Василевский притормозил Макдэвида. Кучеров первым выбил 50 очков

Главные звезды «Тампы» украли шоу в матче с «Эдмонтоном».

53 спасения Василевского и покер Стэмкоса

«Лайтнинг» победили «Ойлерз» в матче в гостях (7:4) и прервали серию соперника из восьми игр без поражений. Капитан гостей Стивен Стэмкос забил четыре гола, Андрей Василевский отразил 53 броска, Никита Кучеров собрал 1+2.

Все началось с гола Стэмкоса при реализации численного преимущества, капитан «Тампы» забил в большинстве в 200-й раз в регулярном чемпионате. Участниками розыгрыша были в том числе Кучеров и Михаил Сергачев. В таком сочетании они создают привычно много моментов у чужих ворот, «Эдмонтон» во втором периоде дважды подряд ловил соперника выпадами в меньшинстве — так первый гол хозяев забил Дарнелл Нерс, а затем Василевский совершил одно из спасений вечера.

Василевский очень много выручал «Лайтнинг», в том числе под давлением Коннора Макдэвида и Леона Драйзайтля при большинстве «Ойлерз» и в равных составах (у обоих звездных центрфорвардов по 7 бросков). Капитан хозяев все равно поймал момент, забил при реализации численного преимущества и продлил свою результативную серию до 11 матчей. Команда Макдэвида повела в середине игры 3:2, но при всем игровом преимуществе и перевесе по броскам (57-24 за вечер) упустила победу в третьем периоде. Стэмкос забил классный гол после броска с лета с острого угла, Кучеров пробил Стюарта Скиннера после прохода в борьбе с Коди Сиси, а затем капитан гостей оформил хет-трик.

Напряжения в концовке добавил гол Райана Ньюджента-Хопкинса при участии Макдэвида, после чего «Тампа» дважды забила в пустые ворота. Во втором случае Кучеров передачей из борьбы у борта в средней зоне вывел на завершение Стэмкоса.

Стивен Стэмкос впервые в карьере забил четыре гола в матче регулярного чемпионата. Фото USA Today Sports

«Вы почти не удивляетесь, но должны»

Кучеров первым в сезоне НХЛ набрал 50 очков — 20 голов, 30 передач в 30 матчах. Россиянин в конце прошлой недели одновременно вышел в лидеры среди снайперов и ассистентов, не так давно оценил свое первое место по числу бросков после очередного гола в большинстве фразой «Пытаюсь быть как Ови». Главное — он сохраняет отрыв среди самых результативных игроков лиги. Макдэвид уже подобрался к топ-3 бомбардиров — 40 (11+29) очков в 25 играх.

Стэмкос впервые в карьере сделал покер в регулярном чемпионате. Всего капитан «Тампы» забил 529 голов за 1031 игру.

«Он посмотрел на меня после четвертого гола и сказал: «Это первый раз за все время». Я такой: «У тебя пять сотен шайб, и это первый раз, когда ты забросил четыре за игру?» И он ответил: «Да». Так что мы немного посмеялись на скамейке. И да, когда решается исход игры, нужно, чтобы ваши большие парни выходили на первый план, Вася [Василевский] и Стэммер сделали это сегодня», — сказал главный тренер «Тампы» Джон Купер.

Стэмкос тоже выделил Василевского: «Без него это была бы даже не игра, так что считаю, что сегодня всю похвалу у нас заслужил Вася. Конечно, это не тот рецепт, который мы хотим использовать каждый раз, но в таких матчах, когда мы не в лучшем состоянии и встречаемся с действительно хорошей командой на победной серии, играть с ним в воротах очень ценно. Он делает это всю свою жизнь, в самые важные моменты. И вы почти не удивляетесь, но должны, потому что как он играл сегодня против таких талантов, которые есть у соперника, думаю, это еще более впечатляюще. Он дал нам шанс, а мы свои упускали. Мы добились победы, но она не была красивой, принимаем это».

Вратарь «Ойлерз» Скиннер оценил усилия своей команды в попытке пробить Василевского: «Ребята сыграли невероятно хорошо. Честно говоря, не думаю, что кто-то в этой раздевалке должен расстраиваться, кроме меня. Я проиграл наш матч. Это то, что беру на себя, и стану лучше».

Сергачев в этот матче получил балл за результативность после гола Кучерова и отметил мастерство Стэмокса: «Я всегда думаю, что ему нужно бросать больше и больше. Если он бросает 10 раз за матч, то забивает пару голов. У него очень аккуратный, точный бросок. 15 лет в лиге он является лидером этой команды и настоящей угрозой. Откуда бы он ни бросал, у него есть шанс».

«Он войдет в Зал славы, но пока ему 29 лет. Он играет невероятно. Просто удовольствие быть с ним рядом. Он потрясающий», — сказал Сергачев о Василевском.

«Тампа» продолжает чередовать победы с поражениями, как в качельных матчах с «Питтсбургом» и «Далласом» в гостях и дома в начале декабря. В серии выездных игр на Западе у команды Купера пока то же самое — две победы и два поражения, заключительная точка этого турне — Калгари.