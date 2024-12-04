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Сегодня, 08:00

«Переговоров со СКА я не вел. Хочу играть в НХЛ столько, сколько смогу». Интервью Дмитрия Орлова

Защитник «Каролины» Дмитрий Орлов не вел переговоров со СКА
Игорь Рабинер
Обозреватель
Хоккеист «Каролины» Дмитрий Орлов
Защитник «Каролины» Дмитрий Орлов.
Фото Getty Images
Telegram Дзен
Обозреватель «СЭ» побеседовал с обладателем Кубка Стэнли, который прямо сейчас лидирует в НХЛ по показателю «плюс-минус».

На днях провел опрос среди своих читателей в Telegram — кто из российских защитников в НХЛ нравится им больше всех. Дал десять вариантов, поучаствовали больше тысячи человек — и за достаточно явным преимуществом с 30 процентами победил защитник «Каролины», обладатель Кубка Стэнли в составе «Вашингтона» Дмитрий Орлов. В тройку также вошли Михаил Сергачев из «Юты» (20%) и Никита Задоров из «Бостона» (17%).

В предыдущий раз мы с Дмитрием общались весной 2019 года и обсуждали перипетии победного Кубка, случившегося у «Кэпиталз» менее чем годом ранее. И его празднований — сначала в раздевалке («наводнение из шампанского» — запомнилась такая фраза), а затем на родине. Ведь впервые в истории трофей оказался в его родном Новокузнецке, причем с приключениями: «В десять раз больший стресс получил, чем когда играли финальную серию». Говорили, естественно, и об Александре Овечкине — не только близком друге, но и родственнике Орлова: его жена Варвара стала крестной старшего сына Ови Сережи. И о земляке Кирилле Капризове, тогда еще не уехавшем в НХЛ: «Возможно, станет суперзвездой всей лиги». Сбылось!

Сам же 33-летний Орлов, который проводит в лиге 14-й год, за последние два сезона пережил больше перемен, чем за всю предыдущую карьеру: сначала перед стечением контракта был обменян в «Бостон», а спустя несколько месяцев подписал хороший двухлетний контракт с «Каролиной», по которому зарабатывает 7,5 миллиона долларов в год. Он завершается следующим летом.

Дмитрий Орлов, Евгений Кузнецов и&nbsp;Александр Овечкин в &laquo;Вашингтоне&raquo;. «Желаю Овечкину быстрее вернуться на лед и побить рекорд Гретцки уже в этом сезоне!» Эксклюзив с Дмитрием Орловым

Второй год в «Каролине» у Орлова получается лучше первого по всем показателям. И по результативности — после четверти сезона у него уже 3+11, тогда как по итогам всего предыдущего было 6+20, то есть сейчас уже больше половины прошлогодних цифр. И по игровому времени — прибавилось более чем две минуты, а их стабильная пара с Джэленом Четфилдом из третьей превратилась во вторую. И по показателю полезности — сравните прошлогодние «плюс 4» с нынешними «плюс 19». По «плюс-минусу» Дмитрий идет сейчас на первом месте в НХЛ, что с российскими хоккеистами за всю историю случалось крайне редко.

Ясно, что к строгой системе Рода Бриндамора он постепенно привык и все наладилось. Более того, команда, потерявшая в межсезонье группу серьезных мастеров, к удивлению многих, возглавляет Восточную конференцию.

Не придется ли в следующем сезоне еще раз привыкать к чему-то новому? Об этом, как и о многом другом, мы обстоятельно побеседовали во время выезда «Каролины» в Филадельфию.

Хоккеист Дмитрий Орлов празднует победу в Кубке Стэнли в 2018 году
Дмитрий Орлов с Кубком Стэнли в 2018 году.
Фото Global Look Press

Вашингтон для меня стал вторым домом

— За последние два года в вашей карьере произошло больше изменений, чем за предыдущие 12. Обмен в «Бостон», уход из «Вашингтона», подписание с «Каролиной», сложное начало в ней. Что было самым тяжелым?

— Покидать Вашингтон после 12 лет. Весь тот сезон был для меня непростым. Он был последним по контракту, и я до последнего не был уверен, останусь ли в команде или меня обменяют. Помню, уже ехал на игру, когда мне позвонил главный тренер Питер Лавиолетт и сказал, что сегодня, возможно, произойдет обмен и поэтому сегодня я не играю.

