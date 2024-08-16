«Я ненавидел фигурное катание». Тот самый канадец, с кем россиянам пришлось делить золото Олимпиады-2002, тренирует Макдэвида

История Давида Пеллетье.

С момента главного скандала в истории фигурного катания, результатом которого стало вручение на Олимпиаде в Солт-Лейк-Сити двух комплектов золотых медалей в парах, прошло уже больше 20 лет. Однако журналисты по обе стороны океана до сих пор перемывают кости участникам тех событий и спорят, достоин ли был канадский тандем Сале — Пеллетье разделить пьедестал с российским дуэтом Бережная — Сихарулидзе.

Сами спортсмены, неожиданно оказавшиеся рядом на вершине олимпийского подиума, ненависти друг к другу никогда не испытывали. По крайней мере, публично. Все главные участники тех событий давным-давно живут своей жизнью. Антон Сихарулидзе после смерти Александра Горшкова исполняет обязанности президента федерации фигурного катания России. Елена Бережная открыла собственную школу в Санкт-Петербурге. Жами Сале стала ведущей сомнительных шоу на канадском телевидении и лайфстайл-блогером. А ее бывший супруг Давид Пеллетье внезапно нашел себя в профессиональном хоккее.

«Я хотел поднять над головой Кубок Стэнли»

В 2014 году «Эдмонтон» неожиданно для многих объявил о назначении Пеллетье тренером по катанию, а сам бывший фигурист ошарашил многих первым интервью в новой должности:

«Я всегда был хоккеистом, который занимался фигурным катанием, чтобы зарабатывать на жизнь. Все довольно просто. Я ненавидел фигурное катание и любил хоккей. Но мне пришлось заниматься первым, потому что меня заставила мама.

В моем родном городе с населением 1800 человек, если вы были девочкой, то занимались фигурным катанием. Если вы были парнем, то играли в хоккей. А если вы были Давидом Пеллетье, то делали и то и другое. Мне не хотелось разочаровывать свою маму. К сожалению или к счастью, в зависимости от того, как на это смотреть, я преуспел в обоих видах спорта.

Честно говоря, все, чего я хотел всю жизнь, — это поднять над головой Кубок Стэнли. Вместо этого я зарабатывал на жизнь, поднимая в воздух девочек. Да, это не так уж и плохо. Тем более это стало довольно выгодным делом после того, как мы выиграли Олимпиаду и начали получать большие гонорары за участие в ледовых шоу", — рубанул канадец в интервью Edmonton Sun.

В хоккей уроженец Квебека, осевший в Эдмонтоне благодаря Сале, шел сознательно. Изначально Давид начинал как тренер по фигурному катанию, но достаточно быстро сменил ненавистный вид спорта и начал «подкатывать» маленьких хоккеистов, в какой-то момент оказавшись в Quantum Speed — одной из сильнейших в Канаде частных школ силового катания, через которую в летний период ежегодно проходят десятки энхаэловцев.

Почти десять лет плодотворного труда сделали свое дело — в 2014-м ему позвонили из «Ойлерз» и предложили стать частью клуба, за который он болел с детства. Помогло не только сарафанное радио, сделавшее его значимой фигурой на рынке индивидуальных тренировок, но и наведенные ранее мосты с клубом.

«В школе я болел за три команды — «Квебек Нордикс», «Монреаль Экспос» и «Эдмонтон Ойлерз». Первые две через какое-то время исчезли. Так что у меня осталась лишь одна цель.

Когда мне пришлось переехать в Эдмонтон ради фигурного катания в 1998-м, клуб был очень приветлив к нам с Жами. Нас часто приглашали открывать матчи и проводить символические вбрасывания. Некоторые игроки были моими ровесниками, и мне удалось подружиться с ними. Я прошел через радость и боль, будучи фанатом «Ойлерз». Невероятно горжусь сегодня тем, что связан с этой командой", — не скрывал коуч своего счастья десять лет назад.

Давид Пеллетье — тренер «Эдмонтона».

