Интрига финала жива. За счет чего «Эдмонтон» разорвал «Флориду» 8:1 и сможет ли спасти серию?

«Пантерз» потерпели самое крупное поражение в нынешнем плей-офф.

НХЛ. Плей-офф. Финал. Четвертый матч

«Эдмонтон» — «Флорида» — 8:1 (3:1, 3:0, 2:0)

Голы: Янмарк — 3 (мен., Браун), 3:11 — 1:0. Хенрик — 3 (Янмарк, Экхольм), 7:48 — 2:0. Тарасенко — 5 (Форслинг, Лунделл), 11:26 — 2:1. Холлоуэй — 4 (Драйзайтль, Кулак), 14:48 — 3:1. Макдэвид — 6 (Хаймэн, Бушар), 21:13 — 4:1. Нерс — 1 (Макдэвид, Хаймэн), 24:59 — 5:1. Нюджент-Хопкинс — 7 (бол., Драйзайтль, Макдэвид), 33:03 — 6:1. Холлоуэй — 5 (Макдэвид, Перри), 54:11 — 7:1. Маклеод — 3 (Холлоуэй, Фогеле), 56:41 — 8:1.

Вратари: Скиннер — Бобровский (Столарз, 24:59).

Штраф: 8 — 12.

Броски: 35 (10+17+8) — 33 (14+4+15).

Наши: — - Куликов (15.55/1/-1), Тарасенко (10.38/3/-1).

16 июня. Эдмонтон. «Роджерс Плэйс». 18347 зрителей.

Счет в серии: 1-3.

Свип «Флориды» в финале Кубка Стэнли отменяется. В четвертом матче грозное нападение «Эдмонтона» проснулось и отгрузило восемь шайб. Главному тренеру «Пантерз» Полу Морису пришлось даже заменить Сергея Бобровского. Впервые в нынешнем плей-офф на льду появился запасной вратарь Энтони Столарз. День, когда для «Флориды» все пошло наперекосяк, добавил финалу интриги и дал минимальную надежду, что серия еще затянется. 0-4 по такой игре — слишком несправедливый результат для «Эдмонтона» и всей Канады.

«Ойлерз» в четвертом матче показали, какие сильные стороны позволили добраться до финала. Наконец-то прорвало могущественное нападение. Забил даже защитник Дарнелл Нерс, а Коннор Макдэвид побил рекорд Уэйна Гретцки по передачам в плей-офф. Проиграть в такой день «Эдмонтон» просто не мог. А «Флорида» в середине второго периода выключилась и мысленно готовилась к пятому матчу. Замена Бобровского показала, что цепляться за результат бесполезно. Отставание слишком велико. «Эдмонтон» раздухарился не на шутку и дал финалу новый сюжетный поворот.

Искать справедливость в спорте и жизни — бесполезная затея. Никто бы не удивился, если бы «Флорида» в свойственной ей хладнокровной манере забрала Кубок Стэнли в четвертом матче и возвращалась домой не униженной и оскорбленной аномальным результатом, а в приподнятом настроении и с баночками любимого пенного напитка хоккеистов в руках. И все-таки «Эдмонтон» — при всех сильных сторонах и общем преимуществе «Пантерз» — не заслужил «сухое» поражение в финальной серии.

Дилан Холлоуэй забивает гол в ворота «Флориды». Фото USA Today Sports

Не заслужил, потому что лучше играл в первом матче и уступил только из-за гениального Бобровского в воротах. Потому что едва не спасся в третьей игре, когда опять же Сергей выручил команду на последних минутах при счете 4:3. Сегодня «Эдмонтону» воздалось за мучения — залетело практически все. Восемь шайб в плей-офф «Флорида» еще не пропускала. Чтобы испортить статистику, «Ойлерз» хватило 35 бросков в створ. 22,8% (8/35) — космическая реализация моментов для финальных матчей.

Сторонники теорий заговора могут объяснять разгром «Флориды» нелепыми причинами: не захотели выигрывать в гостях, планируют заработать на домашних билетах, не успели подготовить чемпионский мерч, потеряли ящик с пивом или шампанским. Все эти аргументы не имеют ничего общего со здравым смыслом. Объяснять триумф «Эдмонтона» стоит только игрой самой канадской команды. Главный тренер Крис Ноблаух пробудил в хоккеистах чувство гордости, и «Ойлерз» выдали матч жизни в момент, когда хранитель Кубка Стэнли Фил Притчард уже был готов вручить трофей Мэттью Ткачаку.

Нейтральные зрители, как и штаб НХЛ, только рады продлению серии. Непривычно видеть в финале унылые 4-0, как бы ни складывались отдельно взятые матчи. «Эдмонтон» избежал участи «Локомотива» в финале Кубка Гагарина, когда ярославцы под ноль сгорели «Металлургу». В борьбе за Кубок Стэнли вернулась интрига, пусть и иллюзорная. По-прежнему не верится в суперкамбэк «Ойлерз», но как минимум за безумие, устроенное в четвертом матче, команда заслужила порцию комплиментов.