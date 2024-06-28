Топ-10 россиян на драфте НХЛ: кого выберут раньше всех?

Прогноз «СЭ».

В ночь с 28 на 29 июня в штате Невада пройдет драфт НХЛ. Сразу двое россиян — защитник Антон Силаев и нападающий Иван Демидов — могут быть выбраны в топ-5, а еще несколько российских игроков должны быть задрафтованы в первом раунде.

1. Иван Демидов (2005)

Позиция: правый нападающий

Клуб: СКА

Статистика:

КХЛ — 0 очков в 4 матчах

МХЛ — 60 (23+27) очков в 30 матчах

Место на драфте (прогноз «СЭ»): 2

Среди российских скаутов, работающих на клубы НХЛ, нередко встречается мнение, что именно Демидов — сильнейший хоккеист предстоящего драфта и хоккеист, который будет долгие годы определять лицо своей франшизы. Жаль, что по-настоящему побороться за первый номер с Маклином Селебрини ему помешал тотальный бан сборных России на всех уровнях. Если у Матвея Мичкова было очное противостояние с Коннором Бедардом на ЮЧМ-2019, то у еще одного вундеркинда из системы СКА возможности пересечься со своим конкурентом не было.

Накладывают отпечаток на преддрафтовую позицию Ивана также травма, полученная на старте сезона, и отсутствие регулярного игрового времени в КХЛ. Но разве кто-то скажет, что он не заслуживал хотя бы места лимитчика в составе команды Романа Ротенберга?

У Демидова есть абсолютно все качества, которые генменеджеры из НХЛ ищут в топовых юниорах: неординарное хоккейное мышление, потрясающее голевое чутье, компьютер с миллионом ходов в голове, неуловимость на льду, умение притягивать к себе внимание каждую смену, способность в одиночку менять ход целых матчей. И есть ощущение, что по общему уровню таланта он обходит даже Мичкова, про которого перед драфтом говорили несравненно больше.

2. Антон Силаев (2006)

Позиция: защитник

Клуб: «Торпедо»

Статистика:

КХЛ — 11 (3+8) очков в 63 матчах

Место на драфте (прогноз «СЭ»): 4

Антон Силаев. Фото Global Look Press

«У Силаева действительно выдающиеся физические данные. Вот сейчас он окрепнет, еще обрастет мышцами, позанимается ОФП. И будет у нас ходячий тирекс-тираннозавр. Мне страшно за соперников, которые столкнутся с ним на площадке!» — восхищался воспитанником «Торпедо» экс-генменеджер нижегородцев Максим Гафуров. Правда, до прошлой осени про динозавра родом из закрытого Сарова в Северной Америке едва ли знали.

Летом 2023-го Игорь Ларионов неожиданно для всех дал пацану 2006 года рождения твердое место в основе и позицию на вершине во второй спецбригаде большинстве. Как оказалось, не зря. Стоило Силаеву мощно начать регулярку, стабильно набирая очки, как за океаном тут же начали рассматривать каждую его смену, в итоге разглядев, возможно, лучшего защитника предстоящего драфта.

Пройти мимо такого двухметрового физического монстра, который обладает сильным катанием, колотит все живое, обладает приемлемым атакующим потенциалом и прекрасно справляется со своими прямыми обязанностями в обороне, будет нереально сложно. Смущает лишь то, что вторую половину сезона он провел на порядок слабее первой.

3. Игорь Чернышов (2005)

Позиция: левый нападающий

Клуб: «Динамо»

Статистика:

КХЛ — 4 (3+1) очка в 34 матчах

МХЛ — 28 (13+15) очков в 22 матчах

Место на драфте (прогноз «СЭ»): вторая половина первого раунда

Игорь Чернышов. Фото Федор Успенский, «СЭ»

Безоговорочный лидер юниорской сборной России 2005 года рождения практически во всех преддрафтовых рейтингах котируется во второй половине первого раунда. В воспитаннике пензенского «Дизеля» скаутов подкупает сочетание габаритов, физической мощи, взрывной скорости, зрелой игры без шайбы, трудолюбия и умения банально продавливать соперников за счет крепкого корпуса и ускорения.

