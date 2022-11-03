«Стал кричать, чтобы они прекратили». Легендарный гол, который поставил крест на карьере Гашека в «Баффало»

А забил его Дарюс Каспарайтис.

Дарюс Каспарайтис никогда не считался хоккеистом, который будет приносить много пользы в атаке. Сокрушить соперника мощным силовым приемом? Всегда с особенной радостью. Заблокировать бросок соперника? Сколько угодно. Быть душой коллектива и центральной фигурой в раздевалке? Не вопрос.

Но вот забить победный гол? Скорее всего, абсолютное большинство ответит «нет».

Не рассчитывали на это и в «Питтсбурге», где Каспарайтис проводил сезон-2000/01. Тем более не ждали голевых чудес от Каспарайтиса в решающем, седьмом матче полуфинала конференции против «Баффало».

Но 10 мая 2001 года — этот день навсегда останется в памяти болельщиков «Питтсбурга». Ведь именно тогда «Пингвины» в овертайме седьмого матча серии второго раунда плей-офф обыграли «Сэйбрз» и вышли в финал конференции.

В этот день сошлось очень многое. Главные действующие лица истории: защитник «Питтсбурга» Дарюс Каспарайтис и вратарь «Баффало» Доминик Гашек.

Доминик Гашек. Александр Вильф, Фото архив «СЭ»

Неожиданный герой

Гашеку на тот момент было 35 лет. Его контракт истекал. Двумя сезонами ранее он вывел «Баффало», в котором играл с сезона-1992/93, в финал Кубка Стэнли, но слава команды была на исходе, и 2001 год был последним шансом добиться чего-то серьезного.

«Питтсбург» с Яромиром Ягром в расцвете сил, опытным Марио Лемье и проводившим лучший сезон в карьере Алексеем Ковалевым выиграл первые две встречи серии. Но Гашек и партнеры не собирались так просто сдаваться. «Баффало» смог победить в трех играх подряд, а Доминатор пропустил в них всего пять шайб. «Пингвинз» взяли верх в шестой встрече, и судьба серии решалась в седьмом матче.

За первые три периода соперники обменялись голами — 2:2. Настало время овертайма.

Когда хоккеисты «Питтсбурга» вернулись в раздевалку после третьего периода, нападающий «Пингвинз» Кевин Стивенс собрал вокруг себя партнеров и толкнул мотивационную речь.

«Я сказал: «Кто-то должен будет забить решающий гол. Это может быть любой из вас. Это можешь быть и ты, Кас (Каспарайтис. — Прим. «СЭ»)». Честно говоря, я сразу забыл, что произнес эти слова именно в его адрес. Но такое ведь часто в плей-офф — забивают парни, от которых никто этого не ждет.

Я вернулся в команду три месяца назад и не видел, чтобы он забил хотя бы один гол на тренировке. Ни одного за три месяца! У него худший из возможных кистевых бросков», — рассказывал позже Стивенс.

Тот самый гол

На 14-й минуте овертайма Каспарайтис получил шайбу от Роберта Ланга у синей линии чужой зоны, сместился чуть левее, оказался на ударной позиции и решился бросить с кистей.

Ситуация казалась столь безобидной, что опытный форвард Даг Гилмор даже не стал прессинговать защитника соперника. Некоторые игроки «Баффало» тоже не видели в этом ничего опасного и начали раскатываться для выхода из зоны.

Гашек сотни раз отражал такие броски. Но не в этот раз. Шайба оказалась за спиной чешского стража ворот.

«Конечно, иногда вспоминаю тот гол. Это моя гордость, — рассказывал Каспарайтис официальному сайту НХЛ. — Такие голы в карьере я забивал нечасто. Отличиться в овертайме седьмого матча, да еще и защитнику, — это большая редкость».

Лучше всех про случившееся высказался все тот же Кевин Стивенс.

«Я тогда думал так: «О нет, это Каспарайтис... О да!» — смеялся Стивенс. — Вообще в той игре он постоянно норовил подключиться к атаке, и мы всегда кричали ему, чтобы он шел назад».

Но Каспарайтис не послушал.

«Вообще, я всю игру чувствовал, что забью. Мне не то чтобы запрещали ездить вперед, ведь я защитник оборонительного плана, но просто призывали быть аккуратным. Все-таки у нас было кому забивать в той команде. Лемье, Ягр... Иногда я им даже мешался. Конечно, все были удивлены, что забил я. Но обычно в таких матчах так и бывает: забивают не звезды, а те, от кого этого не ждешь», — парировал Каспарайтис.

После гола обалдевший от счастья защитник побежал в сторону своих ворот и на животе покатился по льду. Партнеры стали по очереди запрыгивать на него, устроив огромную кучу-малу.

