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НХЛ

Сегодня, 16:00

«Поймал американца у борта — и дальше он поехал вверх ногами». Легендарный российский крушитель

Юрий Голышак
Обозреватель
Дарюс Каспарайтис.
Фото Александр Вильф, архив «СЭ»
Сегодня Дарюсу Каспарайтису исполняется 50 лет.

«Довлатов — это кто?»

Давным-давно, в позапрошлой жизни, прикрылось футбольное приложение к «СЭ». Где мы с Сашей Кружковым по очереди писали главную заметку в рубрику «Персона». А иногда и вместе.

Но лучшее из приложения, та самая «Персона», переродилось в «Разговор по пятницам». Название придумал лично главный редактор.

Мне название не очень-то и зашло — казалось, какое-то попсовое. Но спорить с главным редактором я не осмеливался даже мысленно. Каким бы нежным в словах и поступках редактор ни был. Не осмеливаюсь и сейчас. Быть может, поэтому и служу в «СЭ» 24 года.

А нынче и роднее-то ничего нет, чем эти три слова — «Разговор по пятницам»...

Тогда, в 2008-м, мы не грустили, совсем напротив — если в рубрику «Персона» годились исключительно люди футбольные, то отныне горизонт расширялся. Дорвались до такого вкусного — хоккеисты! Баскетболисты! Шахматисты, черт побери!

Сколько пишем — не было случая, чтоб шахматист подвел. Оказался скучным. Ни-ког-да. Как и баскетболисты.

Всякое случалось с хоккеистами. Один тренер с первого слова возненавидел корреспондента Кружкова — за очки, за интеллигентность, за ученые слова.

— Довлатов сказал... — начинал Кружков, поправив очки указательным пальцем.

— Довлатов — это кто? — прерывал хоккейный тренер с ненавистью. — Писатель, что ли?

Кружков закашлялся, поперхнувшись собственной слюной. Кивать пришлось мне — докладывая, как Шарапов Фоксу: да-да, писатель. Еще какой. «Распрекрасные романы пишет...»

Случалось, подводили борцы. Один здоровяк нам на радость гнул толстенные гвозди двумя пальцами. Этот экспромт был заготовлен и отточен — гвоздей для такого случая у бывшего борца были полны карманы. У гробовых дел мастера Безенчука меньше.

Согнутые дарил. Радовал рассказами о борцовском прошлом — которое, кстати, было не то чтоб очень ярким. Так, череда памятных поражений...

Прошла неделя, другая. Настало время заверять заметку — и борец вдруг стушевался, пропал. На арену вывалилась супруга — отозвавшись письмом, полным орфографических ошибок:

— Мой Сирожа был пьян, когда с вами разговаривал. Не вздумайте ничего печатать! Я сама закончила литинститут, законы знаю!

Лучше б она тоже гнула гвозди.

Печатать мы не стали. Подаренные кругляши из гвоздей с наслаждением швырнули в помойку на улице Красина. Как и воспоминания об этом «герое».

Но все равно — тогда, в 2008-м, мы дорвались до нового мира. В котором не только футбол.

Были счастливы!

Фото Ирины ЗЫГАРЬ Дарюс Каспарайтис: веселый Ганс

Тревоги мятежной души

Помню, сразу же махнули в Питер — где отыскали чудесных людей. Старенького футболиста Василия Данилова, человека непостижимой судьбы. Отыграл весь чемпионат мира-66. Попал в тюрьму. Совершил побег. Как вам череда?

Мы сидели в каком-то закутке Финляндского вокзала, Василий Савельевич говорил полушепотом. Нет-нет, да оглянется старый каторжанин по сторонам — нет ли хвоста? Через полчаса начали оглядываться и мы — пропитавшись тревогами мятежной души...

Разговорили только-только взятого в «Зенит» футболиста Романа Широкова. Еще не догадываясь, каким футболистом тот станет. Помню, стояли вместе у схемы питерского метро, водили пальцами — отыскивая нужную станцию...

