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После 16 лет в Америке Куликов идет к Кубку Стэнли. Он вернулся туда, где начинал, и нашел любимого тренера

Защитник «Флориды» Куликов впервые сыграет в финале Кубка Стэнли в 33 года
Иван Богун
Корреспондент отдела хоккея
Хоккеист «Флориды» Дмитрий Куликов.
Дмитрий Куликов.
Фото USA Today Sports
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Российский защитник давно стал своим в НХЛ.

Дмитрий Куликов — один из тех защитников, чью важность для команды начинаешь по-настоящему осознавать только в плей-офф. Кто один из лучших игроков «Флориды» в силовой, готовый крушить все живое на своем пути? Куликов.

 

Кто выполнял огромный объем работы в меньшинстве и помогал сжирать спецбригады «Бостона» и «Рейнджерс», не жалея себя? Куликов.

 

Кто незаметно выполняет большой объем черновой работы, который далеко не всегда отражается в протоколах и хайлайтах? Ответ тот же — Куликов.

Сейчас уже мало кто помнит, что на другой континент парень из Липецка, получавший хоккейное образование в московской «Руси» и ярославском «Локомотиве», уезжал в статусе одного из самых перспективных атакующих защитников страны. Физически крепкий, силовой, подвижный, обладающий неплохим броском, хорошим наступательным потенциалом и достаточным объемом катания — скауты более чем логично называли его самым «североамериканским» россиянином на драфте 2009 года.

Во «Флориде» были счастливы, когда юниор, котировавшийся в топ-10, свалился до 14-го пика. В нем видели человека, который на долгие годы закроет одну из позиций в топ-4 и станет железобетонным игроком большинства.

«Что мы ждем от Куликова? Что он лет пятнадцать будет играть за «Пантерз», завоюет с нами Кубок Стэнли и получит три индивидуальных трофея», — такое будущее предрекал ему сразу после драфта генеральный менеджер «Пантер» Рэнди Секстон.

Как показало время, элитным пакмувером Куликов не стал и охапку индивидуальных трофеев не собрал. Но одно из предсказаний канадца максимально близко к тому, чтобы стать правдой: спустя 15 лет он играет за «Флориду» и находится всего в нескольких шагах от первого Кубка Стэнли в истории клуба. Пусть и не в том статусе, в каком предполагалось когда-то.

 
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Ужасная ошибка на МЧМ

Все последние годы на родине про Куликова говорили и знали чуть ли не меньше, чем про любого другого нашего защитника в НХЛ — история вполне типичная для россиян, которые сорвались на ту сторону Атлантики в совсем юном возрасте. Уехав в 17 лет за развитием и более высоким местом на драфте в юниорскую лигу Квебека, он никогда не стремился к медийности, не сыпал яркими цитатами, а главное — не давал по-настоящему больших поводов говорить о своей игре. Тем не менее в Северной Америке он всегда ценился и никогда не испытывал проблем с поиском нового клуба.

Кто точно хорошо помнит и знает его, так это люди, смотревшие МЧМ еще до того, как турнир набрал популярность и перестал быть нишевым в стране. И эти воспоминания сложно назвать приятными — на МЧМ-2009 в Оттаве Куликов стал виновником одного из самых обидных поражений в истории молодежной сборной России.

В полуфинале с канадцами команда Сергея Немчинова, где зажигали Никита Филатов и Евгений Дадонов, ведя 5:4, была в нескольких мгновениях от попадания в золотой матч. Однако за пять секунд до конца третьего периода героем «Кленовых» стал Джордан Эберле, воспользовавшийся несчастным случаем Куликова и утащивший игру в дополнительное время.

 

После наброса на пятак с неудобной от Джона Тавареса 3-й номер принял не самое лучшее решение и попытался накрыть шайбу телом. Правда, не заметил, как она прошла мимо него и оказалась на крюке у проспекта «Эдмонтона».

«Вообще уже не вспоминаю эту ошибку. Миллиард раз пересматривал этот момент. Сразу после того, как это произошло. Миллиард разных продолжений было у меня в голове. Но что произошло, то произошло. Ничего тут уже не сделать. Как вратарь шайбы пропускает, так и у меня — мимо меня пролетела, и все», — комментировал роковую ошибку Куликов в интервью «СЭ».

К счастью, та пропущенная шайба его не надломила. Отыграв бронзовый матч, он вернулся в Квебек, выдал шикарную вторую половину сезона, набирая больше очка за игру, стал чемпионом в QMJHL с «Драммондвиллем» и добрался с командой до полуфинала Мемориального кубка.

