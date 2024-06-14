Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
НХЛ. Статьи
Таблицы
Календарь
Статистика
Новости
Статьи
Видео
Фото
Все материалы
Команды
Тренеры
Стадионы
Главная
Хоккей
НХЛ

Сегодня, 06:15

Бобровский не дает ни шанса «Эдмонтону». «Флорида» — в шаге от Кубка Стэнли

«Флорида» обыграла «Эдмонтон» в третьем матче
Максим Клементьев
Корреспондент отдела хоккея
Сергей Бобровский в воротах «Флориды» в третьем матче с «Эдмонтоном» 14 июня.
Фото USA Today Sports
Telegram Дзен
«Ойлерз» едва не совершили камбэк, но все равно проиграли.

НХЛ. Плей-офф. Финал. Третий матч
«Эдмонтон» — «Флорида» — 3:4 (0:1, 1:3, 2:0)
Голы: Райнхарт — 9 (Форслинг, Барков), 18:58 — 0:1. Фогеле — 2 (Хенрик), 21:49 — 1:1. Тарасенко — 4 (Луостаринен, Лунделл), 29:12 — 1:2. Беннетт — 7 (Ткачак), 33:57 — 1:3. Барков — 7 (Родригес, Райнхарт), 35:31 — 1:4. Броберг — 2 (Макдэвид, Нерс), 46:02 — 2:4. Маклеод — 2 (Кулак, Макдэвид), 54:43 — 3:4.
Вратари: Скиннер — Бобровский.
Штраф: 6 — 10.
Броски: 35 (13+16+6) — 23 (10+8+5).
Наши: — - Куликов (11.34/0/0), Тарасенко (11.13/4/+1).
14 июня. Эдмонтон. «Роджерс Плэйс». 18 347 зрителей.
Счет в серии: 0-3.

Еще за день до игры было совершенно неизвестно, в каких составах команды вообще выйдут на лед. Леона Драйзайтля из «Эдмонтона» могли дисквалифицировать за удар Баркова, сам форвард «Флориды» после удара в голову от немца пропускал тренировку. Также под вопросом было участие Владимира Тарасенко и Эвандера Кейна.

Россиянин в итоге участие в матче принял и даже забросил. А вот форвард «Эдмонтона» игру пропустил: вместо него на лед вышел Кори Перри — проклятие для любого финалиста Кубка Стэнли. За последние несколько лет канадец проиграл финалы в составе «Монреаля», «Далласа» и «Тампы», и теперь вновь в шаге от этого.

Несмотря на то что в первом периоде сегодняшнего матча «Эдмонтон» был интереснее, счет все же открыла «Флорида»: Сэм Рейнхарт подставил клюшку под пас Форслинга. Визуально невероятно простая шайба для «пантер».

В то же время для «Эдмонтона» каждый гол в этом финале дается путем невероятных усилий. Иногда создается впечатление, что Бобровского нереально пробить.

Все же «Ойлерз» удалось забросить россиянину в начале второго периода. Оборона «Флориды» «зевнула» Уоррена Фогеля, который точным броском сравнял счет в матче.

Но дальше «Пантерс» буквально нокаутировали соперника.

В течение шести минут второго периода «Флорида» забросила три безответные шайбы в ворота «Эдмонтона»: каждая из них — наглядное доказательство, почему «пантеры» не проигрывают в этом финале.

Шайба Владимира Тарасенко случилась после ошибки Стюарта Скиннера, который неуверенно сыграл за воротами и не успел вернуться «в краску». Шайбы Беннетта и Баркова — следствие грубейших ошибок в обороне «Эдмонтона». В финале такое не прощают. Так и получается, что «нефтяникам» приходится биться за каждый гол, зато соперникам они позволяют забрасывать даже без моментов.

При счете 1:4 телевизионщики часто показывали фанатов «Ойлерз»: те сидели с грустными лицами, о чем-то задумавшись. Может, о деньгах, которые пришлось отдать за билет на матч, где любимая команда ничего не может показать. Может, о чем-то другом.

