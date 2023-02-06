Гашек погряз в политике и, похоже, тронулся умом. Наехал на сына Овечкина и Беттмэна

Очередные заявления бывшего вратаря перешли всякую грань.

Когда знаменитый в прошлом вратарь Доминик Гашек только начал упражняться в своих антироссийских заявлениях, то к его высказываниям адекватные люди относились спокойно и даже со снисхождением. Чех не первый год лезет в политику и пытается набирать себе очки самым дешевым способом. По мере дальнейшего развития ситуации риторика Доминатора все больше отдавала полным мракобесием даже в сравнении с крайне отрицательно настроенными по отношению к России западными «ястребами». У тех хотя бы имелась аргументированная позиция. Но как может повлиять запрет на игру русских спортсменов в НХЛ на скорейшее разрешение мирным путем конфликта России и Украины — большой секрет. Его способен раскрыть у себя в голове только сам Гашек.

Гэри Беттмэн. Фото Global Look Press

«Он имеет право на свое мнение, — приводит слова комиссионера лиги Гэри Беттмэна Ilta-Sanomat. — Но я не думаю, что его мнение отражает позицию чешского народа или руководства страны. Кстати, я с ним не согласен».

К тирадам Доминатора в адрес российских звезд, которым не должно быть места в НХЛ и на Матче звезд, все уже привыкли. Сложно сказать, понимает ли сейчас чех, что превращается не в правдоруба, а в заурядного и несмешного шута. Это не так важно. Но он уже не может остановиться и вчера взорвался по придуманному им самим поводу.

«НХЛ опустилась на самое дно, позволив сыну Овечкина принять участие в Матче звезд НХЛ! Лига и Гэри Беттмэн должны заплатить за этот гнусный поступок», — написал Гашек в своем твиттере, увязав эту историю с количеством жертв в российско-украинском конфликте. В ответах к своему посту чех был достаточно активен и снова поднял вопрос о том, что НХЛ из-за своей твердой позиции должна выплатить миллиарды долларов Украине.

Александр Овечкин с сыном Сергеем. Фото USA Today Sports Фото USA Today Sports

Докопаться до нахождения на льду сына Овечкина, родившегося в США и обладающего соответствующим гражданством, — для этого надо иметь необычное устройство головного мозга.

Делайте со мной что хотите, но чистой логики в этой позиции отыскать нельзя, даже если ненавидишь Россию и все, что с ней связано, полным сердцем. Видимо, от прежних аргументов Гашека в медийном пространстве эффекта нет никакого, поэтому его странная фантазия подсказала ему накинуть известной субстанции на вентилятор новым способом. Мне же по-прежнему грустно, что великий вратарь начал слегка трогаться умом и в своей ненависти потерял последние остатки адекватности.