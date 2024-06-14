Тарасенко близок ко второму Кубку Стэнли. Он играет немного, но забивает важные голы и полезен для «Флориды»

Мартовский обмен из «Оттавы» оказался удачным.

Быть суперзвездой НХЛ и выигрывать кубки — между этими понятиями далеко не всегда стоит знак равно. Вот поднимет ли над головой когда-нибудь Кубок Стэнли Коннор Макдэвид? Или суперснайпер проклятого «Торонто» Остон Мэттьюс? Не будем вдаваться в историю и вспоминать всех бестрофейных легенд, но список там очень приличный. И, думаю, большинство из них не отказались бы разменять частичку своего величия на перстень.

Владимира Тарасенко в любой период карьеры сложно причислить к звездам первого эшелона. Российский нападающий всегда был заметным форвардом, но при этом лишь раз преодолевал планку в очко за матч за сезон. В победном для «Сент-Луиса» Кубке Стэнли Тарасенко забросил 11 шайб, став одним из ключевых игроков чемпионской команды. Но все равно на первом плане были вратарь-открытие Биннингтон, защитник Пьетранжело, железный центр О'Райлли.

После обмена из «Сент-Луиса» в «Рейнджерс» казалось, что карьера Тарасенко пошла на спад. Звездный состав команды из Нью-Йорка провалился, вылетев в первом раунде, а Владимир после окончания контракта отправился в «Оттаву», которая все еще продолжает перестройку и не ставит больших турнирных задач.

В «Сенаторс» Тарасенко выглядел неплохо, но сезон завершился бы для него еще пару месяцев назад, если б не генеральный менеджер «Флориды» Билл Зито. Видя дыру в составе на правом фланге нападения, он выменял Тарасенко на драфт-пики. И пусть закрепиться в топ-6 у опытного форварда не получилось, в плей-офф он снова вспомнил о своей лучшей игре.

В третьем матче финала Кубка Стэнли Тарасенко забил важнейший второй гол, с которого начался отрыв «Флориды». За российским нападающим не уследили на пятаке, и он уверенно реализовал свой момент, забросив четвертую шайбу в нынешнем плей-офф.

Тарасенко играет немного — по времени, проведенному на льду, он лишь девятый среди нападающих «Флориды». Но вспомнит ли об этом Владимир, надевая второй перстень? Его карьеру уже можно назвать великой. Когда Тарасенко приезжал в довольно хилый «Сент-Луис» в 2013-м, о таком вряд ли можно было мечтать. Да и 700 очков за карьеру в НХЛ — шикарный показатель.