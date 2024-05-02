Российский нападающий вернулся после травмы и тащит «Даллас»! Скоро он может выбить чемпиона

Обзор игрового дня НХЛ.

НХЛ. Плей-офф. Первый раунд. Пятый матч

«Даллас» — «Вегас» — 3:2 (2:2, 1:0, 0:0)

Голы: Стоун — 2 (бол., Хэнифин, Айкел), 4:00 — 0:1. Дадонов — 2 (Стэнковен, Джонстон), 5:02 — 1:1. Дюшен — 1 (бол., Джонстон, Сегин), 8:04 — 2:1. Каррье — 1 (Барбашев, Макнэбб), 12:31 — 2:2. Робертсон — 3 (бол., Хейсканен, Бенн), 36:32 — 3:2.

Вратари: Эттингер — Хилл (58:15).

Штраф: 6 — 8.

Броски: 25 (11+6+8) — 27 (9+7+11).

Наши: Дадонов (9.59/2/+1) — Барбашев (11.28/2/+1), Дорофеев (7.11/0/0).

2 мая. Даллас. American Airlines Center. 18 532 зрителя.

Счет в серии: 3-2.

Российский нападающий «Далласа» Евгений Дадонов пропустил больше двух месяцев из-за перелома ноги и вернулся как раз перед плей-офф. Он сыграл в последнем матче регулярки против «Сент-Луиса» (2:1 Б) в тройке с Дюшеном и Маршментом, и было заметно, что Дадонов далек от оптимальных кондиций.

Тем не менее главный тренер «Старз» Питер Дебур нашел место в составе для опытного форварда в плей-офф. В первых двух матчах серии против «Вегаса» Дадонов играл в четвертом звене с Факсой и Стилом, и «Даллас» проиграл. Дебур пошел на перестановки и на третью игру выпустил россиянина в тройке с Сегином и Павелски. Как итог — результативная передача. А в четвертом матче Дадонов поразил ворота Томпсона броском с острого угла.

Сегодня Павелски в тройке с Дадоновым и Сегином заменил Дюшен, но отличился российский нападающий, когда на льду вместе с ним были молодые Станковен и Джонстон. Только посмотрите, как ускорился 35-летний Дадонов, чтобы замкнуть прострел Станковена!

До сегодняшнего дня команды обменивались гостевыми победами, но «Даллас» прервал эту серию. Победную шайбу в конце второго периода забросил Робертсон, но решающим можно назвать сейв вратаря «Старз» Оттинджера после выхода Стивенсона. Теперь действующий обладатель Кубка Стэнли — в одном шаге от вылета. А ведь так хорошо все начиналось для «Вегаса».

Макдэвид идет дальше

НХЛ. Плей-офф. Первый раунд. Пятый матч

«Эдмонтон» — «Лос-Анджелес» — 4:3 (1:1, 3:1, 0:1)

Голы: Кейн — 2 (Кулак, Нюджент-Хопкинс), 10:17 — 1:0. Лафферье — 1 (Гавриков, Рой), 19:32 — 1:1. Лизотт — 1 (Арвидссон, Энглунд), 23:08 — 1:2. Драйзайтль — 4 (бол., Макдэвид, Бушар), 27:44 — 2:2. Драйзайтль — 5 (Макдэвид, Бушар), 32:21 — 3:2. Хаймэн — 7 (Нюджент-Хопкинс, Бушар), 39:07 — 4:2. Кемпе — 4 (Рой, Фиала), 57:42 — 4:3.

Вратари: Скиннер — Риттих (57:18 — 57:42, 58:37 — 59:40).

Штраф: 4 — 12. Броски: 26 (6+15+5) — 21 (10+5+6).

Наши: — - Гавриков (18.42/0/0).

2 мая. Эдмонтон. «Роджерс Плэйс». 18 347 зрителей.

Счет в серии: 4-1.

Серия «Эдмонтона» и «Лос-Анджелеса» обещала быть напряженной, но в итоге завершилась в пяти матчах. «Короли» так и не смогли сдержать главную звезду соперника Коннора Макдэвида, а вдобавок к нему и Зака Хаймана с Леоном Драйзайтлем.

Не помог «Лос-Анджелесу» и достаточно курьезный гол. Владислав Гавриков просто вбрасывал шайбу в зону, но от борта она отскочила удачно прямо на клюшку Лаферрье, чего совсем не ожидал Скиннер.

Ключевым стал момент с засчитанным голом Драйзайтля при счете 2:1 в пользу «Лос-Анджелеса». Риттич выловил шайбу после броска немецкого нападающего, но судьи после видеопросмотра посчитали, что шайба в ловушке чешского вратаря пересекла линию ворот.

Вполне вероятно, что во втором раунде нас ждет канадское противостояние — «Эдмонтон» сыграет с победителем пары «Ванкувер» — «Нэшвилл». Пока «Кэнакс» впереди со счетом 3-2.