Летом 2009-го мимо всего этого великолепия, раскрывшегося у Ги Буше, на драфте не смогли пройти скауты «Флориды» и генменеджер «Пантерз» Рэнди Секстон, забравшие его под 14-м номером — выше него из защитников оказались лишь Виктор Хедман, нынешний партнер по обороне Оливер Экман-Ларссон, Райан Эллис и Кэлвин Де Хаан.

«Мы очень сильно хотели заполучить Куликова. По предварительному списку он шел девятым, и когда я увидел, что его не брали другие команды, выбиравшие впереди нас, то почувствовал головокружение. Мы следили за ним с прошлого года, знали, что он хочет играть в Северной Америке. У него отличные шансы попасть в основу уже в предстоящем сезоне. Если Куликов проявит себя и поможет нам в развитии команды, то будет выступать за главную команду», — рассказывал тогдашний босс «Котов» в беседе с «СЭ».

Дмитрий Куликов в «Локомотиве».
Фото photo.khl.ru

Скандал с «Локомотивом»

Отправляясь в Северную Америку засветиться и повысить свои акции перед североамериканскими скаутами, защитник вряд ли мог представить, что получит место в НХЛ сразу же после драфта. Однако, подержав его в руках в тренировочном лагере, главный тренер «Пантерз» Питер Дебур не побоялся дать ему шанс в основе и пробные девять матчей на старте регулярки-2009/2010.

Мешало лишь одно «но»: изначально в Квебек Куликов уезжал всего на один сезон, имея на руках соглашение с «Локомотивом» и обещание вернуться в Россию через год. Поэтому его решение подписать трехлетний контракт новичка с «Флоридой» президент ярославцев Юрий Яковлев назвал плевком на обязательства и воровством своего хоккеиста.

«Перед тем как он уезжал в «Драммондвилль», мы считали, что он вернется обратно. Поэтому мы и подписали соглашение с Ярославлем о том, что этот год в Канаде даже не будет входить в его контракт. Они просто разрешили ему уехать и подписали трансферную карту на один сезон. То есть, когда он вернется, этот год не будет считаться. В принципе, мы собирались вернуться, но никто же не знал, что у него тут все сложится таким образом, что у него так пойдет игра. Ему здесь понравилось.

Дима остается россиянином. Он хочет продолжать выступать за сборную и защищать цвета своего флага. Очень неприятно, когда в его адрес сыпятся обвинения в том, что он предатель или беглец. Это совсем не так», — объяснялся агент хоккеиста Сергей Богдан.

История с отъездом Куликова осенью 2009 года получилась довольно запутанной. В Ярославле настаивали на том, что его контракт с «Локомотивом» был заключен в июне 2008-го и зарегистрирован в КХЛ в августе того же года, когда игроку на тот момент было 17 лет. Втянутая же в спор в качестве регулятора ИИХФ выдала «Флориде» трансферную карту без согласия «железнодорожников», аргументируя это тем, что защитник на момент заключения контракта не достиг совершеннолетия.

 
Дмитрий Куликов. «С русскими журналистами было приятнее общаться, чем с североамериканскими». Он уехал за океан в 17 лет и провел 11 сезонов в НХЛ

У стороны хоккеиста была своя правда. Она заявляла, что в июле того же 2008 года между ней и клубом было подписано соглашение, что «Локомотив» не будет препятствовать отъезду хоккеиста в Северную Америку в период с момента оформления соглашения по конец июня 2009 года. На это время Дмитрий был вправе взять в российском клубе отпуск, но обязан был прибыть в Ярославль не позднее 1 июля.

Только в расположение клуба к установленной дате Куликов не вернулся, сославшись через агента на невозможность вернуться из-за поздней даты драфта (26 июня). Как уверял Богдан, через несколько дней он пытался договориться с Яковлевым о встрече по поводу будущего своего клиента, но тот наотрез отказался общаться с ним, записав игрока в предатели.

Решилось все достаточно просто. В начале сентября хоккеист подал в «Локомотив» заявление об увольнении, а ближе к концу месяца расторг контракт с клубом по собственной инициативе, выплатив 2/3 от его общей суммы, и подписал трехлетнее соглашение с «Флоридой». Ярославцы пытались оспорить расторжение через апелляцию, но ИИХФ к тому моменту выдала трансферную карту Куликова «Пантерз», позволив НХЛ беспрепятственно зарегистрировать его североамериканский контракт.

Все это выглядело так, будто мосты между молодым «беглецом» и «Локомотивом» сожжены навсегда. Впрочем, через несколько лет эмоции улеглись и в 2012-м защитник вернулся в Ярославль на время локаута.

