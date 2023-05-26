Чудесное спасение «Далласа»: звездный ветеран не дал команде вылететь!

Финал Западной конференции продлится еще минимум на один матч.

НХЛ. Плей-офф. 1/2 финала. Четвертый матч

«Даллас» — «Вегас» — 3:2 ОТ (1:1, 1:1, 0:0, 1:0)

Голы: Карлссон — 8 (Смит, Руа), 4:17 — 0:1. Робертсон — 5 (бол., Хейсканен, Хинтц), 15:42 — 1:1. Маршессо — 8 (Макнэбб, Айкел), 30:23 — 1:2. Робертсон — 6 (Линделл, Доми), 37:21 — 2:2. Павелски — 9 (бол., Хейсканен, Хинтц), 63:18 — 3:2.

Вратари: Эттингер — Хилл.

Штраф: 2 — 4.

Броски: 42 (11+19+8+4) — 39 (13+10+14+2).

Наши: — - Барбашев (17.23/1/+1).

26 мая. Даллас. American Airlines Center.

Счет в серии: 1-3

Два выигранных в овертайме матча никак не говорили о преимуществе «Вегаса» над «Далласом»: проигравшие выглядели ничуть не хуже и могли забирать как минимум один матч. Возможно, несправедливость их и сломила, и в третьем матче «Даллас» был просто ужасен. Отыграться с 0-3 и так сродни чуду, а тут еще Евгений Дадонов выбыл перед четвертой игрой. Так что «Даллас» рисковал повторить путь «Каролины», вылетевший из финала конференции с нулем выигранных матчей. Но с характером у «Старс» оказался порядок.

Финский нападающий Роопе Хинтц стал одним из главных открытий плей-офф, но второй и третий матч финала конференции ему явно не удались. Вот и в начале четвертой игры Хинтц, возвращаясь в оборону, не смог заблокировать Райлли Смита, и тот выдал хоть и корявую, но достаточно точную передачу на дальнюю штангу на Вилльяма Карлссона.

Сдаваться в «Далласе» явно не собирались. В большинстве лучший бомбардир команды в регулярке Джэйсон Робертсон показал на пятаке, что быстрее него вряд ли кто-то может среагировать на отскок.

Американский защитник Райан Сутер на протяжении многих лет считался одним из лучших в своем амплуа в лиге, но с возрастом ему стало все труднее поспевать за происходящим на площадке. Вот и передачу Макнэбба на Маршессо он просто прозевал.

Впрочем, ставить на 4-0 в серии было еще рано. «Даллас» на домашней арене пошел вперед и закрыл соперника в зоне, следствием чего стал еще один гол Робертсона. Массированная атака «Старс» заставила игроков «Вегаса» ошибиться и упустить Джэйсона на пятаке.

На последних минутах шикарный момент был у шведского нападающего «Далласа» Олофссона, который проводил свой дебютный матч в плей-офф НХЛ. Фредрик убежал к воротам соперника, но Хилл смог отразить шайбу и не дал шведу стать неожиданным героем матча.

А вот звездный ветеран Джо Павелски, молчавший первые три матча, выстрелил в самый нужный момент. Макнэбб неаккуратно сыграл на пятаке и поехал на скамейку штрафников за игру высоко поднятой клюшкой. «Даллас» быстро реализовал большинство и подарил надежду своим болельщикам. Три игры из четырех в этой серии завершились в овертаймах, и «Старс» наконец-то удалось зацепить матч. Но что будет в Лас-Вегасе?