«Да, все получилось красиво. После гола я упал на лед и поплыл... Испытывал невероятные ощущения. Но на самом деле в этой куче-мале я испугался, потому что в какой-то момент мне стало не хватать воздуха. Я стал кричать, чтобы они прекратили, потом начал всех раскидывать и все-таки выбрался», — добавил ярких красок Каспарайтис.

Доминик Гашек. Александр Вильф, Фото архив «СЭ»

Реакция Гашека

В это время Гашек испытывал совершенно противоположные чувства. Голкипер быстро покинул лед и почти так же быстро убежал с арены.

На вопрос журналистов о своем будущем он ответил коротко и сухо: «Дайте мне пару недель. Была ли эта моя последняя игра за «Баффало»? Вероятно. Очень вероятно. Я очень расстроен. Мне нужно привести свои мысли в порядок».

Как оказалось, этот матч действительно был последним для Доминатора в составе «Клинков».

Еще по ходу сезона Гашек открыто выказывал недовольство работой генерального менеджера «Баффало» Дарси Регира. Тот никак не мог договориться по контракту с капитаном команды Майклом Пекой. В итоге форвард пропустил весь сезон. Все это время Гашек требовал от руководства принять окончательное решение: подписать или обменять игрока.

У «Баффало» был договор о том, что клуб может продлить контракт с самим Гашеком еще на сезон, при этом положив ему оклад в 9 миллионов долларов. Но после поражения от «Питтсбурга» голкипер объявил, что не собирается возвращаться в команду.

Когда генеральный менеджер попытался надавить на хоккеиста, то чех заявил, что лучше просто завершит карьеру.

«Он после этого закончил, год не играл. Серьезно, сказал: «Раз даже Каспарайтис забивает мне, я лучше отдохну годик». Он был очень расстроен и ушел из «Баффало», — шутил Дарюс в одном из интервью.

В одном Каспарайтис все же приукрасил. Гашек не пропустил сезон, а вынудил «Баффало» совершить обмен с «Детройтом». «Красные крылья» отдали за вратаря нападающего Вячеслава Козлова, выбор в первом раунде драфта-2022 и еще один драфт-пик.

Правда, через год уже Козлов потребовал обмена из «Баффало» и вынудил клуб отправить его в «Аталанту»... Но это уже совсем другая история.

Дарюс Каспарайтис в «Питтсбурге». Александр Вильф, Фото архив «СЭ»

Хитрость с контрактом

У Каспарайтиса тем временем были свои заботы.

В финале конференции «Питтсбург» в пяти матчах уступил «Нью-Джерси», а Каспарайтис сломал пятку.

«Мы вышли в полуфинал Кубка Стэнли-2001. Я тогда получил перелом стопы. У меня нога в конек не влезала. Но я так хотел играть, что надрезал ботинок и выходил на лед», — вспоминал защитник в интервью «Советскому спорту».

После того плей-офф у игрока начались трения с клубом. Каспарайтис справедливо считал, что ему мало платят. «Пингвины» же просто не могли дать больше — они беднели с каждым годом. Но сохранить Каспарайтиса очень хотели.

«Они сделали мне контрактное предложение на 1,1 миллиона долларов за сезон. Совсем не та сумма, на которую я рассчитывал. Но я посоветовался с агентом и... согласился. Эта зарплата была ниже средней в НХЛ. А значит, на следующий год, согласно одному из малоизвестных законов лиги, я на два года раньше срока становился неограниченно свободным агентом. И мог легко уйти из «Питтсбурга» в тот клуб, который даст более выгодное предложение.

Когда через неделю «Пингвины» поняли, какую детскую ошибку они совершили, то за голову схватились. Они просто так потеряли игрока! В итоге, чтобы получить хоть какую-то компенсацию, «Питтсбург» отдал меня в «Колорадо», — вспоминал ту ситуацию Каспарайтис.

Дарюс Каспарайтис в «Питтсбурге». Александр Вильф, Фото архив «СЭ»

Ценный подарок

В июне 2020 года капитан «Вашингтона» Александр Овечкин похвастался новым экспонатом для своего музея.

«Все хоккейные фанаты помнят гол, который забил Каспарайтис в седьмой игре против «Баффало»?

Так вот эта клюшка теперь в моей коллекции, а после будет в моем музее! Спасибо огромное за такой подарок», — написал Овечкин в социальных сетях.

Как оказалось, Каспарайтис сохранил ту самую клюшку, которой забил самый яркий гол в своей карьере.

«Я пытался эту клюшку продать, но так получилось, что мой хороший друг, который еще играет, попросил меня ее подарить. В его музей. Мне жалко, конечно, но я думаю, что он эту клюшку ценит больше, чем я, и я ее дарю», — произнес Каспарайтис речь и преподнес Овечкину свою клюшку.