Сразу позвонил жене и родителям. До последнего все же думал поехать на матч, поддержать ребят, но в шесть вечера со мной связался генеральный менеджер и сообщил об обмене в «Бостон». Чувства были смешанные, поскольку, с одной стороны, всю карьеру до того провел в одной команде и испытал шок и непонимание, что делать и куда ехать. А с другой, «Брюинз» — лучшая команда того регулярного чемпионата, которая била все рекорды, выиграла в итоге Президентский кубок и считалась едва ли не главным претендентом на Кубок Стэнли...

— Как расстались с «Кэпиталз»?

— Хорошо, поблагодарили с генеральным менеджером друг друга. К тому же в это время все равно еще было непонятно — может, у меня в «Бостоне» сложится, может, летом вернусь, может, подпишу контракт с кем-то третьим. Это сейчас уже в моей карьере третья команда — и в «Бостоне» провел три месяца, сыграл 20 матчей регулярки плюс плей-офф, достаточно хорошо влился. И в «Каролине» второй сезон, уже привык. А тогда не знал, чего ждать.

Когда ты 12 лет в клубе, коллектив уже родной, весь костяк — твои друзья. Понятно, что мой первый дом — Россия, а Вашингтон стал вторым. Он всегда останется в моем сердце, в сердцах нашей семьи, и мы никогда не забудем время, проведенное там. Это команда, которая меня драфтовала, где я провел первые игры и набрал первые очки, в конце концов, выиграл Кубок Стэнли и пережил столько эмоций. У меня там остались друзья, с которыми мы до сих пор общаемся.

— В этом сезоне вы сделали в ворота «Вашингтона» дубль. И совсем его на льду не отпраздновали. Что происходило внутри?

— Многое. Каждая игра против «Вашингтона» дается мне нелегко в моральном плане. Достаточно вспомнить первую, когда на игре была моя семья — и на кубе показали теплый видеоролик, который был мне посвящен. Он до сих пор есть у меня в телефоне.

Когда знаешь многих ребят, уважаешь их и организацию, за многое благодарен им — конечно, это нелегко. Стараюсь по максимуму абстрагироваться от своих чувств и целиком сфокусироваться на хоккее. Когда забиваешь гол «Вашингтону», внутри, конечно, все дымится, кипит. Но не считаю, что должен радоваться голу в его ворота. Это моя дань уважения клубу.

Нападающий &laquo;Вашингтона&raquo; Александр Овечкин против защитника &laquo;Каролины&raquo; Джейкоба Слэвина. 34 гола до Гретцки! Овечкин снова забил, но Орлов ответил дублем — и «Вашингтон» проиграл

— Но как сдержать, проконтролировать себя?

— Да, это сложно. Но надо.

— Этот дубль важен был для вас с точки зрения того, чтобы кому-то в «Вашингтоне» что-то доказать?

— Нет. Просто это важная игра с соперником по дивизиону, а «Вашингтон», как и мы, хорошо начал сезон. Выходишь на такую игру с тройной, даже пятерной энергетикой, к ней надо быть готовым и физически, и духовно. Это была важная победа и для команды, и для меня. Конечно, приятно было забить. Но праздновать — нет.

— Недавно в «Кэпиталз» вернулись сразу двое из золотой команды 2018 года — Якуб Врана и Ларс Эллер. Так, может, и...

— Кузнецов, ха-ха?

— О Кузнецове еще поговорим. Вы!

— Летом у меня заканчивается контракт. Не знаю, останусь ли в «Каролине», но стараюсь все эти мысли отгонять, думать только о хоккее, сегодняшнем дне и получать от него максимум удовольствия. Тем более что прошлый сезон был для меня достаточно тяжелым и необычным. Анализирую, что делаю хорошо, а что мог бы лучше в определенных ситуациях. И стараюсь все время быть на позитиве. Главное — команда выигрывает, и это позволяет находиться на подъеме.

Главный тренер СКА Роман Ротенберг
Роман Ротенберг.
Фото Александр Федоров, «СЭ»

К Ротенбергу отношусь с уважением

— Несколько раз в этом сезоне мне доводилось читать инсайды, что следующим летом, когда у вас закончится двухлетний контракт с «Каролиной», вы приедете играть в СКА. И Кузнецов подлил масла в огонь, сказав: «Надеюсь, через год приедет. Таково мое желание и еще одного человека». Насколько велики шансы?

— Никаких переговоров я не вел. Хочу еще играть в НХЛ и буду стараться играть в этой лиге столько, сколько смогу. Так что все эти новости и инсайды — неправда.

— «Каролина» предложение по новому контракту уже делала?

— Нет.

— У вас уже больше 800 матчей в лиге. Ставите ли себе задачу отыграть тысячу?

