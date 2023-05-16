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16 мая, 06:30

Сказка «Сиэтла» закончилась. Хитрый пас русского форварда приблизил «Даллас» к Кубку Стэнли

Михаил Скрыль
Корреспондент
Евгений Дадонов (справа).
Фото USA Today Sports
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В финале Западной конференции «Старз» встретятся с «Вегасом».

НХЛ. Плей-офф. Второй раунд. Седьмой матч
«Даллас» — «Сиэтл» — 2:1 (0:0, 1:0, 1:1)
Голы: Хинтц — 9, 35:59 — 1:0. Джонстон — 4 (Дадонов, Харли), 52:48 — 2:0. Бьоркстранд — 4 (Гурд), 59:42 — 2:1.
Вратари: Эттингер — Грубауэр (57:11).
Штраф: 2 — 2.
Броски: 28 (9+11+8) — 23 (9+6+8).
Наши: Дадонов (15.16/0/+1) — -.
16 мая. Даллас. American Airlines Center.
Счет в серии: 4-3.

«Сиэтл» — главный поставщик сенсаций плей-офф НХЛ. Все началось с того, что недавний дебютант лиги провел солидную регулярку и попал в кубковую восьмерку «Запада». Дэйв Хэкстол построил сбалансированную команду без явных звезд, но с глубиной, компенсирующей отсутствие элитных игроков. Пожалуй, в плей-офф это стало основным преимуществом «Кракенов». Две и более шайб в Кубке Стэнли забросили сразу 11 хоккеистов. «Сиэтл» неожиданно отправил в отпуск «Колорадо», остановив действующего чемпиона в первом раунде. Во втором круге «Кракены» получили в соперники крепкий «Даллас» и затянули серию до семи матчей.

14&nbsp;мая. &laquo;Сиэтл&raquo;&nbsp;&mdash; &laquo;Даллас&raquo; (6:3). Игроки &laquo;Кракена&raquo; празднуют заброшенную шайбу. Звездный американец повторил достижение Овечкина, но его команда не может справиться с новичком плей-офф

Перед решающей игрой предпочтения отдавались «Звездам». Матерая команда Питера Дебура прошла не один седьмой матч. Опыта Павелски, Бенну, Сегину, Дадонову и другим игрокам не занимать. Второй раунд для «Далласа» и «Сиэтла» складывался результативно. В каждой игре команды забрасывали шесть или более шайб. В седьмом матче все изменилось. Понимая цену ошибки, никто не спешил рисковать и бездумно ломиться к чужим воротам. «Старз» выглядели предпочтительнее, атаковали осознаннее, а со второго периода стали играть еще активнее.

До 36-й минуты Филипп Грубауэр оставался человеком дня со стороны «Сиэтла». Немецкий вратарь выручал команду, оставив без голов Робертсона и Сегина, которые бросали из опасных позиций. Давление «Далласа» привело к ошибкам «Кракенов» и первой заброшенной шайбе. Зрители долго ждали гола. Поблагодарить следует Джейми Олексяка. 30-летний защитник сдал ковбойскую шляпу и переехал из Техаса в «Сиэтл» после драфта расширения. В ответственный момент канадец сделал подарок бывшим партнерам. Олексяк потерял шайбу на синей линии, чем ловко воспользовался выскочивший к чужим воротам Роопе Хинтц.

Этот горячий финский парень проводит феноменальный плей-офф. В седьмом матче с «Сиэтлом» Хинтц обогнал по очкам Леона Драйзайтля и сократил отставание до Коннора Макдэвида. Теперь поцелованный Богом канадец опережает лидера «Далласа» лишь на один балл. Роопе — лучший снайпер и бомбардир из оставшихся в борьбе за Кубок Стэнли хоккеистов. Свой четвертый плей-офф в НХЛ Хинтц играет на уровне суперзвезд, хотя получает лишь 3,15 миллиона долларов. Чем не претендент на «Конн Смайт Трофи»?

«Сиэтл» включился с третьего периода, но больших проблем для Джейка Эттингера гости не создали. «Кракенам» не хватало правильной агрессии перед воротами и бросковой активности. «Даллас» переключился на острые контратаки. Убежавшие к чужим воротам Марчмент и Сегин могли приблизить «Звезд» к финалу конференции, но Грубауэр спас «Сиэтл» и сохранил интригу. Правда, ненадолго. 20-летний Уайатт Джонстон издевательски переиграл голкипера, отправив шайбу с неудобной руки над плечом вратаря. Пас-парашют через всю площадку сделал Евгений Дадонов. Российский форвард весь матч излучал энергию и поучаствовал во втором голе «Далласа».

Классическая концовка с заменой голкипера на шестого полевого игрока принесла «Сиэтлу» лишь мизерную надежду на камбэк. Грубауэр почти за три минуты присел на скамейку. «Даллас» грамотно оборонялся, но пропустил одну шайбу за 18 секунд до сирены от Оливера Бьоркстранда. Эттингер остался без «сухаря», но сомневаюсь, что этот факт расстроил американского вратаря. В финале конференции «Старз» уже дожидается «Вегас». «Сиэтл» совершил маленький подвиг, выбив из плей-офф «Колорадо» и затянув серию с крепким «Далласом» до седьмого матча. И это — во второй сезон в НХЛ. Сказка недавних дебютантов закончилась, но охота получилась славной.

Евгений Дадонов
Хоккей
Кубок Стэнли
НХЛ
ХК Вегас Голден Найтс
ХК Даллас Старз
ХК Сиэтл Кракен
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