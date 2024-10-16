Есть первый дубль Мичкова в НХЛ! Но не посадят ли его в запас из-за ошибок в обороне?

«Эдмонтон» отыгрался с 0:2 и набрал первые очки в сезоне.

НХЛ. Регулярный чемпионат

«Эдмонтон» — «Филадельфия» — 4:3 ОТ (0:2, 2:1, 1:0, 1:0)

Голы: Мичков — 1 (бол., Типпетт, Фрост), 4:46 — 0:1. Мичков — 2 (бол., Фрост, Конекны), 9:21 — 0:2. Хенрик — 1 (Янмарк, Кулак), 26:26 — 1:2. К. Браун — 1 (Дж. Скиннер, Нерс), 34:01 — 2:2. Бринк — 1 (Замула, Фараби), 39:37 — 2:3. Бушар — 1 (Макдэвид, Драйзайтль), 56:18 — 3:3. Драйзайтль — 2 (Макдэвид), 60:56 — 4:3.

Вратари: С. Скиннер — Эрссон.

Штраф: 24 — 18.

Броски: 33 (7+11+13+2) — 30 (12+10+8+0).

Наши: Подколзин (9.43/1/0) — Замула (20.01/1/0), Мичков (18.03/5/-1).

16 октября. Эдмонтон. «Роджерс Плэйс».

С каждым матчем Матвея Мичкова все меньше и меньше хочется считать пустым распиаренным мальчиком. Он бросает, борется, отдает и наконец — забивает. Конечно, в этот раз повезло с соперником — «Ойлерз» в начале этого сезона больше похожи на «Куньлунь Ред Стар», чем на команду НХЛ.

Особенного внимания заслуживают вратари: основной голкипер прошлого сезона Стюарт Скиннер отражает лишь 80,5 процента бросков, а пропускает в среднем 5,40 шайбы. Оба вратаря «Эдмонтона» — в топ-10 с конца по всем показателям. До этого матча команда не выглядела единым целым, скорее какие-то осколки разбитого коллектива. Но «Филадельфия» немного помогла им сплотиться.

Над словами главного тренера Джона Тортореллы о том, что «Мичков не спаситель», думать еще долго — такими уж очевидными они не кажутся. Может быть, в первый год это так и будет. Но если прогресс останется на должном уровне, он может задержаться в «Филадельфии» дольше, чем сам главный тренер. Пока что он вытягивает со дна большинство: много лет команда болталась на последней строчке, конкурируя за нее с «Коламбусом». Но за три игры не без помощи Мичкова РР выросло до 26,7 процента реализации и забралось на 10-е место в лиге — такого не было семь лет. В большинстве Матвей забил оба гола. Первый россиянин закопал с мясом на пятой минуте первого периода.

Гол был близок к отмененному. Сначала судьи решили сами посмотреть, пересекла ли шайба линию ворот. А после того, как шайбу засчитали, подал голос тренерский штаб «Ойлерз» и попросил посмотреть на помеху вратарю. Челлендж не удался, и «Эдмонтон» получил еще одно удаление.

Первая шайба получилась трудовой, а вот второй гол — это про красоту. На десятой минуте, естественно в большинстве, Мичков поразил ворота снайперским броском в касание. Поблагодарить стоит, во-первых, игроков «Ойлерз» Янмарка и Брауна, которые не смогли вывести шайбу из зоны в простом моменте. Во-вторых, Фроста — за передачу вперед. Нападающий мог спокойно бросить сам, но не пожадничал и отдал вперед Мичкову.

Период получился тяжелым для хозяев. Очень много непонятных и глупых удалений, из-за которых они чуть не проиграли матч. В конце первого периода Эван Бушар отыграл один гол. Но у «Эдмонтона» появилась неприятная традиция: в каждом матче нового сезона им отменяют по шайбе. Перед взятием ворот Зак Хайман заехал в площадь ворот и коснулся вратаря «Филадельфии» Эрссона. Судьи решили сами посмотреть момент и быстро отменили шайбу. Примерно после этого игроки взялись за голову и стали следить за клюшками и глупыми действиями.

Первый засчитанный гол «Ойлерз» забили во втором периоде. Вроде бы ничего такого (кроме того, что это только четвертый гол финалистов прошлого сезона за четыре встречи), но отчасти «летчики» пропустили стараниями Мичкова. Матвей поехал меняться как раз в тот момент, когда соперник раскатывался. И из-за дальних лавочек получилось так, что «Флайерз» остались вчетвером. Выскочивший вместо россиянина Конекны никак не успел бы помочь партнерам.

Первую передачу в сезоне заработал Егор Замула. Защитник слабо начал сезон и уже схватил коэффициент полезности «-4» (самый низкий в команде), а в большинстве немного смотрится инородным телом. Но это был гол в равных составах, которых так не хватает «Филадельфии».

Концовка вышла яркой. И немного поведала о состоянии коллектива «Ойлерз». Два момента. В первом шайба ушла за ворота, вратарь Скиннер ее остановил, подъехал за ней Трой Стечер. Неожиданно во вратаря влетел Шон Кутюрье и сбил его. Тут надо уточнить, что Скиннер намеренно закрыл собой добрую половину пространства за воротами, чтобы не пустить соперника, а на скорости пройти и не задеть вратаря было сложно. За голкипера вступился Стечер. Но сказать, что вступился по-настоящему, нельзя. Драка получилась, но очень мягкая, нехоккейная. Так за вратарей не заступаются, за них обычно убивают. Второй момент — не поделили что-то Корри Перри и Йоэль Фараби. Эту драку хотя бы можно назвать хоккейной. Не исключено, что в том числе она подняла боевой дух команды, который позволил «Эдмонтону» сравнять в концовке: 3:3.

Но в овертайме, который получился коротким, удача в первый раз в сезоне встала на сторону «Ойлерз». Мичков, Конекны и Санхейм красиво убежали в атаку. Бросок не вышел: Макдэвид не дал бросить защитнику и отправил лежать у бортика. Сам убежал в атаку один в ноль. Эрссон справился. Но прикатили на помощь партнеры Макдэвида, а от «Филадельфии» — только Конекны. Он один был в зоне защиты, когда «нефтяники» расстреливали Эрссона. Хотите спросить, где в этот момент был Матвей Мичков? А он сделал улитку и поехал на смену, когда увидел, что Макдэвид не забил. Хотя уже через пять секунд Драйзайтль в счастливом одиночестве стоял у ворот «летчиков» с шайбой на крюке. Именно Матвей должен был смотреть за немцем. Кажется, теперь от растерзания Тортореллой молодого нападающего не спасет даже дубль. Если Матвей действительно так устал, то тренер спокойно устроит ему внеочередной просмотр матча с трибун.