Заметка называлась «19 кружек». Лучшего интервью Роман с тех пор не давал. Да и никто не давал, быть может.

Ну и Каспарайтис! До чего ж чудесный человек. Он спустился в холл отеля в короткой маечке — и мы поражались: это ж надо ночевать, наверное, со штангой, чтоб так раскачать руки. Не хотели б мы попасть под силовой прием такого парня. Бедные Гретцки с Линдросом...

А начали говорить — и забыли обо всем. Что там руки? Какие рассказы, вы послушайте!

Дарюс Каспарайтис. Фото Александр Вильф, архив «СЭ»
Дарюс Каспарайтис.
Александр Вильф, Фото архив «СЭ»

Эмиль из Леннеберги

Прошло время — я и с Каспарайтисом говорил еще не раз, и других о нем расспрашивал. Снова и снова поражаясь: сколько ж историй! Сколько приключений, юмора и добродушия!

Мне кажется, в такого вот Каспера должен был вырасти Эмиль из Леннеберги, герой Астрид Линдгрен. Тот мальчонка, который то супницу на голову надевал, то еще что придумывал.

Если память не изменяет — Дарюс живет нынче в Швеции. Заглядывая в Майами. Или наоборот...

«Ты — Зислис?»

Я вспоминаю — и смеюсь.

Встретились как-то в Челябинске. Я писал репортаж об игре «Трактора» — в гости прилетал СКА. Где Каспер и трудился то ли пятым, то ли десятым тренером.

Вечером накануне матча выхожу в ресторанчике на крыльцо продышаться. Вьюга покалывает лицо. Вдруг рядом оказывается Каспарайтис. Может, навеселе, может, нет — кто ж разберет? Видит знакомое лицо — но не сразу понимает, кто я такой.

— Ты — Зислис? — выговорил, сфокусировавшись.

— Нет, — честно ответил. — Я не Зислис.

Каспарайтис задумался. Чуть качнулся под порывом ветра.

Глянул с другого ракурса. Где челябинский фонарь отсвечивал малость иначе. Не так играли тени на лице.

Собравшись, Каспарайтис начал заново — чуть строже. Теперь уж и не сказать, что преобладало в его тоне — утверждение или вопрос:

— Ты — Зислис?

Проще было согласиться.

— Да, — выговариваю, расправив плечи. — Я — Зислис!

— Не пиши, что меня здесь видел, — примирительно произнес Каспарайтис. — Меня же *******...

Я не стал. Не моя вина, что все-таки *********. Видимо, случилось что-то еще.

Дарюс Каспарайтис. Сокрушительный удар российского защитника отправил канадскую звезду в нокаут. Этот хит Каспарайтиса в НХЛ не забудут никогда

«Указательным пальцем ткнул Сикоре в переносицу»

Прошло десять лет. Теперь-то, наверное, можно и вспомнить тот челябинский вечер, фонарь и крыльцо. Тем более два скользких чеха, тренировавшие СКА в ту пору, над добрым Каспером начали просто издеваться. Отправляли с блокнотом куда-то на верхний ярус — считать то ли передачи, то ли улетевшие шайбы.

Терпения Дарюсу хватило ненадолго. Всему миру известный хоккеист, миллионер — будет заниматься вот этим? Да бросьте!

Мне хотелось узнать, как Каспарайтис покинул тот унылый штаб. Да все не представлялось возможности.

Припомнил подробности Максим Рыбин, игравший в той команде и друживший с Каспарайтисом. Как и предполагалось, история вышла чудесная.

— Самый фантастический ветеран, с которым сталкивались? — спросил я.

— Когда перешел в СКА, понял, что за человек Каспарайтис. Что по юмору, что по работе — фантастика. По два часа с велосипеда не слезал. Уже все разошлись, а он все крутит. Очень мне нравится человек. Ярчайший!

