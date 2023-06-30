Орлов и Тарасенко все еще без контрактов. Что ждет российских звезд после открытия рынка?

30 июня, 23:00
Не успели утихнуть страсти прошедшего драфта НХЛ, как генменеджеров клубов ожидает новый увлекательный челлендж — открытие рынка свободных агентов. Некоторые руководители договорились с игроками, не дожидаясь момента, когда они станут доступны для конкурентов. Дальновидно поступил «Вегас», сохранивший русского героя плей-офф Ивана Барбашева. Чтобы оставить двукратного обладателя Кубка Стэнли, «Голден Найтс» не только предложили форварду шикарные условия (пятилетний контракт на 25 млн долларов), но и обменяли в «Питтсбург» 32-летнего Райлли Смита.
1 июля на рынке станут доступные другие — не менее звездные — россияне. Главная интрига: сохранит ли «Рейнджерс» после фиаско в плей-офф Владимира Тарасенко? Киношной истории воссоединения с партнером по золотой молодежной сборной-2011 Артемием Панариным в Нью-Йорке не получилось. Обогатившиеся звездами перед дедлайном «Рейнджерс» бесславно вылетели в первом раунде от «Нью-Джерси», а позднее уволили главного тренера Жерара Галлана. Сам Тарасенко признавался, что хотел бы остаться в клубе с Бродвея. Впрочем, странно было бы слышать другие слова. Все упирается в финансовые запросы нападающего, который по-прежнему востребован на рынке. Свои шесть миллионов за сезон сибиряк точно получит.
Кто может не беспокоиться о будущем, так это Дмитрий Орлов. Аналитики Daily Faceoff поставили российского защитника на первое место в рейтинге лучших свободных агентов. Бывший партнер Александра Овечкина — самый привлекательный лот на рынке по разным причинам. Орлову — 31 год. Дмитрий хорошо знаком всем клубам, выиграл Кубок Стэнли с «Вашингтоном» и полезен как в созидании, так и при выполнении прямых оборонительных функций. Орлов — идеальный кандидат в первую пару многих клубов. Защитник хочет подписать долгосрочный контракт, который может вырасти в цене, если сравнивать с прошлым соглашением. Кэпхит по которому составлял 5,1 млн долларов.
Одним из клубов, который интересовался Орловым, называли «Торонто». «Мэйпл Лифс», помимо новичков, не закрыли вопросы по игрокам с истекающими контрактами. На рынок выйдет кубковый зубр Райан О'Райлли, который присоединился к команде по ходу сезона-2022/23. Приход духовитого форварда помог «Торонто» снять проклятие первого раунда плей-офф, но во втором коллектив Шелдона Кифа не справился с «Флоридой».
По-хорошему, «Мэйпл Лифс» надо договориться с О'Райлли о новом контракте. Вот только для этого Райану явно придется подвинуться по деньгам, ведь под потолком у клуба не так много средств. А ведь «Торонто» не закрыл вратарский вопрос: Илья Самсонов в статусе ОСА, а Мэтт Мюррей готовится к выходу на рынок. Не исключено, что новый генменеджер «Питтсбурга» Кайл Дубас перехватит канадца в прежнюю команду, ведь Тристан Джарри также становится НСА. Вратари — давняя беда «Пингвинз». Контракт Кейси Десмита действует еще год — новому руководству важно не прогадать с выбором первого номера, чтобы не повторить ошибок прежних менеджеров.
Пока о новом контракте с «Айлендерс» не договорился Семен Варламов. Опытный вратарь осел за номинантом на последнюю «Везину» Ильей Сорокиным. Слабо верится, что в ближайших сезонах Варламов получит много игрового времени. Впрочем, это не смущает 35-летнего голкипера, который проявлял желание остаться в клубе даже на вторых ролях. Кубок Стэнли за 15-летнюю энхаэловскую карьеру Семен так и не выиграл. И, вероятно, если подпишет новый контракт с «Айлендерс», главный трофей НХЛ так и останется мечтой. Спрос на россиянина на рынке сохраняется, поэтому Варламову важно определиться: готов ли он к новому вызову или комфортнее продолжить играть в прежней команде?
Не останется без контракта Дмитрий Куликов, который начинал прошлый сезон в «Анахайме», а заканчивал в «Питтсбурге». Защитник не гонится за деньгами, а опыт выступления в НХЛ добавляет уверенности в выборе россиянина. Куликов — хоккеист, от которого знаешь чего ожидать. Проверенный выбор. Предстоит только договориться по сумме и сроку контракта.
Похожая ситуация у Владислава Наместникова, который последние годы подписывает только краткосрочные соглашения. В прошлом сезоне форварда обменяли из «Тампы» в «Виннипег». В канадском клубе Наместников прижился и шел по графику 0,5 очка за матч. Сообщалось об интересе к Владиславу со стороны «Детройта», где за селекцию отвечает драфтовавший нападающего во времена работы в «Тампе» Стив Айзерман.
Ближайшее открытие рынка свободных агентов не предвещает грандиозных сделок, помимо трех-четырех топ-игроков без контрактов. Несмотря на увеличение потолка зарплат, руки многих генменеджеров связаны заполненными платежками. Не ждать же сенсационных соглашений от «Аризоны» или «Анахайма», которые могут переварить щедрые аппетиты звезд? Сорить деньгами нынче не в моде, однако некоторые игроки — например Орлов, Тарасенко или Патрик Кейн — справедливо могут сорвать большой куш. Впрочем, не всегда жирные контракты приближают к выигрышу Кубка Стэнли, о котором перечисленная троица однозначно продолжает мечтать.