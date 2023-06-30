Орлов и Тарасенко все еще без контрактов. Что ждет российских звезд после открытия рынка?

1 июля хоккеисты без контрактов на новый сезон станут неограниченно свободными агентами.

Барбашев остался «рыцарем»

Не успели утихнуть страсти прошедшего драфта НХЛ, как генменеджеров клубов ожидает новый увлекательный челлендж — открытие рынка свободных агентов. Некоторые руководители договорились с игроками, не дожидаясь момента, когда они станут доступны для конкурентов. Дальновидно поступил «Вегас», сохранивший русского героя плей-офф Ивана Барбашева. Чтобы оставить двукратного обладателя Кубка Стэнли, «Голден Найтс» не только предложили форварду шикарные условия (пятилетний контракт на 25 млн долларов), но и обменяли в «Питтсбург» 32-летнего Райлли Смита.

1 июля на рынке станут доступные другие — не менее звездные — россияне. Главная интрига: сохранит ли «Рейнджерс» после фиаско в плей-офф Владимира Тарасенко? Киношной истории воссоединения с партнером по золотой молодежной сборной-2011 Артемием Панариным в Нью-Йорке не получилось. Обогатившиеся звездами перед дедлайном «Рейнджерс» бесславно вылетели в первом раунде от «Нью-Джерси», а позднее уволили главного тренера Жерара Галлана. Сам Тарасенко признавался, что хотел бы остаться в клубе с Бродвея. Впрочем, странно было бы слышать другие слова. Все упирается в финансовые запросы нападающего, который по-прежнему востребован на рынке. Свои шесть миллионов за сезон сибиряк точно получит.

Иван Барбашев. Фото USA Today Sports

Кто может не беспокоиться о будущем, так это Дмитрий Орлов. Аналитики Daily Faceoff поставили российского защитника на первое место в рейтинге лучших свободных агентов. Бывший партнер Александра Овечкина — самый привлекательный лот на рынке по разным причинам. Орлову — 31 год. Дмитрий хорошо знаком всем клубам, выиграл Кубок Стэнли с «Вашингтоном» и полезен как в созидании, так и при выполнении прямых оборонительных функций. Орлов — идеальный кандидат в первую пару многих клубов. Защитник хочет подписать долгосрочный контракт, который может вырасти в цене, если сравнивать с прошлым соглашением. Кэпхит по которому составлял 5,1 млн долларов.

Одним из клубов, который интересовался Орловым, называли «Торонто». «Мэйпл Лифс», помимо новичков, не закрыли вопросы по игрокам с истекающими контрактами. На рынок выйдет кубковый зубр Райан О'Райлли, который присоединился к команде по ходу сезона-2022/23. Приход духовитого форварда помог «Торонто» снять проклятие первого раунда плей-офф, но во втором коллектив Шелдона Кифа не справился с «Флоридой».

По-хорошему, «Мэйпл Лифс» надо договориться с О'Райлли о новом контракте. Вот только для этого Райану явно придется подвинуться по деньгам, ведь под потолком у клуба не так много средств. А ведь «Торонто» не закрыл вратарский вопрос: Илья Самсонов в статусе ОСА, а Мэтт Мюррей готовится к выходу на рынок. Не исключено, что новый генменеджер «Питтсбурга» Кайл Дубас перехватит канадца в прежнюю команду, ведь Тристан Джарри также становится НСА. Вратари — давняя беда «Пингвинз». Контракт Кейси Десмита действует еще год — новому руководству важно не прогадать с выбором первого номера, чтобы не повторить ошибок прежних менеджеров.

Семен Варламов. Фото Global Look Press

Деньги или кубок?

Пока о новом контракте с «Айлендерс» не договорился Семен Варламов. Опытный вратарь осел за номинантом на последнюю «Везину» Ильей Сорокиным. Слабо верится, что в ближайших сезонах Варламов получит много игрового времени. Впрочем, это не смущает 35-летнего голкипера, который проявлял желание остаться в клубе даже на вторых ролях. Кубок Стэнли за 15-летнюю энхаэловскую карьеру Семен так и не выиграл. И, вероятно, если подпишет новый контракт с «Айлендерс», главный трофей НХЛ так и останется мечтой. Спрос на россиянина на рынке сохраняется, поэтому Варламову важно определиться: готов ли он к новому вызову или комфортнее продолжить играть в прежней команде?

Не останется без контракта Дмитрий Куликов, который начинал прошлый сезон в «Анахайме», а заканчивал в «Питтсбурге». Защитник не гонится за деньгами, а опыт выступления в НХЛ добавляет уверенности в выборе россиянина. Куликов — хоккеист, от которого знаешь чего ожидать. Проверенный выбор. Предстоит только договориться по сумме и сроку контракта.

Похожая ситуация у Владислава Наместникова, который последние годы подписывает только краткосрочные соглашения. В прошлом сезоне форварда обменяли из «Тампы» в «Виннипег». В канадском клубе Наместников прижился и шел по графику 0,5 очка за матч. Сообщалось об интересе к Владиславу со стороны «Детройта», где за селекцию отвечает драфтовавший нападающего во времена работы в «Тампе» Стив Айзерман.