— Над вами шутил?

— Я старался не попадать в его поле зрения. Хотя от Каспера никто не ускользал. «Клиента номер один» не было, всем доставалось. Еще обожал рассказывать, как закончит с хоккеем: «Знаешь, каким я буду тренером? Лучшим на свете!»

— Хорошим стал?

— Хорошим. Правду говорил всем в глаза. С чехами разругался — Сикорой и Вотрубой. А знаете почему? Правду в глаза сказал — «Так нельзя!».

— О чем?

— По отношению к ребятам. Чехи в ответ начали издеваться: «Дарюс, ты иди на трибуну, считай оттуда броски». А Каспарайтис — заслуженный человек, олимпийский чемпион! Ему бросочки считать?

— Что сделал?

— Молча указательным пальцем ткнул Сикоре в переносицу. Очки поправил. Спокойно собрал вещи, с достоинством удалился. А мог бы работать в СКА до сих пор. Просто не смог через себя переступить. Поступок уважающего себя человека.

Дарюс Каспарайтис. Фото Александр Федоров, "СЭ"
Дарюс Каспарайтис.
Александр Федоров, Фото «СЭ»

«Ганс в это время как раз подъезжал к Вильнюсу»

О приключениях Каспарайтиса легенды ходили. Я расспрашивал всякого, хоть ненадолго соприкоснувшегося с Дарюсом. У всякого отыскивалась история.

Что уж говорить о прекрасном друге — Андрее Николишине. Давным-давно делали интервью — тот расцвел, услышав фамилию «Каспарайтис».

— Каспарайтис говорил — вас и в юности было легко подписать на любую авантюру.

— Точно.

— И однажды вы вдвоем сбежали с динамовского сбора в Ригу.

— В Ригу Каспарайтис сорвался не со мной, а с Серегой Петренко, другим веселым человеком. Как в Литву уехал, Каспарайтис вам не рассказывал? Тогда расскажу я. Мы все одновременно оказались в московском «Динамо», 87-й год. Дарюс едва-едва говорил по-русски, ну совсем плохо. Однажды пошел на матч «Спартак» — «Жальгирис». Там милиция на него взглянула — и отправила в фанатский сектор. Футбол закончился — и всех фанатов под конвоем на вокзал, Дарюса тоже. Ни вырваться, ни объясниться не может. Там запихали в вагон с остальными — и вперед, в Литву. На следующее утро у нас тренировка — Каспарайтиса нет. Бросились искать — а Ганс в это время как раз подъезжал к Вильнюсу.

— Гансом не вы его прозвали?

— Нет. У него много было кличек. В Штатах Каспарайтис остался таким же простым парнем, каким уезжал. При встрече с удовольствием разговаривали. Есть возможность сходить куда-то — обязательно шли. Дарюс чуть обрюзг, раздался вширь... Мне до сих пор жалко, что его нет на льду, — это личность неординарная. В нашем хоккее таких мало. До сих пор перед глазами, как он Линдроса вырубил. Когда сталкивались, мы друг друга не жалели, но не помню ни единого подлого приема. К слову, Дарюс обожал разговаривать с соперниками во время игры. Проезжает мимо: «Как дела?»

Дарюс Каспарайтис. Фото Александр Вильф, архив «СЭ»
Дарюс Каспарайтис.
Александр Вильф, Фото архив «СЭ»

«Дурак же ты, Коля!»

Ту историю про рижский загул дополнил яркими штрихами тренер Игорь Тузик. Тогда как раз работал в «Динамо».

— Каспарайтиса и Сергея Петренко, которые загуляли в Риге, действительно чуть в розыск не объявили? — спрашивали мы с Кружковым.

— Что оставалось, если двое суток от них ни слуху ни духу?! Мы всех на уши подняли. А они укатили с девками, проспали, опоздали на самолет. Денег почти нет. Пришлось в Москву поездом добираться.