— Хотелось бы, конечно. Чем больше буду играть в НХЛ, тем лучше. Это было мечтой всей жизни. Чем дольше смогу в этой лиге находиться, тем счастливее буду. Итоги моей хоккейной карьеры покажут, чего я достиг и не достиг, но главное — ни о чем не жалеть.

— У «еще одного человека», который хочет вас в Санкт-Петербург, имя-отчество — явно Роман Борисович. Он и с днем рождения публично поздравлял вас в соцсетях. Какие у вас отношения с главным тренером СКА?

— Хорошие. И отношусь к нему с уважением — с тех пор, когда пересекались с ним в качестве генерального менеджера сборной. Считаю, что в этой должности он много сделал для команды. Все организационные моменты решались на высшем уровне, в сборную было приятно приезжать, поскольку ты не должен был заморачиваться насчет каких-либо проблем.

То же самое касалось и семьи — ты всегда знал, что все для нее сделают четко, все будет работать как часы. Ни разу не было ни одной накладки — ни с билетами, ни со встречей, ни с гостиницами, ни с чем-либо еще. Поэтому и подбор игроков у нас на чемпионатах мира всегда был хороший, все приезжали с удовольствием, никто не отказывался.

25 мая. Братислава. Россия - Финляндия - 0:1. Россияне не смогли выйти в финал ЧМ-2019. Россия осталась без золота. Кто виноват? Мнение Шевченко

— До сих пор не понимаю, как с совершенно волшебным составом можно было проиграть ЧМ-2019.

— Да, до сих пор обидно вспоминать поражение в полуфинале от Финляндии. Тот турнир — еще одно доказательство, что все хотели ехать в сборную! Так что у меня нет причин, по которым я мог бы сказать о Романе Борисовиче что-то плохое. Считаю, что он сделал много хорошего и для сборной, и для хоккея.

— Теперь еще об одном человеке из Санкт-Петербурга, хоть и челябинце. «Орел — один из немногих, кто знает настоящего Женю Кузнецова», — сказал недавно ваш старый друг, играющий ныне у Ротенберга за СКА.

— Так и есть. Полжизни Кузю знаю! Сколько в сборных вместе играли — он на год младше, — и помню, как его впервые вызвали, был турнир в Московской области, и подселили как раз ко мне. С тех пор подружились и всегда общались.

— При первом вызове в новую команду он вел себя скромно?

— Кузя — скромно?! Он всегда был разговорчивый. Потом «Вашингтон» сначала задрафтовал меня, а через год — его. И МЧМ в Баффало вместе выиграли. Все это было приятно, что по жизни идем вместе. И много лет в «Вашингтоне», и Кубок Стэнли, а потом еще и «Каролина».

— Почему, по-вашему, он перестал чувствовать себя счастливым в «Кэпиталз»?

— Это лучше Женьку спрашивать. Конечно, мы что-то обсуждаем, делимся друг с другом — хотя порой ты держишь переживания в себе. Но сказались, думаю, отношения с тренером (вероятно, Орлов имеет в виду предыдущего тренера «Вашингтона» Питера Лавиолетта, недопонимание с которым у Кузнецова позже вылилось в прессу. — Прим. И.Р.). Когда он тебе доверяет, ты это видишь, и это очень важно. А когда что-то тебя беспокоит и ты уходишь в себя, закрываешься, копаешься в себе — это начинает тебе мешать. Тем более такому открытому парню, как Женька.

Поэтому я был рад видеть, когда в «Каролине» он заулыбался. У него был тяжелый сезон, который, в общем-то, не складывался. Но в «Харрикейнз» он приехал с новыми силами, эмоциями, сконцентрированным. Старался привнести свою изюминку в нашу системную игру. Большой мастер! Он уехал сейчас в Россию, в СКА, и надеюсь, у него там все сложится хорошо.

— Удивило вас его решение?

— Как друг ты должен поддерживать друга — вне зависимости от того, что ты по этому поводу думаешь. Да, конечно, мы можем что-то обсудить, и я выскажу мнение. Но он сделал то, что хотел, то, что важно для его семьи. Думаю, решение было принято на семейном совете. И если Кузнецовы поступили так — значит, это лучшее, что они могли выбрать. Желаю ему только удачи, поддерживаю и хочу, чтобы он и его семья были счастливы. Мы на связи, конечно.

— Допускаете, что Кузнецов еще вернется в НХЛ?

— Не знаю. У него контракт со СКА на четыре года. Дай бог, чтобы все сложилось хорошо. А там будет видно.

— С ним в СКА играет еще один ваш прошлогодний одноклубник — Тони Деанджело.

