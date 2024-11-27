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27 ноября, 22:30

В НХЛ пройдет «Вечер русского наследия». Гашек — в ярости

Гашек раскритиковал проведение «Вечера русского наследия» «Коламбусом»
Роман Кольцов
Корреспондент
Доминик Гашек.
Фото Алексей Иванов, архив «СЭ»
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Дань уважения российскому хоккею отдадут на матче «Коламбуса» и «Вашингтона».

В ночь с 12 на 13 декабря в НХЛ состоится матч между «Коламбусом» и «Вашингтоном». Игра пройдет в тематике «Вечера русского наследия», поскольку в составе обеих команд выступает немало российских игроков.

Один из главных противников акции — обладатель Кубка Стэнли и олимпийский чемпион, экс-вратарь «Спартака» Доминик Гашек. Он считает, что лига сошла с ума.

Что за вечер?

Первые подобные мероприятия организовали во Флориде еще в 2018 году. Связь с «Пантерз» — заслуга директора компании по операциям в России и СНГ Александра Бравермана, автора нескольких книг о советском и российском хоккее и агента по недвижимости. В числе его клиентов, например, капитан «Флориды» Александр Барков.

«Вечер русского наследия» — это тематические матчи в НХЛ. Они проводятся на играх с участием тех команд, где есть российские хоккеисты. Выглядит все это как масштабная акция: народные песни, матрешки, автограф-сессии с легендами российского хоккея, например Павлом Буре и Алексеем Ковалевым. Сами организаторы называют свой проект данью уважения вкладу России в мировой хоккей.

Егор Чинахов (№59) с партнерами по «Коламбусу».
Фото Imagn Images, USA Today Sports

Именно под этим брендом пройдет встреча между «Вашингтоном» и «Коламбусом». В приглашении на игру сказано, что посетители смогут прекрасно провести время и увидеть многих российских хоккеистов. За «Блю Джекетс» играют Дмитрий Воронков, Кирилл Марченко, Егор Чинахов, Иван Проворов и вратарь Даниил Тарасов. За «Кэпиталз» — Иван Мирошниченко, Александр Алексеев (нечасто попадает в заявку) и Александр Овечкин (травмирован).

Цены на билеты существенно разнятся. Дороже всего обойдутся на нижний ярус — 102,9 доллара на одного. В верхней части цены скромнее — от 38,85 до 63 долларов.

Как сообщил руководитель по связям с общественностью «Коламбуса» Тодд Шаррок в интервью Iltalehti, в стандартный пакет билетов входит подарок от клуба и групповая фотография на льду после финальной сирены.

Гашек недоволен

Легенда чешского хоккея, которая частенько позволяет себе русофобские выпады, не упустила возможности разразиться гневной тирадой в адрес НХЛ за проведение «Вечера русского наследия.

«НХЛ явно сошла с ума. Вместо того чтобы прекратить свою многолетнюю поддержку СВО, лига запускает очередной российский проект. Они обязаны выплатить Украине миллиарды долларов», — написал Гашек в соцсетях.

Но это была только первая часть заявления. Вторая последовала чуть позже и коснулась темы вооружения.

«Для меня этот русский вечер — то же самое, как если бы НХЛ передала российской армии 10 танков и 5 боевых самолетов. За это надо платить!»

Доминик Гашек. Гашек проиграл выборы, но продолжает выступать против россиян в НХЛ

В НХЛ часто проводятся похожие акции

Мероприятия на матчах, посвященные различным народам и странам, — обычное дело для лиги. Например, «Бостон» в связи с наличием в городе большого процента ирландского населения, ярко отмечает День святого Патрика.

У «Тампы» постоянно проводятся акции для итальянской диаспоры. Логотип клуба на скамейке запасных украшают итальянским флагом, а в фойе арены раздают пиццу, пасту и другие традиционные блюда этой страны.

Доминик Гашек
Хоккей
НХЛ
ХК Коламбус Блю Джэкетс

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