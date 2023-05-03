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НХЛ

Сегодня, 08:45

«Сиэтл» испортил бенефис великого ветерана! Он сделал покер, но не спас «Даллас»

Иван Богун
Корреспондент отдела хоккея
Форвард «Далласа» Джо Павелски.
Фото USA Today Sports
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Джо Павелски — машина!

НХЛ. Плей-офф. 1/2 финала конференций. «Запад». Первый матч
«Даллас» — «Сиэтл» — 4:5 ОТ (2:4, 0:0, 2:0, 0:1)
Голы: Павелски — 1 (Марчмент, Доми), 2:25 — 1:0. Шварц — 3 (Гики, Эберле), 11:25 — 1:1. Павелски — 2 (Харли, Хейсканен), 12:18 — 2:1. Шульц — 2 (Донато), 14:28 — 2:2. Бьоркстранд — 3 (Олексяк, Борген), 14:39 — 2:3. Эберле — 2 (Данн, Бенайерс), 15:20 — 2:4. Павелски — 3 (Бенн, Доми), 49:50 — 3:4. Павелски — 4 (Хаканпяя, Доми), 53:23 — 4:4. Гурд — 2, 72:17 — 4:5.
Вратари: Эттингер — Грубауэр.
Штраф: 6 — 4.
Броски: 35 (11+9+11+4) — 44 (12+14+8+10).
Наши: Дадонов (19.40/2/-1) — -.
3 мая. Даллас. American Airlines Center.
Счет в серии: 0-1.

Безжалостный календарь НХЛ не щадит никого даже в плей-офф. Не успел дерзкий «Сиэтл» отойти от тяжелейшей победы в седьмом матче серии с «Колорадо», как уже через сутки главному открытию плей-офф пришлось начинать второй раунд с чуть более свежим «Далласом».

Перед стартом этого противостояния только ленивый не говорил о том, что у команды Питера Дебура в атаке есть резерв в лице Джо Павелски, практически полностью пропустившего серию с «Миннесотой» из-за повреждения в самом первом матче. И ведь коллективное большинство не ошиблось — свежий 38-летний американец сегодня выскочил на лед и оформил дубль всего за 13 минут!

Сначала он открыл счет первым же броском хозяев по воротам Филипа Грубауэра, оказавшись на свободном льду после пересменки гостей. А в середине стартовой двадцатиминутки при счете 1:1 сделал то, что он умеет, возможно, лучше всех в современной НХЛ, и великолепно сыграл на подставлении после наброса Томаса Харли. И, как оказалось, это была только первая часть бенифиса великого деда.

Только «Сиэтл», отметивший 1 мая трудовой рубкой с действующим чемпионом, не просто не развалился, но и умудрился еще до перерыва перевернуть игру с ног на голову меньше чем за минуту, забросив три шайбы подряд. Причем второй и третий гол «Кракенов» разделили всего 11 секунд!

«Даллас» начал просыпаться после убойной очереди от гостей только в третьем периоде. Кто как не рыжебородый боец Павс, соскучившийся по играм за полторы недели простоя, должен был вытащить свою команду из ямы за шкирку? На 35-й минуте он вдохнул жизнь в «Звезд», своевременно прикатив на добивание после броска Джейми Бенна. А через пару смен вновь показал древнее искусство подставления и сравнял счет, став самым возрастным автором покера в истории НХЛ (38 лет и 295 дней)! Ну как не любить этого праворукого и не всегда складного мастера, в котором когда-то вообще не видели игрока уровня НХЛ?

Однако по-настоящему поражают другие цифры. К этому моменту всего за 13 минут игрового времени он попутно успел выиграть восемь вбрасываний из восьми и заблокировать три броска соперника. Гвозди бы из таких людей делать.

Феномен Павелски мы со всех сторон раскладывали на молекулы еще в прошлом сезоне, когда Джо на своей горбушке завез кризисную команду Рика Боунесса в плей-офф.

В&nbsp;игре Джо Павелски. Американский ветеран второй год подряд тащит на себе кризисную команду. Почему даже в 37 лет он один из лучших игроков НХЛ?

Крутость и величие американца в том, что ему нужно рвать жилы, чтобы забрасывать и набирать очки. Он играет именно за счет головы. В одном моменте грамотно накатит из глубины в пустую зону, в другом — лучше кого-либо сыграет на подставлении под воротами, в третьем — прочувствует отскок и доест момент на добивании.

Сегодняшний матч — идеальная иллюстрация его сильных сторон. Физика же ему нужна постольку поскольку — за динамику в первом звене «Далласа» отвечают молодые Хинтц и Робертсон, сколотившие вместе с ним одно из лучших звеньев в лиге. Поэтому не стоит удивляться, если он выдаст еще пару подобных сезонов с 70 очками. Эта машина работает исправно даже в эпоху, когда наступает время молодых, темповых и быстрых.

Жаль, что в овертайме вечер имени Павелски испортил молодой человек по имени Янни Гурд, забивший шальной гол после вакханалии в зоне «Далласа». Только посмотрите на боль в глазах сидевшего в этот момент на лавке 16-го номера хозяев. Никакого уважения к пожилым людям!

Джо Павелски
Хоккей
Кубок Стэнли
НХЛ
ХК Даллас Старз
ХК Сиэтл Кракен
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