— Хорошо к Тони отношусь, с уважением, — и как к хоккеисту, и как к человеку. Он смешной и необычный — достаточно почитать, что в Twitter пишет. На этом этапе карьеры решил поехать в Россию, год у нас поиграть. И делает это отлично, у него прекрасная статистика. Поэтому, возможно, в следующем сезоне он вернется в НХЛ.

— О чем он с вами советовался, прежде чем ехать в Россию?

— Какие у нас города, что в них есть. Впрочем, все и так знают, как хороши Москва и Питер, что там есть сильные команды с приличными игроками. Объяснял ему, что там много игроков, с которыми и против которых я играл в НХЛ. А тут еще и Кузя с ними подписал.

— Кузнецов там Деанджело курирует?

— Думаю, да. Конечно, они общаются и Женя ему помогает.

Бывший главный тренер «Вашингтона» Барри Тротц
Барри Тротц.
Фото Global Look Press

Тротц — открытый, добрый мужик

— Когда вы выиграли Кубок в 2018-м и «Конн Смайт Трофи» дали Александру Овечкину, кто, по-вашему, его заслуживал больше — Ови или Кузнецов, который провел невероятный плей-офф?

— Оба заслуживали!

— Стоило его надвое распилить?

— Тяжело — видели этот приз, ха-ха? Саша забил больше всех. И дольше всех в команде шел к этому дню. Поэтому те, кто голосует, решили так. Считаю, что это было честно. Но, если посмотреть на очки, у Кузи было 32, больше всех. Он тоже мастер своего дела и тоже этого заслуживал.

— Вспоминая тот Кубок, хочу понять, почему из многих тренеров «Вашингтона», с которыми вы работали, добраться до вершины удалось только Барри Тротцу.

— Это просто был правильный год. Тротц тоже сколько лет был тренером — и, по-моему, тоже никогда прежде не проходил, как и «Вашингтон», дальше второго раунда. А в том сезоне, значит, было суждено. И у него был контрактный год, он хотел выжать из него максимум. И команда старалась, все понимали, что мы не молодеем и шансов осталось не так много. И без серьезных травм обошлось.

К тому же мы два года подряд не могли пройти «Питтсбург» во втором раунде — а тут, на третий, нам это удалось. Думаю, что нас это морально подняло. Два главных игрока команды на протяжении многих лет, Саша Овечкин и Никлас Бэкстрем, были этим очень воодушевлены, Кузя провел отличный плей-офф, Брэйден Холтби нереально в воротах играл.

— О нем, кстати, в России применительно к тому Кубку говорят совсем мало.

— И зря. В принципе он всегда был хорошим вратарем, но конец той регулярки у него не задался. Поэтому тренеры решили начать плей-офф с Грубауэром — но, видимо, это подзадорило Холтби, и, получив шанс, он дальше уже играл без замен. Лучше вратари «Вашингтона» в Кубке, наверное, не играли никогда. Достаточно вспомнить шестой и седьмой матчи полуфинала с «Тампой», когда Холтби не пропустил ни одной шайбы.

У нас было четыре полезно игравших звена, все забивали в нужное время, как и защитники, большинство работало. Джон Карлсон провел великолепный плей-офф, много очков набрал. В общем, все звезды сошлись. Маленькие пазлы собрались в большой, и мы стали обладателями Кубка.

— После чего Тротц тут же принял «Нью-Йорк Айлендерс». Не дать ему столько денег, сколько он хотел, было большой ошибкой «Вашингтона», учитывая, что «Кэпиталз» больше не проходили дальше первого раунда, а «Островитяне» дважды играли в полуфинале Кубка?

— Какой-то план у клуба, наверное, был... Барри работал с нами несколько лет, мы расстались на позитиве. На хороших эмоциях, наверное, как-то проще расходиться — и, думаю, когда любой из той команды увидит Тротца, они с удовольствием пообщаются.

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— Так и общались на следующий сезон после Кубка.

— Да, ему вручали перстень как раз после матча с «Айлендерс». Тротц заходил к нам в раздевалку, все обнимались и разговаривали. Барри — открытый, добрый мужик, у него ни с кем не осталось никаких обид. Сейчас у него новая работа, он генеральный менеджер «Нэшвилла», так что теперь у него уже другие задачи.

— Из новых людей в «Вашингтоне», пришедших уже после победы, вы успели поиграть с белорусом Алексеем Протасом, который в этом сезоне блещет в звене с Овечкиным — у них сложилась классная химия. Его бурный прогресс вас не удивил?

— Очень рад за него, потому что Протас — хороший парень и работяга, профессионал. Несмотря на молодость, сильно прибавил в этом сезоне. И физически возмужал, хотя он и так не малыш, ха-ха (рост 23-летнего Протаса — 198 см, вес — 97 кг. — Прим. И.Р.). Но появилась уверенность, которой поспособствовал и новый контракт.