— Как же их потом на «губу» не упекли?

— В следующем матче «кровью искупили». На гауптвахту в Голицыно загремел другой динамовский хоккеист. В объяснительной он написал: «Когда мне нечего было делать, пошел в кафе «Лира». Выпил, разморило, я пропустил тренировку...» А должен был готовиться к молодежному чемпионату мира. В сборную парня не взяли. Виталий Давыдов повез его в часть. Говорит: «Дурак же ты, Коля! Сидел бы сейчас в костюмчике, мягкий вагон, поезд Москва — Хельсинки. Вместо этого в кирзачах, шинели едешь в казарму и встретишь там Новый год...»

Дарюс Каспарайтис. Фото Ирина Зыгарь, архив «СЭ»
Дарюс Каспарайтис.
Ирина Зыгарь, Фото архив «СЭ»

«Джо Маллен дальше поехал по борту. Только вверх ногами»

Сколько ж я не видел Каспарайтиса? Сейчас буду считать... Так, так... Шесть лет!

Тогда, в 2016-м, Дарюс должен был приехать в Москву на какой-то симпозиум тренеров. В программке так и было написано — «выступает Дарюс Каспарайтис, олимпийский чемпион».

Я высматривал, высматривал — Каспера нет! Высматривал и Владимир Юрзинов из президиума — громким шепотом прерывая докладчика:

— Дарюса нет?

Но Дарюс не снялся с пробега, нет. Вон он, в холле обнимается с Николишиным. Пиджак вот-вот треснет на бицепсах. Модный шейный платок. Прямо как у Андрея Вознесенского. Если будет читать тот самый хоккейный тренер, интересовавшийся Довлатовым, — Вознесенский тоже писатель. Поэт.

Я кинулся Каспарайтису навстречу — пока не перехватили. На десять минут усадил в кресло.

— Когда-то Андриевский рассказывал: «Закончив играть, увлекся штангой. Так раскачался, что не влезаю ни в один костюм». Кажется, это и ваша история?

— Я занимаюсь спортом — но я не раскачался. Я потолстел.

— Вот это заявление.

— Сейчас я на 15 килограммов тяжелее. Стало 115! Каждый день пытаюсь скинуть вес. До ужина. Но иногда думаешь: Дарюс, ты всю жизнь с этим боролся, всю карьеру следил за тем, что кушаю, во сколько ложусь спать... Неужели и сейчас буду продолжать? Почему я должен есть мороженое раз в неделю, если могу съесть три?

— Это трезво. Наблюдаю за вами в фейсбуке — выглядите самым счастливым человеком на свете.

— Стрессы есть — воспитывать детей не так легко!

— У вас трое?

— Пятеро! Но жизнь у меня обалденная, тьфу-тьфу. Такое счастье — иметь семью рядом с собой. Старшая дочка живет в пяти минутах от меня. Все рядом. Каждое утро просыпаюсь, смотрю на солнце и пальмы. Думаю: «Как же я здесь оказался? Какое счастье, что все вот так сложилось в моей жизни — и по спорту, и с личным...» Каждый день не могу понять, за что мне так повезло. Родившись в Электренае, жить в Майами. Мечта!

— В то время, когда наши энхаэловцы покупали катера, как Даня Марков, — у вас уже была яхта. Жива?

— Да это не яхта, тоже катер... И в Нью-Йорке был катер, и в Швеции. А сейчас живу на воде, есть причал — но катера нет. Никак не могу решить, какой взять. Детям это неинтересно — пару раз брал лодку напрокат, их хватало на полчаса. Потом говорили: «Все, домой». Пока купаюсь в бассейне и плаваю на доске.

— Юрзинов показывал кадры, как вы часами отрабатывали катание.

— Я с Владимиром Владимировичем провел почти всю свою карьеру — что в «Динамо», что после. С Яшиным приезжали каждое лето сначала в Финляндию, потом в Швейцарию. Работали над катанием.