За что критикуют Чернышова, так это за порой излишнюю прямолинейность в атаке. Впрочем, по перспективам заиграть в НХЛ это не бьет — в Северной Америке парня из «Динамо» называют потенциально идеальным нападающим третьего звена.

4. Никита Артамонов (2005)

Позиция: правый нападающий

Клуб: «Торпедо»

Статистика:

КХЛ — 23 (7+16) очка в 53 матчах

МХЛ — 1 (1+0) очко в 2 матчах

Место на драфте (прогноз «СЭ»): вторая половина первого раунда

Никита Артамонов. Фото Global Look Press

Никита Артамонов — еще один пацан, который появился в топе практически из ниоткуда. Сейчас сложно представить, что «Торпедо» выменяло его у «Нефтехимика» за провалившегося в Нижнекамске голкипера Андрея Тихомирова.

Быстрые мягкие руки, моментальное принятие решений, плавное маневренное катание, наглость, способность регулярно обыгрывать соперника «1 в 1». Удивительно, что некоторым аналитикам этого набора недостаточно, чтобы рассматривать его как игрока топ-32. Кажется, по позициям еще одного бриллианта Игоря Ларионова бьют достаточно скромные габариты (180 см, 85 кг).

5. Егор Сурин (2006)

Позиция: центральный нападающий

Клуб: «Локомотив»

Статистика:

КХЛ — 0 очков в 3 матчах

МХЛ — 53 (23+30) очка в 43 матчах

Место на драфте (прогноз «СЭ»): начало второго раунда

Далеко не каждый «масочник» получит в 17 лет игровое время в КХЛ у Игоря Никитина и заслужит от меланхоличного тренера несколько теплых слов в свой адрес. Сурин — один из таких немногих примеров.

В этом сезоне представитель краснокнижного вида классных российских центров, несмотря на возраст, был сильнейшим нападающим ярославской молодежки и здорово проявлял себя в постоянных матчах с белорусскими сверстниками за юниорскую сборную Россию.

Прекрасное техническое оснащение вкупе с высоким хоккейным IQ, великолепные динамика и координация, просто огромный объем катания, неуступчивость и здоровая агрессия, готовность постоянно выгрызать себе шайбу в грязных зонах — все эти качества делают Егора претендентом на уход в первом раунде.

6. Матвей Гридин (2006)

Позиция: правый нападающий

Клуб: «Маскегон Ламберджэкс» (USHL)

Статистика: 83 (38+45) очка в 60 матчах

Место на драфте (прогноз «СЭ»): начало второго раунда

Два года назад воспитанник «Амура» предпочел игре в системе «Авангарда» развитие в USHL и укатил в «Маскегон» — клуб, в который частенько заглядывают российские юниоры. Но уже в следующем сезоне он будет выступать и учиться в престижном нынче Университете Мичигана — альма-матер Дилана Ларкин, Кайла Коннора, Зака Веренски, Оуэна Пауэра, Адама Фантилли и кучи других звезд.

Минувшую регулярку Гридин завершил с 83 (38+45) очками в 60 матчах, став лучшим бомбардиром лиги среди игроков, доступных на драфте. И после такого сезона его видят как минимум в середине второго раунда. Что по-настоящему выделяет Матвея, так это его огромная универсальность. Не зря один из североамериканских скаутов назвал его настоящим швейцарским ножиком, у которого нет видимых слабых мест.

7. Матвей Шуравин (2006)

Позиция: защитник

Клуб: ЦСКА

Статистика:

КХЛ — 2 (0+2) очка в 11 матчах

ВХЛ — 0 очков в 5 матчах

МХЛ — 7 (0+7) очков в 22 матчах

Место на драфте (прогноз «СЭ»): конец второго раунда

Матвей ярко блеснул в середине октябре, когда сделал 1+1 в первых трех матчах в КХЛ и стал автором самого молодого гола в истории ЦСКА. Но с назначением Ильи Воробьева, который не торопится работать с молодежью, за его будущее становится тревожно.

