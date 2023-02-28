Обокрал Макдэвида и набрал 2 очка! Российский защитник ушел от Овечкина, но только выиграл от этого

Обзор игрового дня НХЛ.

Орлов набрал первые очки за «Бостон»

НХЛ. Регулярный чемпионат

«Эдмонтон» — «Бостон» — 2:3 (1:2, 1:1, 0:0)

Голы: Макдэвид — 49 (Драйзайтль), 2:17 — 1:0. Носек — 4 (Хэтэуэй, Орлов), 2:30 — 1:1. Фолиньо — 10 (Койл, Орлов), 15:06 — 1:2. Макдэвид — 50 (Костин, Сиси), 32:20 — 2:2. Заха — 14 (Пастрняк, Форборт), 39:30 — 2:3.

Вратари: Скиннер (59:48) — Суэймен.

Штраф: 10 — 4.

Броски: 24 (7+9+8) — 28 (10+9+9).

Наши: Костин (8.43/0/0) — Орлов (19.17/0/0).

28 февраля. Эдмонтон. «Роджерс Плэйс».

Дмитрия Орлов постепенно обживается в «Бостоне» после неожиданного обмена. Но если в дебютном матче за команду Джима Монтгомери он вполне ожидаемо отыграл в третьей паре с Дереком Форбортом, проведя большую часть времени в тени, то этой ночью в гостевой встрече с «Эдмонтоном» он заменил Мэтта Грызлика в первом сочетании с Чарли Макэвоем и показал, зачем босс «Брюинз» Дон Суинни отдал за него «Вашингтону» охапку из драфт-пиков.

Очки в паре с праворуким американцем не заставили себя долго ждать — сегодня Дмитрий разжился сразу двумя результативными баллами за новую команду. В начале первого периода он получил шайбу на полборта и сделал с острого угла наброс в сторону ворот, который транзитом через клюшку другого новичка из «Вашингтона» Гарнета Хэтэуэя превратился в голевую передачу на Томаша Носека. Причем этот пас помог россиянину перекрыть минус, полученный за 13 секунд до шайбы чеха, когда первая пара «Мишек» не сумела помешать отличиться Коннору Макдэвиду.

А уже на 15-й минуте Орлов ушел в плюс и сделал ассистентский дубль, не дав все тому же Макдэвиду сделать проникающую передачу на партнера и отправив в контратаку с места отбора Чарли Койла и Ника Фолиньо.

Однако в середине матча канадский гений вновь подпортил Дмитрию показатель полезности и все же поставил оборону гостей в тупик, первым в этом сезоне преодолев отметку в 50 голов. Столько капитан «Эдмонтона» в своей карьере еще не забрасывал. Страшно подумать, что эта цифра покорилась ему за 20 матчей до конца регулярки. И заветный полтинник в этом эпизоде 97-й номер не выбил бы без помощи Клима Костина. Просто посмотрите, как здорово и заблаговременно россиянин, будучи спиной к полю, просканировал ситуацию в углу чужой зоны, ушел за ворота и выдал на чистый лед конфетку для Коннора.

Благо для «Бостона», что еще за полминуты до второго перерыва им вернул преимущество в счете Павел Заха. В итоге шайба еще одного чешского форварда «Брюинз», который в падении ковырнул на пятаке ковырнул шайбу в ворота Стюарта Скиннера, и стала победной.

Дадонов забил гол в первом же матче за «Даллас», но его дебют испортил Кузьменко

«Даллас» — «Ванкувер» — 4:5 ОТ (1:3, 2:1, 1:0, 0:1)

Голы: Бовилье — 14 (Петтерссон, Кузьменко), 3:27 — 0:1. Бенн — 24 (мен., Сегин), 8:37 — 1:1. Дрис — 9 (бол., Гарлэнд, Воланин), 9:00 — 1:2. Подколзин — 2 (Рятю, Хьюз), 15:03 — 1:3. Дадонов — 5 (Джонстон, Сутер), 24:33 — 2:3. Бовилье — 15 (Хьюз, Кузьменко), 31:28 — 2:4. Хинтц — 25 (бол., Бенн, Павелски), 37:46 — 3:4. Лундквист — 6 (Марчмент, Делландреа), 43:25 — 4:4. Кузьменко — 28 (Бовилье, Хьюз), 60:48 — 4:5.

Вратари: Эттингер — Демко.

Штраф: 6 — 10.

Броски: 38 (9+20+9+0) — 21 (11+3+6+1).

Наши: Дадонов (13.57/5/0) — Кравцов (8.53/1/0), Кузьменко (19.01/2/+2), Подколзин (8.56/1/-1).

28 февраля. Даллас. American Airlines Center.

Когда «Даллас» выменял у «Монреаля» Евгения Дадонова, многие оценили этот шаг со стороны босса «Звезд» Джима Нилла с изрядной долей скепсиса. Перед плей-офф парням Питера Дебура, идущим на втором месте в Западной конференции, точно было необходимо усиление в топ-9. Однако никто не мог ответить на вопрос, почему звездам «Звезды» остановили свой выбор на кризисном российском нападающем, сменившим за последние 3 года уже 5 команд. Лучшие годы воспитанника челябинского «Трактора», кажется, давным-давно позади.

Но сегодня в матче с «Ванкувером» Дадонов дебютировал за клуб из Техаса в третьем звене с Тайлером Сегином и Уайаттом Джонстоном и сходу начал развеивать все сомнения. Новичок «Далласа» отличился на 25-й минуте, когда хозяева несколько потеряли нить игры и горели «Касаткам» 1:3 после голов Энтони Бовилье, Шелдона Дриса и Василия Подколзина, наконец-то забросившего свою вторую шайбу в сезоне.

И ведь отличился Евгений по-настоящему красиво: рванул из глубины за спину защитникам, получил классную диагональ на ход от Джонстона, вывалился «1 в 0» с Тэтчером Демко и издевательски легко переиграл американца.

После шайбы Дадонова хозяева будто бы поменяли батарейки и перебросали «Кэнакс» во второй двадцатиминутке со счетом 20:3. Однако даже из этих крох гости сумели выжать еще один гол Бовилье, оформившего дубль, а сравнять и утащить игру в овертайм у «Далласа» получилось только в третьем периоде. Но если в основное время новичка «Ванкувера», обменянного из «Айлендерс», кормил голевыми передами Андрей Кузьменко, то в дополнительное он отдал свой должок праворукому игровичку из Якутска и нашел его поперечным пасом на чужом пятаке.

А что Кузьменко? Он в очередной раз не подвел и доказал Рику Токетту, что без него на «Касаток» будет больно смотреть. И если канадский коуч вновь решит зажимать его урезанным игровым временем, то это можно будет расценить только как стрельбу по собственным коленям.

Кстати, дебютным сегодняшний матч стал не только для Дадонова, но и Виталия Кравцова, который сегодня получил шанс в звене с Броком Бесером и Джеком Студникой. Правда, про него лишний раз лучше ничего не говорить: 9 минут, два силовых приема, один бросок по воротам и абсолютная серость — в общем, у челябинского трудного ребенка все по-старому.