— Самая памятная «мельница» в вашем исполнении? Когда человек летел особенно живописно?

— Я помню, с «Питтсбургом» играли. Джо Маллен ехал по борту — я его поймал, и он дальше поехал по борту. Только вверх ногами. Не ожидал, бедняга, — я боролся у борта с совсем другим игроком. Джо ехал мимо, подхватил шайбу... Красиво вышло!

— Когда вы работали в СКА с Сикорой — боялись, что вас выгонят. А сейчас, наверное, с ужасом думаете, что можете начать работать в какой-то команде, снова таскать баул по городам...

— Из СКА я сам ушел. С одной стороны, хочется работать тренером. Делиться тем, что умею, с молодыми. Я в хоккее с восьми лет. Столько тренеров было в той же Америке — Эл Арбор, легенда Нью-Йорка. На игре орал, как настоящий русский тренер. А на следующий день — добрее человека нет... Херб Брукс постоянно вспоминал, как обыграл Советский Союз в 80-м в Лейк-Плэсиде, хвастался: «Я понял — мы можем их прикатать, перебегать!» Погиб в автокатастрофе в августе 2003-го, а ровно год спустя разбился другой мой тренер — Иван Глинка. Тот и другой ушли из «Питтсбурга». Бывает же такое совпадение... Но я бы сейчас тренером не стал. Менять свою жизнь не готов.

— Допустим, приглашает вас завтра какая-нибудь «Северсталь». Что ответите? «Перезвоните через год?»

— Скажу так: «Спасибо, я пока не готов к этой работе». Дети учатся в школе, жена работает. Не могу все бросить и уехать.

— Когда-то вы рассказывали, что такое женская логика: «У меня страшно болела нога, отправил жену за таблетками. Она вернулась через пять часов — гуляла по магазинам». Жену вы сменили, надеюсь?

— С новой женой у меня четверо детей. Живу с ней почти девять лет. А за таблетками ходила первая жена, это было еще в «Айлендерс». Давно.

Дарюс Каспарайтис. Фото Александр Федоров, "СЭ"
Дарюс Каспарайтис.
Александр Федоров, Фото «СЭ»

«Нос ломали семь раз»

Тогда, шесть лет назад, я припомнил Дарюсу давнее интервью. Один из первых выпусков «Разговора по пятницам».

Это там он рассказал воз историй — попутно разъясняя кое-что. Начав издалека, с невинной темы сломанных носов, Каспарайтис вдруг приходил к философским обобщениям. Что такое «женская логика». Вот послушайте:

— Нос вам ломали раза три?

— Семь. Самый памятный перелом — в выездном матче с «Нью-Джерси». После мощного броска Андрейчака шайба нашла нос. А болельщики «Дэвилз» меня всегда терпеть не могли. Представьте картину: я весь в крови, боль адская, а трибуны ликуют... Последний раз сломал нос в фарм-клубе «Рейнджерс». Так столкнулся с игроком в маске, что нос в сторону ушел. Потом долго вправляли. Но боли, как ни странно, не было. Не сравнить с тем, что чувствовал после операции на колене. В какой-то момент крутило так, что хоть на стенку лезь. А тут еще первая жена начудила. Отправилась в аптеку за обезболивающим и забыла про меня.

— Забыла?!

— Думала, что у меня с коленкой ничего серьезного. Из аптеки пошла гулять по магазинам. Вот она — женская логика.

Дарюс Каспарайтис. Фото Алексей Иванов, архив «СЭ»
Дарюс Каспарайтис.
Алексей Иванов, Фото архив «СЭ»

«Обнаружил свой жигуль у подъезда. Без колес и стекол, с прожженными сиденьями»

Он вспоминал, похохатывая, через какие ошибки прошел в озорной юности. Сколько ненужных покупок, всякой ерунды. Но теперь-то, теперь все иначе!

