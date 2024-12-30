24 гола за Гретцки! Овечкин опять забил — невозможно поверить, что ему 39 и он пропустил полтора месяца из-за травмы

Правда, «Вашингтон» проиграл, провалив первый период матча с «Детройтом».

«Вашингтон» оказался не в состоянии на одном уровне провести второй матч за два дня и неожиданно проиграл худшей команде Восточной конференции. Единственным приятным событием для «Кэпиталз» стала очередная шайба Александр Овечкин.

Он забил во втором матче подряд после возвращения из списка травмированных. Теперь у него стало 870 голов — для того, что сравняться с Уэйном Гретцки, капитану «Вашингтона» осталось забросить 24 шайбы, чтобы установить рекорд всех времен — 25. Удачная контратака, которую завершил Овечкин, стала редким светлым пятном для его команды в первом периоде и не смогла изменить ход игры.

При счете 2:0 молодой австриец Марко Каспер убежал в одиночестве к чужим воротам, но не пробил вратаря гостей Чарли Линдгрена. Почти сразу же «Кэпиталз» отыграли одну шайбу и вскоре опять пропустили. «Детройт» никак не напоминал команду из подвала таблицы и психологически выглядел на удивление уверенно.

В первом периоде «Ред Уингз» смяли одного из лидеров чемпионата. Видимо, назначение Тодда Маклеллана уже приносит свои плоды. При новом главном тренере команда стала действовать раскрепощенно и ярко в атаке, уже во втором матче сумев раскрыть потенциал своего нападения. При Дереке Лалонде «Детройт» слишком много концентрировался на обороне, поэтому впереди мало что получалось. Это было странно, учитывая наличие Дилана Ларкина, Патрика Кейна, Лукаса Рэймонда, Алекса Дебринкэта и остальных.

Во втором периоде «Вашингтон» смог сделать то, что был должен с самого начала — перекрыл кислород хозяевам в средней зоне и не позволил им проводить быстрые атаки. Забей нападающий «Кэпиталз» Коннор Макмайкл, убежавший «один в ноль», положение дел могло в корне измениться. Однако голкипер Алекс Лайон не поддался на финты, заставив оппонента бросать наудачу с острого угла в щиток.

Овечкин выглядел заметно активнее, чем днем ранее. Было невозможно поверить, что ему 39 и он не играл почти полтора месяца. Ветеран выглядел свежо, провел на льду целых 20.22 и нанес в створ чужих ворот восемь бросков, заставляя Лайона постоянно быть начеку. Вторую половину матч «Вашингтон» смотрелся солиднее, вынудив «Детройт» расчитывать лишь на контратаки. Однако кроме гола Ника Дауда у гостей ничего получилось, несмотря на все их старания.