В третьем периоде «Эдмонтон» попробовал сделать заявку на интригу: Филипп Броберг удачно попал в ворота Бобровского с точки вбрасывания и сократил отставание до двух шайб.
Уже за пять минут до конца стало совсем интересно: Райан Маклеод сократил отставание до минимума. Причем за предыдущие 19 матчей в этом плей-офф форвард набрал лишь одно очко. Вовремя включился.

Буквально через несколько секунд после третьей шайбы «Эдмонтон» должен был сравнивать счет, но Бобровский показал, почему именно его считают главным претендентом на MVP плей-офф.

Теперь «Флорида» — в шаге от Кубка Стэнли.

Сергей Бобровский
Хоккей
Кубок Стэнли
НХЛ
ХК Флорида Пантерз
ХК Эдмонтон Ойлерз
2
17
Читайте также
Грузия и Португалия сыграют в группе F Евро-2024 с Турцией и Чехией
Аленичев рассказал, какой финал ожидает увидеть на Евро-2024
В Воронежской области после атаки беспилотников были повреждены резервуары НПЗ
Журналисту, слившему инсайды о «Зените», грозит суд. Главные трансферные слухи РПЛ за 13 июня
Азербайджан сообщил о завершении вывода миротворцев РФ из Карабаха
В Грузии сообщили о планах восстановить дипотношения с Россией
Популярное видео
«Флорида» — «Эдмонтон»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Флорида» — «Эдмонтон»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Эдмонтон» — «Даллас»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор матча
Заводила Гребенкин, фаер-шоу фанатов, кубок на ММК: парад «Магнитки»
«Флорида» — «Рейнджерс»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор
«Даллас» — «Эдмонтон»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Флорида»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор
«Эдмонтон» — «Даллас»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор
Ткачев собрался в НХЛ, Шипачев vs «Ак Барс», трансферы СКА
История Юрова: от Челябинска — к Кубку Гагарина
«Флорида» — «Рейнджерс»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор
«Эдмонтон» — «Даллас»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Флорида» — «Рейнджерс»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор
Швейцария — Чехия: финал чемпионата мира, видеообзор матча
Швеция — Канада: матч за 3-е место чемпионата мира, видеообзор
«Даллас» — «Эдмонтон»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор матча
Канада — Швейцария: 1/2 финала чемпионата мира, видеообзор матча
Швеция — Чехия: 1/2 финала чемпионата мира, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Флорида»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор
«Даллас» — «Эдмонтон»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор
Швеция — Финляндия: 1/4 финала чемпионата мира, видеообзор матча
США — Чехия: 1/4 финала чемпионата мира, видеообзор матча
Канада — Словакия: 1/4 финала чемпионата мира, видеообзор матча
Швейцария — Германия: 1/4 финала чемпионата мира, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Флорида»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор
Финляндия — Швейцария: чемпионат мира, видеообзор матча
Материалы сюжета: Финал «Флорида» — «Эдмонтон»: главная серия Кубка Стэнли-2024
Тарасенко вышел на чистое 12-е место среди россиян по числу матчей в Кубке Стэнли
Тарасенко стал рекордсменом «Флориды» по голам в финалах Кубка Стэнли среди действующих игроков
Бобровский сделал эффектный сейв в конце третьего матча серии с «Эдмонтоном»
«Эдмонтон» — «Флорида»: видеообзор матча НХЛ
«Флорида» выиграла третий матч финальной серии с «Эдмонтоном», Тарасенко забил один гол
«Эдмонтон» сократил отставание в третьем матче с «Флоридой»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Открой глаза на свое будущее

Ему могли ампутировать ногу, а он уже трижды забил в финале Кубка Стэнли! Сенсационный герой главной серии плей-офф НХЛ

Тарасенко близок ко второму Кубку Стэнли. Он играет немного, но забивает важные голы и полезен для «Флориды»