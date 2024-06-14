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Сегодня, 16:15

Кто виноват в поражениях «Эдмонтона». Это точно не Макдэвид

«Эдмонтон» проигрывает «Флориде» в финале Кубка Стэнли со счетом 0-3
Иван Богун
Корреспондент отдела хоккея
Форвард «Эдмонтона» Зак Хаймэн (№ 18) в трех матчах финала Кубка Стэнли против «Флориды» (0-3) не набрал ни одного очка.
Фото Walter Tychnowicz, USA Today Sports
Форвард «Эдмонтона» Коннор Макдэвид в окружении журналистов после поражения в третьем матче финальной серии.
Фото Скриншот видео
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Ключевые ошибки игроков «Ойлерз», после которых они горят 0-3 в серии.

«Мы наносим много бросков, но забить не можем. Где-то не выдерживаем давления. Сегодня в каких-то моментах мы сами выстрелили себе в ногу. Было несколько индивидуальных и командных ошибок, которыми они тут же воспользовались. Это очень расстраивает», — достаточно четко обозначил сегодня главную проблему «Эдмонтона» немецкий форвард Леон Драйзайтль.

Кажется, 29-й номер парней из Альберты максимально близок к истине. Если «Флорида» действительно напоминает смертоносную и грациозную пуму со своего логотипа, то «Эдмонтон» больше похож в этом финале на неуклюжего бородавочника Пумбу из легендарного диснеевского мультфильма.

Сергей Бобровский в&nbsp;воротах &laquo;Флориды&raquo; в&nbsp;третьем матче с &laquo;Эдмонтоном&raquo; 14&nbsp;июня. Бобровский не дает ни шанса «Эдмонтону». «Флорида» — в шаге от Кубка Стэнли

«Пантерз» здорово генерируют опасные моменты сами, и это нельзя не отметить. Однако ключевым в этой серии становится именно то, что команда Мориса просто безжалостно наказывает «Ойлерз» за многочисленные провалы в собственной зоне. Можно сколько угодно пенять на Коннора Макдэвида, которому приходится выбираться из-под лучшего оборонительного центра лиги, но когда твои защитники раз за разом вкладывают в руки сопернику сладкие подарки, то попытки вылепить козла отпущения из капитана «Нефтяников» становятся смешными.

Снимать ответственность с 97-го номера нельзя. Как бы то ни было, он должен делать разницу в атаке при любой диспозиции. Но разве меньший груз лежит на плечах лучшего защитника-бомбардира плей-офф Эвана Бушара, который просто вложил шайбу на победный гол Эвану Родригесу во второй игре?

Неужели освобождать от ответственности можно самый дорогой брусок канадского клена в истории Дарнелла Нерса с его «-14» в этом плей-офф? Ведь именно он этой ночью под давлением самонадеянно полез выходить из обороны через пятак и оказался разорван Мэттью Ткачаком и Сэмом Беннеттом.

Игра команды Кноблауха в финале — это калейдоскоп нелепых привозов и детских ошибок. Причем некоторые из них повторяются в абсолютно аналогичных ситуациях.

Например, время идет, а 30-летний Коди Сиси с глазами безумного пингвина Рико из «Мадагаскара» по-прежнему летит бить за ворота соперника в тело, когда нужно играть клюшка в клюшку. Просто пересмотрите еще раз этот эпизод и сравните его с голом все того же Родригеса в первом матче.

Это же практически CTRL+C / CTRL+V — все та же клюшка выше пояса, все тот же пас на пустой пятак из-за ворот, все тот же результат.

Форвард «Эдмонтона» Коннор Макдэвид в окружении журналистов после поражения в третьем матче финальной серии.
Фото Скриншот видео

Если вы не делаете выводы и не проводите работу над ошибками, то получайте. Владимир Тарасенко, забросивший в третьей встрече свою первую шайбу в финале, таким передачам из-за ворот только рад. Но в таком случае не перекладывайте всю вину на голевую импотенцию Макдэвида, который сейчас выглядит абсолютно убитым и подавленным.

Кубок Стэнли
НХЛ
ХК Флорида Пантерз
ХК Эдмонтон Ойлерз
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