«Когда узнал об обмене в «Баффало», хотел бросить телефон в стену»

В середине 10-х Куликов, наряду со стремительно увядавшим Андреем Марковым, считался одним из лучших представителей вымиравшего тогда краснокнижного вида российских защитников в НХЛ. Звездой на берегу Атлантики он не стал. Зато стабильно играл в топ-4 у Жерара Галлана, старавшегося не ограничивать его атакующий потенциал, выходил в одной паре со звездным вундеркиндом Аароном Экбладом, чаще страхуя его, а весной 2016-го был лучшим защитником «Флориды» в шестиматчевой серии первого раунда с «Айлендерс».

 

Тем удивительнее, что после сильного плей-офф он оказался лишним в Санрайзе, став за год до окончания контракта жертвой подписания Кита Яндла. Получив топового НСА и перегрузив платежку, боссу «Флориды» Тому Роу ничего не оставалось, кроме как разменять другого леворукого защитника в убогий «Баффало» на чуть более молодого и праворукого Марка Пысика и два драфт-пика.

Реакция Дмитрия оказалась ожидаемой: «Когда узнал об обмене, хотел кинуть об стенку телефон. Вообще узнал не после звонка или обычного сообщения, а после аудиосообщения. Проснулся, слушаю сообщение, и там: «Тебя обменяли...». Услышал что-то на «Б». До этого как раз слухи про «Бостон» были. Ну, думаю, «Бостон» — ладно, неплохо. Потом еще раз прослушал сообщение, и все», — вспоминал он в 2018-м.

А вот генеральный менеджер «Клинков» Тим Мюррей, напротив, не скрывал своего счастья после сделки с «Пантерз», называя Куликова потенциально вторым защитником команды после финна Расмуса Ристолайнена.

«Куликов действует с отдачей, это жесткий защитник. Он не будет драться, не будет внушать страх парням, которые сидят на скамейке запасных, но, когда он на льду, лучше держать голову поднятой. Он закатает тебя в лед, заставит заплатить за то, что ты играл, опустив голову.

Хоккеист «Флориды» Дмитрий Куликов.
Дмитрий Куликов (№7).
Фото USA Today Sports

У него отличный первый пас. Он великолепно играет в обороне, пусть и не очень активен в атаке. Я думаю, что здесь он способен на большее, но я бы не стал в этом плане ждать многого. Главное, что Куликов — боец и может выходить в любых ситуациях.

Мы были на шести матчах «Пантерз» в плей-офф, хорошо узнали его и вообще следили за ним еще с тех пор, как он играл за «Драммондвилль». Он нам нравится. Мы нуждаемся в леворуком защитнике. Он блистательно провел плей-офф. Мне кажется, Куликов был лучшим защитником «Флориды» в шести встречах против «Айлендерс», — комментировал сделку босс «Баффало» Мюррей.

Однако в «Сэйбрз», которые еще совсем недавно скребли дно, мечтая о Конноре Макдэвиде, у Куликова сразу все пошло наперекосяк. Сначала ему пришлось пропустить тренировочный лагерь из-за поездки на Кубок мира и один из важнейших этапов подготовки к клубному сезону.

А сразу по возвращении его ждала крайне болезненная травма в первом же матче за новую команду — в конце выставочной встречи с «Торонто» он влетел в незакрытую калитку после силового приема Колина Грининга и получил грыжу со смещением позвонков, которая заставила его пропустить старт регулярки и мучила на протяжении полутора лет.

 

Усугубило ситуацию и отсутствие знакомых в команде — на больничном у него попросту не оказалось рядом людей, которые могли бы поддержать его и облегчить процесс адаптации на новом месте. Все это привело к тому, что Куликов стал одним из якорей и промучился весь регулярный чемпионат, сыграв за команду Дэна Байлсмы всего 46 матчей, и покинул клуб летом в статусе свободного агента.

Как оказалось, предчувствие Куликова не обмануло — сезон-2016/2017 он наверняка хочет вычеркнуть из памяти. И если в начале Мюррей постоянно твердил, что верит в своего новичка, то ближе к концу сезона признал обмен с «Пантерами» ошибочным и нехотя заявил, что тот не смог стать даже игроком второй пары.

Воссоединение с Морисом

Снова во «Флориде» уроженец Липецка оказался год назад во многом благодаря главному тренеру «Пантерз» Полу Морису, с которым он успел отработать целых три сезона в «Виннипеге». И когда «Котам» прошлым летом понадобился дешевый леворукий защитник в третью пару, то Куликов, прекрасно знающий и организацию, и систему Мориса, оказался вполне ожидаемой опцией.

В Манитобе канадец нередко публично хвалил Дмитрия за рабочую этику, самоотверженность и умение вовремя проводить раскатистые силовые. А еще — сделал более сбалансированным и заставил куда больше уделять внимания обороне. Если во «Флориде» у Жерара Галлана он достаточно много времени проводил с шайбой, то в «Виннипеге» ему пришлось упрощать игру и больше смотреть на свои ворота.