— Уже у меня был и Ferrari, и Bentley. А сейчас смеха ради хочу купить mini-Cooper.

— Вы прямо как Дидье Дрогба. Он тоже на крошечном автомобиле ездит.

— Прекрасно его понимаю. Когда у тебя все уже было, хочется что-то попроще.

— Самая дорогая ваша машина?

— Ferrari, пожалуй. Выложил за нее 220 тысяч долларов. Но мне не понравилось — когда сел за руль, весь Нью-Йорк смотрел мне вслед: «О-о, какая машина!» Почувствовал себя пижоном. Итальянцем с набриолиненной головой.

— Гадкое ощущение?

— Поначалу-то казалось — классно. Все девчонки смотрят, пальцами показывают, какой я крутой. Вскоре стало противно.

— Знаменитый футболист Каха Каладзе в Киеве купил Ferrari. А в городе всего две улицы, где мог проехать этот автомобиль.

— Забавно. Да и неудобная машина, честно говоря. Жесткая подвеска — ездишь, как на табуретке. На этой машине я любил только гонять по тоннелям Манхэттена. Из-за акустики. Заезжал туда, врубал третью скорость, чтобы ехала медленно. Поддаешь газу и слушаешь звук, который может издать исключительно Ferrari.

— Алексей Яшин недавно вспоминал, как в московском «Динамо» конца 80-х четверо хоккеистов скидывались на древний Ford, чтоб добираться до Новогорска. Вы в числе «пайщиков» состояли?

— Нет. Я тогда купил «Жигули». После отъезда в Америку вместе с ключами оставил на базе. Но ребята быстро машину «убили». Через год приехал в Москву, заскочил в гости к Петренко — и обнаружил свой жигуль у подъезда. Без колес и стекол, с прожженными сиденьями.

Мы вспоминали, как ненавидел проигрывать тот юный Каспарайтис. Как вспыхивал от каждой пропущенной шайбы. Достаться могло кому угодно — даже собственному вратарю. Некоторым не удавалось для получения своего дойти до раздевалки.

— О, это проблема! Ненавижу поражения! Недавно с детьми в Швеции играл, моя команда к концу матча уступала одну шайбу, так начал беситься. Готов был на все, лишь бы отыграться.

Дарюс Каспарайтис. Фото Виктор Савич
Дарюс Каспарайтис.
Виктор Савич

— Это ж вы отлупили вратаря Мухометова после неудачной игры на молодежном чемпионате мира-92.

— Отлупил — это вы громко сказали. Подкатился к нему после финальной сирены вместе со всеми. Команда его подбадривает, а я кулаком в маску жахнул. Мухометов в игре с чехами столько ошибался, что я сорвался. Хотя с Ильдаром дружил. Несколько месяцев жил у него дома, когда только в Москву переехал.

— Не выставил он вас из квартиры?

— Нет. Ильдар все понимал. Он славный парень. Не злопамятный.

— Вам ведь тоже на льду доставалось — помните прием Холика в матче «Питтсбург» — «Нью-Джерси», когда улетели на вражескую скамейку?

— Помню. Весь Питтсбург надо мной угорал. До бортика я полз на четвереньках — чтоб не затупились коньки о бетонный пол. Дополз до запасного вратаря «Нью-Джерси», поднял голову. А тот, глядя на меня, чуть не рухнул от хохота со скамейки...

50!

Каспарайтису — 50. Мне верится и не верится. Этот веселый парень с огромными бицепсами — да возможно ли на него примерить цифру 50? Смешно!

А потом задумаешься — в эти 50 столько всего вместилось. Кому-то и 150 не хватило бы.

С юбилеем, веселый Ганс. Такого, как вы, и не хватает нашему сегодняшнему хоккею.

А знаете что? Возвращайтесь!

Работу найдем...

Дарюс Каспарайтис
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