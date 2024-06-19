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Сегодня, 13:45

«Или «Пантерз» поднимут Кубок, или мы услышим три пьянящих слова». Американцы в предвкушении игры номер семь

«Эдмонтон» обыграл «Флориду» в пятом матче финальной серии Кубка Стэнли
Артем Белинин
Корреспондент отдела футбола
«Флорида» — «Эдмонтон»
«Флорида» проиграла «Эдмонтону».
Фото USA Today Sports
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Обзор североамериканских СМИ после поражения «Флориды» на своем льду от «Эдмонтона» (3:5) в пятом матче финала плей-офф НХЛ.

Теперь серия переезжает в Канаду при счете 3-2 в пользу «Пантерз». Собрали отклики прессы о камбэке «Нефтяников».

The Athletic: «Жаль, что за Кубок Стэнли не дают бонусные мили»

— С тех пор как в субботу вечером «Эдмонтон» избежал поражения от «Флориды», их мантрой стало «затащить их обратно в Альберту». Теперь канадский клуб хочет сделать то же самое с Кубком Стэнли. Жаль, что за самый заветный хоккейный трофей нельзя получить бонусные мили в авиакомпаниях.

Коннор Макдэвид празднует гол с&nbsp;Маттиасом Экхольмом и&nbsp;Адамом Энрике в&nbsp;матче &laquo;Флорида&raquo;&nbsp;&mdash; &laquo;Эдмонтон&raquo; 19&nbsp;июня. Невероятный Макдэвид творит историю: обхитрил Бобровского, набрал уже 42 очка в плей-офф и продлил финал!

Во второй раз подряд Кубок Стэнли не был выставлен на всеобщее обозрение во вторник. Вместо этого в среду он окажется в брюхе чартера авиакомпании Air Canada, который совершит еще один перелет длиной в 2550 миль — в Эдмонтон...

Miami Herald: «Величайшее реалити-шоу»

— Такого вечера перед своими болельщиками у «Флориды» еще не было — шанс дома поднять первый Кубок Стэнли. 20 тысяч одетых в красное людей, некоторые из которых ждали этого момента 30 лет, желали, чтобы все закончилось как в сказке. Но в дело вмешалось величайшее из когда-либо придуманных несценарных реалити-шоу — оно называется спорт.

Теперь пятница и игра номер шесть станут самыми большими в истории клуба. Либо «Пантерз» поднимут Кубок Стэнли на арене в Эдмонтоне, которую они превратят в могилу... Либо мы услышим самые пьянящие и самые страшные три слова: игра номер семь...

Yardbarker: «Один из самых захватывающих голов в пустые ворота»

— Это было потрясающее выступление капитана «Ойлерз» Коннора Макдэвида с еще одной игрой с четырьмя очками (второй подряд), и он завершил его голом в пустую сетку. Это один из самых захватывающих голов в пустые ворота, которые вы когда-либо видели в матче НХЛ, особенно если учесть контекст серии и то, что было поставлено на карту...

Гол Макдэвида и победа «Нефтяников» не должны отвлекать внимание от того, насколько невероятным стал хоккей Ткачака, потому что это действительно нечто особенное. Таковой, впрочем, получается вся серия, поскольку некоторые из лучших игроков НХЛ смогли блеснуть на самой большой сцене лиги.

«Флорида» — «Эдмонтон»
Фото USA Today Sports

Associated Press: «Люди пришли увидеть трофей, но им не дали этого сделать»

— Даже когда «Пантерз» были хороши, этого оказалось недостаточно. И впереди еще один долгий перелет в Альберту...

Макдэвид сказал, что это была общая командная работа. Так и есть, но это еще и одно сверхчеловеческое усилие Коннора, лучшего в матче, человека, который делает то, чего никогда не делал в титульной серии.

Защитник &laquo;Эдмонтона&raquo; Эван Бушар (в&nbsp;центре). Переворачивать серию «Эдмонтону» помогают меньшинство и бывший опекун Макдэвида. Прошлым летом его взяли за копейки

Впервые в истории «Пантерз» проводили домашнюю встречу, когда у них был шанс взять Кубок. Пришла толпа зрителей, некоторые заплатили за билеты на вторичном рынке более тысячи долларов за штуку, что позволило «Флориде» впервые превысить показатель в 1 миллион зрителей за сезон в сумме. Люди хотели увидеть трофей. А «Нефтяники» просто не дали этого сделать.

Sportsnet: «Голосующим за «Конн Смайт» надо пересмотреть свой выбор»

— 34 — именно столько очков в плей-офф набрал Макдэвид, когда «Пантерз» вели в этой серии 3-0. Кажется, теперь голосующим за «Конн Смайт Трофи» надо пересмотреть свой выбор.

Хоккей
Кубок Стэнли
НХЛ
ХК Флорида Пантерз
ХК Эдмонтон Ойлерз
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