— Овечкин хвалит его?

— Думаю, и хвалит, но и получает от него Леша тоже по делу!

— Многие считали, что «Вашингтон» сейчас станет только работать на рекорд Овечкина. Но и весной «Столичные» до плей-офф с трудом, но дошли, а сейчас вовсе одни из лидеров НХЛ. Насколько, по-вашему, в мощном летнем доукомплектовании важна была роль Ови, просил ли он об этом руководство?

— Возможно. Конечно, он был в этом заинтересован. Саша понимает, что осталось два года контракта — и чем команда будет лучше, тем не только больших результатов можно будет добиться, но и рекорд быстрее побить. В последние годы карьеры особенно остро хочется получать удовольствие от хоккея, чтобы потом ни о чем не жалеть, и приятнее играть с сильными партнерами. И, может, выиграть второй трофей.

Менеджмент «Вашингтона» проделал хорошую работу. Мы с ними играли, и видно, что «Столичные» тоже действуют по системе, тренер (Спенсер Карбери. — Прим. И.Р.) наладил хорошую игру в обороне. Они допускают не так много бросков соперников, у них в этом плане хорошая статистика, — и при этом очень много забивают. Виден рисунок игры, и «Вашингтон» сейчас — одна из самых сильных команд лиги.

— Карбери не трогали в прошлом году, когда не все складывалось, — и сейчас виден эффект того, что его оставили в покое.

— Да, и, думаю, помогло то, что он был в системе «Вашингтона», работал в фарм-клубе, многое знал изнутри. В итоге сейчас обе стороны наверняка довольны, и думаю, что «Кэпиталз» ждет светлое будущее.

Хоккеист «Флориды» Сергей Бобровский празднует победу в Кубке Стэнли в 2024 году.
Сергей Бобровский празднует победу в Кубке Стэнли в 2024 году.
Фото Getty Images

При 3-3 в финале Кубка Стэнли за Бобровского было страшно

— Владислав Гавриков рассказывал мне в начале года: «Я уже был уверен, что еду в «Бостон», но однажды ребята мне показывают новость в интернете: «Орлов — в «Брюинз». Получается, выбирали между вами и ним?

— Не знаю конкретики. Тоже читал, что «Бостон» интересуется Гавриковым и вроде договорились об обмене. Потом какая-то пауза — и слух, что «Вашингтон» может меня поменять. Возможно, из-за этого планы у «Брюинз» изменились, может, по какой-то другой причине — это надо узнавать у тех, кто был вовлечен в процесс.

Но Влад в «Лос-Анджелесе», так что его тоже неплохо из «Коламбуса» обменяли. Мы в прошлом сезоне ходили на ужин, он сказал, что ему все нравится, играет много, команда у них хорошая. Поэтому, думаю, он выиграл от этого трейда.

— Очки в «Бостоне» вы начали набирать просто бешено — восемь в первых четырех матчах. Что изменилось по сравнению с «Вашингтоном» — первая бригада большинства?

— Да, на несколько игр выходил в первой бригаде, а в «Вашингтоне» такой возможности не было. Плюс у «Бостона» в момент моего прихода вообще была лучшая команда лиги, она забивала много голов — ну, и на мою долю досталось. Но я в своей игре ничего не менял. Старался играть в обоих концах площадки, бросать, отдавать. И какая-то удача присутствовала.

— У вас есть объяснение, почему «Бостон» после феерического выступления в регулярке проиграл «Флориде» в первом раунде? Как вообще это работает, когда явные фавориты «сгорают» клубам с восьмых мест: «Тампа» — «Коламбусу» в 2019-м, «Интер Майами» с Месси в МЛС — «Атланте» с Миранчуком?

— У меня уже три Президентских кубка — и каждый раз после этого в плей-офф особо ничего не получалось, дальше второго раунда, а то и первого, не проходили. Возможно, в последних играх, обеспечив себе первое место, команда играет, уже зная, что она — в плей-офф, и возникает подсознательная расслабленность. Вроде стараешься, но глубоко внутри это сидит — и, когда начинаются игры на вылет, вы не можете достать из себя то, что нужно.

А команды, которые заходят в плей-офф снизу, давно играют в кубковом режиме. Они весь последний месяц бились так, будто каждая игра — последняя, и уже играют в тот хоккей, который дает результат. Ты же — на эйфории, на ощущении, что все идет хорошо. В «Бостоне» были моменты, когда качество игры не то, но мы все равно забивали по три-четыре гола и выигрывали. Потом в плей-офф за все это последовала расплата. И, наверное, не случайно в «Вашингтоне» мы выиграли Кубок, когда в регулярном чемпионате не были лидерами.