В одном из интервью Куликов признавался, что обрел в «Виннипеге» хоккейное счастье. У «Джетс» того образца действительно были все слагаемые для первого в истории клуба чемпионства: элитный вратарь в лице Коннора Хеллибайка, классная центральная ось, мощное лидерское ядро во главе с Блэйком Уилером, Марко Шайфли и Дастином Бафлином, прогрессировавший семимильными шагами вундеркинд Патрик Лайне, опытнейший тренер с внушительным кубковым опытом, а также замечательная глубина. Только в конце концов, зная буквы, Морис не сумел угадать слово.

Несмотря на резкое изменение климата после переезда из Санрайза, Куликов обожал время, проведенное в холодной Манитобе. Полностью познать дзен мешала лишь грыжа в копчике, которая давила на седалищный нерв, и вытекавшие из нее проблемы со спиной — все это было следствием того самого столкновения с открытой калиткой в «Баффало». Весной 2018-го он все-таки сделал операцию, полностью решив старую проблему. Однако за три сезона в «Виннипеге» всего лишь раз преодолел отметку в 60 сыгранных матчей в регулярке из-за вороха других мелких повреждений.

Хоккеист «Флориды» Дмитрий Куликов.
Дмитрий Куликов (№7).
Фото USA Today Sports

Пять команд за три года и возвращение во «Флориду»

А затем наступили несколько лет скитаний по Северной Америке и череды обменов на дедлайне. За три года Дмитрий успел сменить сразу пять команд: «Нью-Джерси», «Эдмонтон», «Миннесота», «Анахайм», «Питтсбург» — и везде занимал свое привычное место в третьей паре.

Одним из лучших в карьере для него стал сезон-2021/22 в «Уайлд», в котором он набрал приличные 24 очка и закончил регулярку с великолепным показателем полезности (+23). Тогдашний главный тренер «Дикарей» Дин Эвасон души не чаял в своем защитнике, нередко поднимая его в топ-4. Вот только в межсезонье Биллу Герину пришлось принять тяжелое решение и из-за проблем с платежкой обменять его в перестроечные «Дакс».

На дедлайне Куликова неизменно рассматривали как недорогой опытный актив, призванный добавить обороне глубины и мышц. Но за все время большого путешествия у него набралось всего пять кубковых матчей — в три раз меньше, чем за весь текущий плей-офф с «Флоридой». К счастью, колесо сансары дало оборот и судьба занесла его туда, где начался его энхаэловский путь.

Воссоединившись с Куликовым в «Пантерз», Морис получил то, чего хотел — опытного, подвижного и знакомого с его требованиями жесткого разрушителя, который забрал место в первой спецбригаде большинства и принялся крушить в силовой все, что движется.

 
Главный тренер &laquo;Флориды&raquo; Пол Морис и&nbsp;игроки команды. «Российский хоккей по-прежнему совершенно иной, чем в Америке». Пол Морис — о россиянах «Флориды» и работе в «Магнитке»

«Мне нравится нынешняя игра Дмитрия больше, чем когда-либо. Он был у меня в «Виннипеге», и он тогда только восстановился после серьезной травмы спины, с которой играл в «Баффало». В «Джетс» мы дошли до финала конференции, и он был большой частью этого похода. Затем снова были проблемы со здоровьем. Но думаю, что сейчас Куликов играет в лучший хоккей за всю карьеру.

Один специфический момент, в котором он точно сделал нашу команду лучше, — это меньшинство. В прошлом сезоне этот компонент был нашим слабым звеном. В этом все перевернулось. Когда команда оказывается способна из нижней десятки в лиге по игре в меньшинстве за один сезон забраться в топ-10 — это однозначно большая заслуга человека, который пришел в межсезонье и постоянно выходит при «четыре на пять».

Он мощно действует у бортов, он отлично сыгрался в паре с Экманом-Ларссоном. Оба отлично двигают шайбу. Я вообще большой поклонник ветеранов, когда дело доходит до плей-офф. Опыт в таких матчах идет настолько больше в плюс, чем возраст — в минус», — хвалил защитника Морис в интервью «СЭ».

Поверить в то, что 33-летний хоккеист, давно пустивший корни в США, еще вернется в КХЛ, уже крайне сложно. Как и его кумир Каспарайтис, Куликов женился на шведке и осел с семьей в солнечном Майами. В последние несколько лет он постоянно пресекал слухи о возвращении в Россию, где его были бы рады видеть «Локомотив» и другие топ-клубы, и делал это не зря. Три года бултыханий по лиге стоили того, чтобы получить предложение от знакомого тренера и шанс выиграть Кубок Стэнли.

Дмитрий Куликов
Кубок Стэнли
ХК Флорида Пантерз
7
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