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НХЛ

Сегодня, 06:00

Овечкин бьется как лев. Победная шайба капитана вернула «Вашингтон» в зону плей-офф

«Вашингтон» победил «Детройт» в матче НХЛ
Максим Клементьев
Корреспондент отдела хоккея
Мориц Зайдер и Александр Овечкин.
Фото USA Today Sports
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В важнейшем матче за восьмерку «Столичные» переиграли «Детройт».

НХЛ. Регулярный чемпионат
«Детройт» — «Вашингтон» — 1:2 (0:0, 0:2, 1:0)
Голы: Строум — 27 (Фехервари), 37:47 — 0:1. Овечкин — 30 (Оши), 39:52 — 0:2. Кейн — 20 (Перрон, Раймонд), 59:58 — 1:2.
Вратари: Лайон (56:39 — 59:13, 59:22) — Линдгрен.
Штраф: 2 — 4.
Броски: 43 (17+10+16) — 23 (8+8+7).
Наши: — - Алексеев (15.08/1/0), Овечкин (15.11/2/+1).
10 апреля. Детройт. Little Caesars Arena.

Несмотря на шесть поражений подряд, «Вашингтон» продолжает бороться за плей-офф и сохраняет неплохие шансы на попадание в топ-8 на «Востоке». «Детройт» — прямой конкурент «Кэпиталз» в этой борьбе. Матч с «Ред Уингз» был во многом решающим: в случае победы команды Овечкина гонка продолжается, при поражении отрыв «Детройта» достигал уже трех очков.

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Для победы «Вашингтону» пришлось провести идеальный матч в понимании Спенсера Карбери: противник больше атакует, но «Вашингтон» находит парочку своих моментов и реализует их. Ровно так же вышло и сегодня. «Детройт» владел инициативой на протяжении практически всего матча, но упустил ее в концовке второго периода: на этом отрезке «Ред Уингз» получили в свои ворота две шайбы.

Сначала Дилан Строум кистевым удачно попал в ближний угол, а за восемь секунд до конца периода так же мощно в ближний бросил и Александр Овечкин. Совсем не выручил свою команду голкипер «Детройта» Алекс Лайон, который в 31 год проводит первый полноценный сезон в НХЛ.

Овечкин после ужасного старта в чемпионате смог забросить уже 30 шайб в регулярке и стал первым за всю историю НХЛ, кто выбивает этот показатель на протяжении 18 сезонов подряд. За карьеру на счету российского форварда уже 852 шайбы, до повторения рекорда Гретцки — 42. В нынешней форме Ови способен забросить столько за один сезон.

В третьем периоде «Детройт» активно пытался отыграться, но голкипер «Вашингтона» Чарли Линдгрен не дрогнул. Наиболее близки к заброшенной шайбе «Красные Крылья» были, играя в большинстве. В третьем периоде такая возможность у «Детройта» была дважды, но оба раза у «Вашингтона» получалось выдержать натиск.

Александр Овечкин. Овечкин побил рекорд Гартнера по количеству сезонов с 30 и более голами

Невероятно обидно должно быть Линдгрену, у которого таки самым наглым образом украли «сухарь» за секунду до конца матча. Защитники «Вашингтона» уже бросили играть, чем и воспользовался Патрик Кейн. Но на итоговый результат эта шайба не повлияла: победа «Кэпиталз» (2:1).

После этой победы «Вашингтон» вновь вернулся в зону плей-офф. Сейчас у команды Овечкина 85 очков и четыре матча впереди. У основных конкурентов столько же игр в запасе, но на одно очко меньше.

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Впереди у «Вашингтона» важнейшая игра против «Баффало». Аналитики букмекерской компании FONBET считают «Сейбрз» фаворитами: на их победу в основное время можно поставить за 2.15, вероятность данного исхода — примерно 47%. Успех «Кэпиталз» котируется за 2.75 (36%), ничья — за 4.50 (17%).

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Александр Овечкин
Хоккей
НХЛ
ХК Вашингтон Кэпиталз
ХК Детройт Ред Уингз
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