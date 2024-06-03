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Сегодня, 06:30

Макдэвид — в финале! «Эдмонтон» провел ужасный матч, но прошел «Даллас»

«Эдмонтон» выиграл серию с «Далласом» и вышел в финал Кубка Стэнли
Максим Клементьев
Корреспондент отдела хоккея
Конор Макдэвид.
Фото USA Today Sports
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«Ойлерз» уже ждет «Флорида».

НХЛ. Плей-офф. Финал конференции. Шестой матч.
«Эдмонтон» — «Даллас» — 2:1 (2:0, 0:0, 0:1)
Голы: Макдэвид — 5 (бол., Драйзайтль, Бушар), 4:17 — 1:0. Хаймэн — 14 (бол., Макдэвид, Бушар), 15:42 — 2:0. Марчмент — 3 (Сегин, Танев), 49:18 — 2:1.
Вратари: Скиннер — Эттингер (57:41).
Штраф: 6 — 4.
Броски: 10 (3+5+2) — 35 (12+9+14).
Наши: — - Дадонов (10.56/1/0).
3 июня. Эдмонтон. «Роджерс Плэйс».
Счет в серии: 4-2

Коннор Макдэвид проводит в НХЛ уже девятый сезон. И только сейчас впервые сыграет в финале Кубка Стэнли.

Казалось, что и в этот раз Макдэвид и компания досрочно завершат выступление в плей-офф. «Даллас» на протяжении почти всей серии выглядел как более цельная команда, но «Эдмонтон» смог затащить за счет гения своих лидеров.

Коннор Макдэвид. «Эдмонтон» вышел на космический уровень! Макдэвид в шаге от финала Кубка Стэнли

Апогеем этого стал первый период шестого матча: по броскам в створ «Эдмонтон» уступил со счетом 3:12, однако забросил две безответные шайбы.

Оба гола сделал Макдэвид, включивший сегодня режим зверя. Первую шайбу голкипер «Далласа» Джейк Оттинджер вынимал из своих ворот после сольного прохода Коннора.

В моменте со вторым голом Макдэвид сам вошел в зону, сохранил шайбу у борта и сделал отличную передачу на крюк Зака Хаймана, которого непростительно забыли в слоте.

Помимо канадцкого дуэта в атаке «Эдмонтона» будто никого больше и не было. Суммарно все форварды «Ойлерз» нанесли восемь бросков в створ. При этом пять из них на счету Коннора и Зака.

Вообще канадский клуб установил сегодня сразу несколько антирекордов: наименьшее количество и худшая разница бросков команды-победителя в решающем матче полуфинала.

Великолепную игру продемонстрировал голкипер «Эдмонтона» Стюарт Скиннер. По ходу плей-офф вратарь, мягко говоря, не всегда впечатлял. В серии с «Ванкувером» он даже в какой-то момент потерял место в старте. А в противостоянии с «Далласом» Скиннер порой пускал легкие шайбы, что прибивало команду. Но в нужный момент человек выдал матч жизни.

Сохранить ворота «сухими» вратарю «Ойлерз» все же не удалось. В середине третьего периода Мэйсон Маршмент сократил преимущество «Эдмонтона» до одной шайбы, но больше Скиннер не дрогнул.

Гол Владимира Тарасенко в&nbsp;шестом матче серии с &laquo;Рейнджерс&raquo;. Панарин забил, но слишком поздно. Бобровский и Тарасенко — в финале Кубка Стэнли!

Однако такому «Эдмонтону» в финале будет невероятно трудно. Там «Ойлерз» уже ждут «пантеры».

Коннор Макдэвид
НХЛ
ХК Даллас Старз
ХК Эдмонтон Ойлерз
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