Пеллетье — далеко не первопроходец

Сегодня никого не удивишь наличием тренера-фигуриста в детской школе или юниорской команде. В том числе в России. Методисты уже давно привлекают профильных специалистов для постановки правильного катания на внутренних и внешних ребрах. И кто, как не фигуристы, чьи движения на 80% состоят из реберной работы, могут на атомы разложить все секреты и биомеханику этого компонента?

Но бывшие фигуристы в штабах клубов НХЛ — все еще редкость. И Пеллетье среди них не был первопроходцем. Например, на несколько лет его опередила пятикратная чемпионка Канады и чемпионка мира в парном катании Барбара Андерхилл, получившая в 2012-м аналогичную должность в штабе «Торонто».

Оказаться в хоккее бывшей парнице помог ее известный в хоккейных кругах муж Рик Гетц — на тот момент владелец «Гельфа» из юниорской лиги Онтарио. В 2008-м бизнесмен устроил ее в собственный клуб, где через занятия с ней прошли Тэйлор Бек, Рихард Паник, Бен Чиаро, Тайлер Бертуцци, Робби Фаббри и другие заметные хоккеисты. Всего через год после попадания в OHL Андерхилл начала сотрудничать с клубами НХЛ: сначала ее начали регулярно приглашать в свои тренировочные лагеря «Анахайм» и «Рейнджерс», затем Барбара официально стала частью «Тампы», превратившись в клубного консультанта по катанию и дважды подняв с «Молниями» над головой Кубок Стэнли, а в 2012-м она взяла в нагрузку ставку в «Торонто» и открыла собственный летний кэмп для профессиональных хоккеистов.

Особенно благодарен фигуристке был здоровяк Брайан Бойл, прилично подтянувший свою динамику после встречи с ней. В 2011-м боссы «Рейнджерс» чуть ли не силком отправили форварда в межсезонье на индивидуальные занятия в надежде на то, что он станет более маневренным на льду. Американец пытался сопротивляться и смотрел на женщину в хоккее с предубеждением, но после пары занятий поменял свои взгляды: «Когда я впервые увидела его, то сразу же прочитала в его глазах: «Чему, черт возьми, она может меня научить?!» На следующий день он вышел на каток и не мог двигаться. Его бедра после нашей ознакомительной тренировки болели так, что он понял, как тяжела эта работа», — вспоминала Андерхилл.

Но и она была не первой. В 2005-м все тот же «Торонто» удивил крайне консервативную лигу, подписав контракт с некогда талантливой одиночницей Доун Брэйд, которая уже в 17 лет завершила спортивную карьеру и начала помогать хоккеистам в юниорской команде своего отца. Сейчас за ее спиной почти 20 лет трудового стажа в НХЛ, опыт работы с четырьмя клубами («Торонто», «Анахайм», «Баффало», «Калгари»), восторженные отзывы ее главного «летнего» ученика Джона Тавареса и звание одной из самых влиятельных женщин в хоккее по версии Sportsnet.

Жами Сале и Давид Пеллетье. Фото Global Look Press

Канадский «Ледниковый период» и свадьба с Гордеевой

Пеллетье осознавал, что некоторые игроки также будут воспринимать его чужаком для хоккея. Именно поэтому он до сих пор старается ходить на все матчи и общекомандные занятия с блокнотом и делать в нем пометки, чтобы затем обсудить их с основным тренерским штабом и задать интересующие вопросы. «Мне пришлось заново изучать хоккей, чтобы продавать то, что показываю на льду парням. Они в любом случае будут делать то, что вы их попросите. Но если они посчитают что-то неприменимым в игре, обучение будет идти медленнее. Они должны покупать то, что я им предлагаю», — говорил олимпийский чемпион в интервью Edmonton Sun.