Сергей Бобровский. Бобровский — лучший хоккеист России прошлого сезона! Возродил карьеру после 30, как раньше сделал Овечкин

— Обыгравшая вас «Флорида» сначала дошла до финала, а в этом году и вовсе выиграла. Вы сказали, что из-за земляка Сергея Бобровского болели за нее.

— Конечно. И написал Сереге сразу после победы. Это было нереально круто. У меня не было возможности посмотреть седьмой матч, но я следил за тем, что происходило. Конечно, за Бобровского было страшно, когда 3-0 в серии превратились в 3-3. Стресс, не сомневаюсь, был огромным. Но все хорошо, что хорошо кончается.

— Он был у вас летом на дне рождения в Москве. А в Новокузнецк, на родину, вы этим летом заезжали?

— Конечно, но до того. Соскучился, приятно было видеть родной город. После сезона мы с семьей, когда есть возможность, сразу стараемся полететь туда. Всегда на родину охота! Там и у меня, и у жены все родные.

— В документалке о финале-2024 показали, как после седьмого матча Коннор Макдэвид рыдает в раздевалке. А у вас были когда-нибудь слезы из-за хоккея?

— Да. Когда проиграли финал юниорского чемпионата мира 2009 года в американском Фарго — сборной США 0:5 в финале. В той команде и мы с Кузей были, и мой близкий друг Вова Тарасенко, и многие другие. В решающем матче всегда обидно проигрывать.

— А плачущего Овечкина когда-нибудь видели?

— Нет.

Хоккеисты «Каролины» Дмитрий Орлов и Петр Кочетков
Дмитрий Орлов и Петр Кочетков.
Фото Imagn Images, USA Today Sports

Кочетков любит поболтать, но в день игры молчит

— Летом, уже после «Бостона», какие еще были варианты — не было ли возможности переподписать с тем же «Вашингтоном»? Почему выбрали именно «Каролину»?

— Раз подписал с ней на два года — значит, нет смысла к этому возвращаться и что-то рассказывать задним числом. Сделал этот выбор сам. Прошлый год был непростым для меня и в плане адаптации, и в плане игрового времени. Но что было — то прошло, я проанализировал, что мне нужно улучшить, сделал выводы.

— Что же?

— Просто больше верить в себя. Где-то потерял нить уверенности в своей игре, и с этим было непросто справиться. Но вторая половина сезона сложилась лучше, и плей-офф провел достаточно неплохо. В плане результата это особо не помогло, мы вылетели во втором раунде — значит, все равно можно было что-то сделать лучше. Осталась досада от того, что плохо начали серию с «Рейнджерс», проигрывали ее — 0-3. Могли вернуться, сделать 3-3 и поехать на седьмую игру. Вели в шестом матче, но сами отдали его в третьем периоде. Было грустно и обидно. Но сейчас — новые эмоции, новые стремления, тем более что сезон начался для нас неплохо.

— Несмотря на то, что из «Каролины» ушло много сильных игроков.

— Да, качество хоккея не испортилось. Все-таки у нас есть система, все игроки стараются ее выполнять и дорабатывать до конца. Благодаря этому даже ряд игр, которые складывались нелегко, мы доводили до побед. Это очень важно для духа и уверенности команды и атмосферы в раздевалке.

— В ней по-русски разрешают разговаривать? Благо есть с кем.

— При всех с Андреем Свечниковым и Петей Кочетковым нас просят общаться по-английски. Но когда остаемся наедине, конечно, всегда по-русски говорим. Петька-то продолжает учить английский. Он молодец, сильно прибавил в этом за прошлый сезон. С Андреем мы и раньше были знакомы, у нас один агент — Марк Гандлер. А с Кочетковым познакомились прошлым летом, и я видел, как он разговаривал тогда и как сейчас — разница огромная. Понимаю, что, когда в команде несколько русских игроков, это мешает тебе быстрее выучить английский. Но он сделал большой прыжок.

— Характеры вратарей — отдельная тема. Кочетков в жизни столь же эмоционален, как и на льду, где он однажды не на кого-нибудь, а на Брэда Маршана набросился?

— Петька любит поболтать! Но не в день игры. В день игры он молчит.

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— Закрывается полностью?

— Ну, не полностью, но бережет эмоции. Хороший парень, мы быстро нашли общий язык с первого дня знакомства. Как и с Андреем тоже. Стараемся постоянно общаться и помогать друг другу. Рад, что у Пети в этом сезоне хорошая статистика, так и набирается уверенность. Чем меньше у него стрессов — тем лучше и для Кочеткова, и для нас, и тем больше шансов победить.