В перспективе Шуравин — сбалансированный габаритный подвижный двусторонний защитник для первых двух пар, который не боится играть с шайбой, классно читает игру в обороне, активно использует клюшку в отборе и не кипит под давлением. С таким набором навыков в НХЛ он точно не затеряется.

8. Михаил Егоров (2006)

Позиция: вратарь

Клуб: «Омаха Лансерс» (USHL)

Статистика: 3,96 КН, 89,2% ОБ в 43 матчах

Место на драфте (прогноз «СЭ»): третий раунд

Год назад сын доктора молодежной сборной России Валерия Егорова не пригодился ЦСКА, так и не сыграв ни одного матча в МХЛ за «Красную Армию». Зато талант уроженца Санкт-Петербурга, начинавшего заниматься хоккеем в школе СКА, разглядели в США. Летом 2023-го он укатил в USHL, где моментально стал первым номером и главной звездой полумертвой «Омахи», которая с огромным отрывом финишировала на последнем месте во всей лиге.

Именно статус команды объясняет ужасную статистику Егорова в минувшем сезоне. Впрочем, эти цифры не помешали Центральному скаутскому бюро НХЛ сделать его первым голкипером в своем итоговом рейтинге, расположив выше самого ценного игрока Кубка Гагарина Ильи Набокова, а людям из клубов регулярно приезжать на матчи «Лансерс», где Михаил порой стоял на ушах и как мог тянул на себе еле живых партнеров.

Следующий сезон петербуржец снова проведет в USHL. Но уже летом 2025-го он должен присоединиться к Университету Бостона, вырастившему благодаря своей мощной хоккейной программе более двух десятков видных энхаэловцев, и продолжить свое развитие в студенческой NCAA.

9. Илья Набоков (2003)

Позиция: вратарь

Клуб: «Металлург»

Статистика: 2,15 КН, 93% ОБ в 43 матчах

Место на драфте (прогноз «СЭ»): третий раунд

Илья Набоков. Фото Александр Федоров, «СЭ»

Последнее, что нужно делать после финала Кубка Гагарина, — это представлять Илью Набокова, ставшего MVP плей-офф всего в 21 год. Завтра первый номер «Металлурга» выйдет на драфт уже в третий, и последний, раз. Нет сомнений, что на этот раз мимо уральского голкипера не пройдут мимо.

Однако, несмотря на быстрое перемещение по линии, грамотный выбор позиции и выносливость, предубеждения к его габаритам у многих клубов никуда не делись — менеджеры в НХЛ по-прежнему падки на парней ростом выше 190 см. Поэтому в скаутских отчетах ему в подавляющем числе случаев предсказывают роль крепкого бэкапа.

10. Тимур Кол (2006)

Позиция: защитник

Клуб: СКА

Статистика:

КХЛ — 0 очков в 2 матчах

ВХЛ — 8 (5+3) очков в 23 матчах

МХЛ — 8 (2+6) очков в 14 матчах

Место на драфте (прогноз «СЭ»): четвертый раунд

Тимур Кол. Фото Global Look Press

Ставший не так давно частью обмена в «Авангард» Михаила Бердина и переехавший в Санкт-Петербург Тимур Кол уже сейчас смотрит в сторону Северной Америки. Кол — ярко выраженный атакующий защитник с высоким уровнем подвижности, классным объемом катания, сильным первым пасом и шикарным видением площадки.

Его атакующие навыки скауты оценивают достаточно высоко, и ни у кого они не вызывают сомнений. А вот с игрой в обороне у новичка армейцев далеко не все так гладко — и это может стать большой проблемой при переходе на уровень КХЛ. Большую часть прошедшего сезона Тимур провел в фарм-клубе омичей, где на его регулярные ошибки у своих ворот закрывали глаза. Однако следующей осенью спрос с него будет в разы больше.

Сейчас главный вопрос: сумеет ли он получить хоть какое-то игровое время в основе СКА, которому будет явно не до развития молодежи? Его контракт с петербуржцами будет действовать до весны 2026 года. Нужно ли говорить, что за два года он рискует закиснуть в «вышке»?