 — 10.
Броски: 22 (9+3+4+6) — 26 (5+11+6+4).
Наши: Дадонов (11.59/0/0) — Ничушкин (27.10/4/0), Тренин (13.57/1/0).
8 мая. Даллас. American Airlines Center.
Счет в серии: 0-1.

Фантастическая игра «Колорадо» в атаке в первом раунде Кубка Стэнли с «Виннипегом» делала «Эвеланш» фаворитом серии с «Далласом», который намучился в серии с «Вегасом». Потрясающий ход набрал Валерий Ничушкин, который забивал в каждом матче, а всего насобирал семь шайб в пяти играх. В порядке и Нэйтан Маккиннон, и Кэйл Макар, да и остальные помогают лидерам. Вот только начало матча в Далласе получилось для «Лавин» провальным.

К`Андре Миллер и&nbsp;Винсент Трочек отталкивают Андрея Свечникова от&nbsp;Игоря Шестеркина в&nbsp;матче &laquo;Рейнджерс&raquo;&nbsp;&mdash; &laquo;Каролина&raquo; (4:3 2ОТ) 8&nbsp;мая. Огонь в серии «Каролины» и «Рейнджерс»: Свечников снес Шестеркина, игра дошла до второго овертайма

Уже в первом периоде «Старз» трижды поразили ворота Александра Георгиева, а за несколько секунд до первого перерыва лишь защитник Мэнсон уберег «Колорадо» от четвертой шайбы, отразив ее вместо вратаря.

Камбэк «Колорадо» начался с очередного гола Ничушкина. Российский нападающий «Колорадо» подкараулил отскок на пятаке и забил уже восьмой гол в плей-офф, выйдя на единоличное первое место в списке лучших снайперов.

Вскоре Ничушкин уже отметился первой результативной передачей в плей-офф, ассистировав Макару. А в третьем периоде сравнял счет уже Маккиннон.

В овертайме «Даллас» мог вырвать победу, но совершенно фантастический сейв совершил Александр Георгиев. После умнейшей передачи Павелски Сегин бросал в открытый угол, но российский вратарь отразил шайбу щитком.

А уже в середине овертайма гости наказали соперника за расточительность. Майлз Вуд набрал сверхзвуковую скорость и переиграл Оттинджера. «Колорадо» вытащил матч, в котором проигрывал в три шайбы, и получил мощный эмоциональный заряд — теперь у «Лавин» веры в свои силы еще больше.

Александр Георгиев
Валерий Ничушкин
Хоккей
Кубок Стэнли
НХЛ
ХК Даллас Старз
ХК Колорадо Эвеланш
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