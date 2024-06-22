Нас ждет седьмой матч финала Кубка Стэнли! «Эдмонтон» в шаге от великого камбэка

Возможно, лучшая финальная серия в истории лиги.

НХЛ

Плей-офф

Финал

«Эдмонтон» — «Флорида» — 5:1 (1:0, 2:0, 2:1)

Голы: Фогеле — 3 (Драйзайтль, Кулак), 7:27 — 1:0. Хенрик — 4 (Янмарк, Экхольм), 20:46 — 2:0. Хаймэн — 16 (Нюджент-Хопкинс), 38:20 — 3:0. Барков — 8 (Верхэге, Куликов), 41:28 — 3:1. Маклеод — 4 (п.в., Фогеле), 56:45 — 4:1. Нерс — 2 (п.в., Скиннер), 56:57 — 5:1.

Вратари: Скиннер — Бобровский (56:28 — 56:45, 56:52 — 56:57).

Штраф: 18 — 16.

Броски: 21 (11+4+6) — 21 (2+11+8).

Наши: — - Куликов (13.54/2/0), Тарасенко (11.45/1/0).

22 июня. Эдмонтон. «Роджерс Плэйс». 18347 зрителей.

Счет в серии: 3-3

Перед шестым матчем финала Кубка Стэнли перед «Флоридой» стояла простая задача — не пропустить первой быструю шайбу и не допустить ошибку, которая во многом привела к поражениям в двух предыдущих играх. Вот только уже на 7-й минуте она была оперативно провалена благодаря голу Уоррена Фогеле, которому выдал великолепную передачу на дальнюю штангу Леон Драйзайтль.

Впрочем, еще ужаснее для «Пантерз» начался второй период. Вторая тройка гостей оказалась слишком глубоко в зоне «Ойлерз» и поплатилась за это контратакой «два в один» от Матиаса Янмарка и Адама Хенрика. Объединяет обе пропущенных шайбы «котов» всего один простой факт: во время них на льду находился Густав Форслинг — человек, которым мы восхищались практически весь плей-офф и которого не узнаем последние три встречи.

Получив удар в солнечное сплетение, команда Пола Мориса отреагировала на него достаточно стойко и уже в следующей смене ответила на гол Хенрика удачной атакой первого звена уже. Правда, радость Александра Баркова и партнеров оказалось недолгой — Крис Кноблаух вовремя разглядел, что русский финн пересек синюю линию «Нефтяников» чуть раньше владевшего шайбой Картера Верхэге и взял удачный челлендж.

Нужно ли говорить, что решение судей привело Мориса в ярость? Не менее яркой получилась и реакция генменеджера «Флориды» Билла Зито, который уже вторую игру подряд не может осознать происходящее в серии. Понять их было можно довольно легко: глядя на полное бессилие их хоккеистов у ворот «Эдмонтона», предпосылок к камбэку не прослеживалось.

Апатия «Пантер» в атаке и ноль бросков в створ ворот Стюарта Скиннера от нападающих к середине игры заставили Мориса немного видоизменить сочетания, поменяв тройками Эвана Родригеса и Картера Верхэге. Однако какого-либо удачного эффекта это не дало. Не растормошило лидеров гостей и растраченное впустую большинство после удаления Макдэвида, срубившего на пятачке Баркова. А, кажется, единственный по-настоящему опасный момент у парней из Санрайза во второй двадцатиминутке имел работяга из четвертой тройки Райан Ломберг, которому не дал забросить на добивании Бретт Кулак.

Ну а «Эдмонтон», который с преимуществом в две шайбы действовал по счету и выбирал максимально надежные решения, спокойно дождался своего момента и на 39-й минуте наказал соперника в очередной контратаке. Во время одной из позиционок «Флориды» оказавшийся последним защитником Форслинг решил под давлением набросить шайбу на пятак, но угодил в ноги Райана Нюджента-Хопкинса и подарил выход «один в ноль» Заку Хайману.

Своим моментом автор детских книжек воспользовался максимально эффектно, убрав шайбу на неудобную и отправив ее над щитком улетевшего за ворота Бобровского. Причем в этом эпизоде он установил рекорд НХЛ по количеству голов в одном плей-офф среди действующих игроков, превзойдя достижения Александра Овечкина (2017/2018) и Сидни Кросби (2008/2009).

Шанс на спасение у «Пантерз» забрезжил в самом начале третьего периода, когда Барков взял игру на себя и последовательно разобрался быстрыми руками с двумя защитниками «Ойлерз» и Скиннером, нарисовав мини-шедевр. Только в конечном счете этот момент стал единственным, где оборона хозяев по-настоящему дала слабину.

Перевернуть игру с потухшими лидерами, огромными проблемами при начале атаки, медленным прохождением средней зоны, абсолютно неработающим большинством и не самым большим количеством пресных бросков с периметра «Флориде» было нереально. Ничего не дала и попытка заключительного штурма вшестером, который закончился двумя страховочными голами Райана Маклауда и Дарнелла Нерса в пустые ворота.

Благодаря этой победе «Нефтяники» стали всего лишь третьей командой в истории лиги, сумевшей отыграться в финале с 0-3. Теперь они всего в шаге от повторения великого достижения «Торонто», который стал чемпионом в 1942-м после трех поражений на старте решающей серии. И как бы не завершилась через три дня седьмая встреча в Санрайзе есть стойкое ощущение — мы наблюдаем, возможно, лучший финал за все более чем столетнее существование НХЛ.