— А как бы охарактеризовали роль Свечникова в команде? Не думаете, что при другом тренере, дающем больше возможностей для импровизации, очков у него было бы намного больше?

— Не готов об этом судить. А роль его важна хотя бы потому, что он выходит на лед во всех ситуациях. Может играть и на бросковой позиции, и у ворот. Хорошо идет в прессинг, всегда отрабатывает в обороне. В принципе у Андрея есть все аспекты игры и понимания хоккея, чтобы с каждым годом все больше становиться лидером команды. В прошлом сезоне у него была травма, из-за этого ему пришлось тяжело, но в этом он чувствует себя увереннее. Он физически мощный, и по мере возмужания и обретения опыта у него, не сомневаюсь, все будет становиться еще лучше.

— Свечников лидирует вместе с Тревором Зеграсом по количеству лакросс-голов за всю историю НХЛ — у них по три.

— Думаю, Андрей их тренирует — не случайно в прошлом сезоне забил третий. Так что, думаю, и в этом мы его обязательно увидим, хоть он еще и не пробовал.

— А вы когда-нибудь пробовали?

— На тренировке в пустые ворота пробовал. А однажды на разминке Пете забил, ха-ха! Когда попытался поднять — Петя на меня так выразительно посмотрел! Недоволен был. В итоге посмеялись.

— Он в интервью говорил, что пропущенный лакроссом гол — психологический удар для вратаря.

— Вообще, за то время, что я в НХЛ, тут многое поменялось. В первые годы было много больших игроков, силовых приемов. Сейчас упор делается на быстроту, катание, физической борьбы стало меньше.

— И что вам нравится больше?

— Моя задача — адаптироваться под то, что есть. Чем быстрее буду это делать, тем дольше смогу играть в этой лиге.

Главный тренер «Каролины» Род Бриндамор
Род Бриндамор.
Фото Imagn Images, USA Today Sports

Бриндамор в отличной форме, до сих пор мог бы играть

— Лично с вами в «Каролине» получилась нелогичная ситуация. Вам дали хороший контракт — и при этом отправили в третью пару, давали в среднем 17 минут за матч. Вас предупреждали, что вначале будет так, или это стало неприятной неожиданностью?

— Конечно, когда ты привык играть 20+ минут, а потом в новой команде твое время сильно сокращается — ты пытаешься понять, что происходит. Я понял, что единственный способ как-то повлиять на происходящее — сфокусироваться на своей игре и показывать хороший хоккей. Ни одна карьера не обходится без трудностей, главное — их преодолевать. В какой-то момент успокоился, решил обращать меньше внимания на игровое время. Сказал себе: главное — получать удовольствие от игры и не делать ошибок.

— Вы из тех людей, которые ходят к тренеру и спрашивают: «Почему я мало играю?»

— Нет. Не люблю всех этих выяснений, я редкий гость в тренерской.

— Были какие-то объективные факторы, которые поспособствовали столь сложному сезону, помимо, естественно, привыкания к новой системе?

— Когда я играл в Вашингтоне, то в последние годы приезжал дней за десять до лагеря. Но летом 2023-го из-за смены клуба нужно было переезжать, из-за чего мы не летали в Россию, и было очень много дел. К тому же лед в Каролине найти было тяжело, а один я кататься не хотел.

В общем, наложилось много разных факторов — и, может, поэтому начало сезона не задалось. Обычно я даю себе летом небольшой перерыв до льда и зала — три недели, максимум месяц. А между позапрошлым и прошлым сезонами из-за всех этих проблем получилось дольше, и льда мне не хватило. А этим летом все уже вошло в норму.

— Сейчас вы — третий по игровому времени в защите «Каролины», у вас в среднем почти 19 с половиной минут, тогда как сезон назад было менее 17 с половиной. В то же время 39-летний Брент Бернс набрал вдвое меньше очков и имеет «плюс 4» против ваших «плюс 19», но играет 21,40 в среднем за матч. Нет ощущения несправедливости?

— Как я уже сказал — решил, что мне просто не надо обо всем этом думать. Моя цель — просто выходить и стараться получать максимум удовольствия в каждой смене. Чем больше буду накручивать себя тем, что я не контролирую, — тем хуже буду делать себе. Поэтому — больше радости и меньше негатива!

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— Даже по поводу того, что у вас почти нет большинства?

— Да. Раз тренер так решил — значит, стараюсь находить время для атаки при пять на пять.