Забавнее всего, что первый опыт работы с хоккеистами коуч «Ойлерз» получил на телевизионном шоу Battle of Blades — канадском аналоге нашего «Ледникового периода», где хоккеисты катаются в паре с известными фигуристами. Так, за несколько лет на проекте его учениками стали Крэйг Симпсон, Гленн Андерсон, Жорж Ларак, Тодд Уорринер, Тео Флери, Расс Кортнелл и Кертис Лешишин.

В дебютный сезон победителем стала подшефная ему пара, которая состояла из Крэйга Симпсона и тогдашней жены Пеллетье Жами Сале. Как оказалось, эти веселые покатушки с легендарным нападающим «Нефтяников» во многом разрушили его семейный союз с многолетней партнершей. А дальше началась история, достойная экранизации в мыльном сериале на канале «Россия».

Всего через год после победы триумвирата олимпийские чемпионы Солт-Лейк-Сити развелись, и вскоре бывшая супруга Давида вышла замуж за Симпсона, дождавшись его развода. Пикантности ситуации добавило то, что фигурист оказался в «Эдмонтоне» почти одновременно с сыном Симпсона Диллоном, которого «Ойлерз» задрафтовали в четвертом раунде, и стал его тренером.

Правда, свое семейное счастье Пеллетье вновь обрел с фигуристкой. В 2020-м он женился на двукратной олимпийской чемпионке в парном катании Екатерине Гордеевой, с которой познакомился во время одного из многочисленных ледовых шоу.

Коннор Макдэвид. Фото Global Look Press

Ему доверяет Макдэвид

Наиболее трудоемкий период для франкофона начинается в середине лета, когда открываются тренировочные лагеря «Эдмонтона». В кемпах Пеллетье трудится в постоянном контакте с директором по развитию игроков Калле Ларссоном, с которым они анализируют катание каждого хоккеиста в ростере и подбирают ему необходимый тренировочный план, реализуемый на дистанции всего сезона.

Проспекты, попадая в руки олимпийского чемпиона, признают, что узнают много нового о своей биомеханике, и называют его занятия одними из самых сложных на своей памяти. Зачастую новички начинают подвывать уже на первой ознакомительной сессии, когда канадец дает на первый взгляд простое тестовое задание.

Нужно обездвижить одну ногу, наступив коньком на шайбу, и маневрировать на льду исключительно за счет другой ноги — игроки вынуждены пытаться набрать скорость и поворачивать, используя внутреннее и внешнее ребро одного лезвия, одновременно стараясь контролировать шайбу клюшкой. И далеко не все профессионалы способны устоять во время такого испытания.

Специфику обучения хоккеистов Давид усвоил достаточно быстро: «Фигуристы не катят из точки А в точку Б по прямой как можно быстрее — это вид спорта, который очень запрограммирован. В то время как хоккей очень реактивен и непредсказуем. Но в нем все равно много работы с балансом, смены направлений и движений на ребрах.

Когда я впервые начал заниматься с хоккеистами, моей первой мыслью было: «Окей, давай посмотрим, чему я тебя могу научить». Затем ты быстро понимаешь, что твоя сила как бывшего фигуриста — это ловкость и координация. Именно эти навыки я и могу передать парням".

В регулярке Пеллетье большую часть времени проводит в Эдмонтоне, периодически катаясь в фарм-клуб из Бейкерсфилда. Сейчас он — неотъемлемая часть тренерского штаба во время почти всех домашних тренировок «Ойлерз».

Нередко ему приходится оставаться с игроками на льду сверхурочно и работать с ними индивидуально. По словам канадских журналистов, чуть ли не чаще всех на дополнительные подкатки остается Коннор Макдэвид — человек с самым совершенным катанием в современном хоккее.

Капитан «Нефтяников» сблизился с 49-летним специалистом в свой первый энхаэловский сезон, получив перелом ключицы в начале ноября. Зимой 2015-го Пеллетье был одним из тех, кто ежедневно возился с ним на катке, участвуя в восстановлении, и помог ему набрать великолепную форму в оставшейся части регулярки. С тех пор 97-й номер безгранично доверяет Пеллетье.