— И, судя по 13 очкам в 21 матче, у вас получается. С партнером по паре Четфилдом вас второй сезон уже вообще не разлучают?

— Да, как нас поставили с того сезона, так большинство матчей и играем вместе. Нам обоим нравится, мы с ним и общаемся хорошо, подкалываем друг друга. С этим проблем нет.

— Многие считают, что для нападающих система Бриндамора ограничивает творческую свободу. А как она влияет на защитников, какие специфические вещи вам нужно делать?

— Если смотреть нашу статистику, то можно обратить внимание на то, что мы — имею в виду защитников — очень много бросаем по воротам. При малейшей возможности тренер просит нас доставлять шайбу к ним, чтобы форварды могли либо подставить клюшку, либо добить. Если не получилось, цель — отобрать шайбу сразу после потери и опять атаковать ворота.

— Есть еще в НХЛ клубы, чья система напоминает вам ту, что исповедует «Каролина»?

— Думаю, что «Флорида». Все понятно, четко, и вся команда придерживается этой системы.

— Что Бриндамор за человек?

— Хороший, семейный человек, профессионал до мозга костей, который живет хоккеем. И со своими сыновьями успевает постоянно заниматься — старший у него играет в фарм-клубе, младший постоянно тренируется с нами в зале. Вечером он работает с ними дополнительно.

— Кочетков в интервью поражался, в какой Бриндамор физической форме.

— Мне кажется, он до сих пор мог бы играть, и одно это вызывает к нему большое уважение. Как и то, сколько он и помощники работают, сколько видео делают, чтобы мы понимали все нюансы.

— В «Вашингтоне» у вас был девятый номер, в «Каролине» — седьмой. Почему?

— Девятку в «Каролине» брать нельзя, поскольку под ней несколько лет играл еще за «Хартфорд» («Хартфорд Уэйлерз», клуб — предшественник «Каролины». — Прим. И.Р.) Горди Хоу. А под седьмым я играл дважды за карьеру — и, когда делал это впервые, выиграл с ним чемпионат России по юниорам. Это запомнилось, поскольку новокузнецкий «Металлург» до того никогда не становился чемпионом. Второй раз это было в сборной, на чемпионате мира-2021 в Риге, последнем на данный момент для нас. Поэтому тоже не запомниться не могло.

Хоккеисты «Вашингтона» на приеме у президента США Дональда Трампа после победы в Кубке Стэнли в 2018 году
Хоккеисты «Вашингтона» на приеме у Дональда Трампа после победы в Кубке Стэнли в 2018 году.
Фото Global Look Press

Рукопожатие с Трампом

— Как семья восприняла последние переезды? И как вам самому города, в которых вам за последние два года довелось поиграть?

— В Вашингтоне, как я уже говорил, нам нравилось. И в Бостоне — очень красивый город. В Роли поспокойнее, такого уж городского ажиотажа не чувствуется. Там тоже ощущаю себя нормально. И понимаю, что хоккейная карьера подразумевает переезды — мне повезло, что 12 лет отыграл в одной команде, но в какой-то момент это становится неизбежным. Стараешься не обращать на это внимания и быстро адаптироваться.

— Когда на концовку позапрошлого сезона переезжали в Бостон, жена с сыном оставались в Вашингтоне?

— В Бостоне просто долго не могли найти жилье — но, когда его все-таки сняли, жена с сыном тут же приехали. У нас есть квартира во Флориде, так что семья живет на два города. Сыну пять лет, он начал кататься, и важно, чтобы у него везде был лед. И в Москве в отпуске его нашли, и перед сезоном во Флориде, и сейчас в Роли.

— Ваши сыновья с Овечкиным — почти ровесники, и оба занимаются хоккеем. На лед друг с другом еще не выходили?

— Пока нет.

— Овечкин, Кузнецов и вы лично общались со старым-новым президентом США Дональдом Трампом — когда «Вашингтон», выиграв Кубок Стэнли, пришел к нему на прием в Белый дом. Как впечатления?

— Ну, общался — это слишком сильно сказано. Руки он всем пожимал, общая фотография есть.

— Овечкин тогда так волосы пригладил, как, по-моему, никогда в жизни.

— Все готовились! Все-таки пришли в Белый дом, знали, что будет много прессы, и хотели хорошо выглядеть. Интересно было посмотреть Овальный кабинет. Удивительно, как много людей туда поместилось. Вроде бы он не выглядит таким уж большим, но там, помимо всей нашей команды и Трампа, было очень много журналистов, фотографов, телеоператоров. Это был прикольный опыт.

Дмитрий Орлов
Хоккей
НХЛ
ХК Каролина Харрикейнз
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