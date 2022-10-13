Яркий дебют главного русского новичка в НХЛ. Но лучший игрок мира испортил ему праздник

«Ванкувер» вел 3:0 в матче с «Эдмонтоном» , но проиграл 3:5.

Хоккей

НХЛ. Регулярный чемпионат

«Эдмонтон» — «Ванкувер» — 5:3 (0:2, 3:1, 2:0)

Голы: Петтерссон — 1, 1:49 — 0:1. Миллер — 1 (Бесер, Хьюз), 2:40 — 0:2. Кузьменко — 1 (бол., Миллер, Хорват), 20:39 — 0:3. Драйзайтль — 1 (бол., Макдэвид, Бэрри), 24:12 — 1:3. Макдэвид — 1 (бол., Драйзайтль, Хаймэн), 34:01 — 2:3. Нерс — 1 (мен., Драйзайтль), 39:19 — 3:3. Макдэвид — 2 (Хаймэн), 55:01 — 4:3. Макдэвид — 3 (бол., п.в., Кейн, Нерс), 59:35 — 5:3.

Вратари: Кэмпбелл — Демко (57:22 — 57:46, 57:52 — 58:52, 59:09 — 59:35).

Штраф: 16 — 8.

Броски: 25 (8+7+10) — 36 (14+14+8).

Наши: — - Кузьменко (17.43/4/+1), Подколзин (14.32/1/0).

13 октября. Эдмонтон. «Роджерс Плэйс». 18 347 зрителей.

Есть первый гол

В свои 26 лет новичок «Ванкувера» Андрей Кузьменко из-за дня рождения, выпадающего на февраль, уже не может претендовать на «Колдер Трофи». Тем не менее все понимают — даже в таком солидном возрасте уроженец Якутска фактически является новичком и вполне может именоваться слегка пафосным английским словом freshman. Поэтому после шикарной предсезонки внимание к русскому дебютанту в его первом матче в НХЛ против «Эдмонтона» было приковано особенное. Много ли вы знаете его ровесников, за которыми все 60 минут следит отдельная камера небезызвестного канадского телевещателя?

Приносить пользу «Кэнакс» Кузьменко начал с первой же смены. Еще по ходу тренировочного лагеря главный тренер «Косаток» Брюс Будро рассказывал, что на старте регулярки россиянину важно будет научиться играть без шайбы по североамериканским канонам. И, похоже, экс-нападающий СКА довольно быстро усвоил уроки, полученные в выставочных матчах. В моменте с голом Элиаса Петтерссона он не заработал передачу, но без его игры в прессинге, заставившей обрезать Дилана Холлоуэя, шайбы шведа могло и не случиться.

Уже через минуту «Ванкувер» после не самого сложного кистевого Джей-Ти Миллера упрочил преимущество и заставил сомневаться в том, принципиально ли сильнее новый вратарь «Эдмонтона» Джэк Кэмпбелл ветерана Майка Смита. А в самом начале второго периода в большинстве отличился и сам Кузьменко, не ставший затягивать с дебютным голом в НХЛ. Сперва 96-й номер гостей сделал широкий перевод на противоположный борт сразу после входа в зону, а затем влетел на пятак из-за спины Бретта Кулака и не дал пропасть красивейшему пасу все того же Миллера на пустой створ. Для того чтобы заключить в объятия россиянина, первой спецбригаде «Кэнакс» понадобилось всего четыре передачи с момента раската из-за ворот.

Впрочем, на шайбе нового любимца Будро весь позитив «Ванкувера» сегодня и закончился. И здесь хоккеисты «Косаток» отчасти вправе пенять на судей, не ставших удалять Эвандера Кейна, который за несколько секунд до гола Леона Драйзайтля попал клюшкой по лицу Куинну Хьюзу. Не смутила арбитров даже кровь на лице 22-летнего американца. Чем не ключевой эпизод матча?

Макдэвида были другие планы

Что будет дальше, предугадать оказалось несложно. Как это часто бывает, у «Эдмонтона» проснулся зверь по имени Коннор Макдэвид и вместе с партнерами показал отбывавшему штраф за нарушение численного состава Кузьменко, что спецбригада «Ойлерз» умеет взламывать чужую оборону куда быстрее и эффектнее. И, сумев поддержать дело, начатое своим немецким другом, капитан «Нефтяников» включил привычный режим бога и своим хет-триком помог хозяевам совершить камбэк с 0:3.

«Моя игра сейчас не слишком хороша. Она еще должна стать нормальной. Каждый день я учусь. Есть небольшие трудности, которые нужно преодолеть при переходе от КХЛ к НХЛ. Я учусь каждый день, и тренер мне помогает. Мы постоянно смотрим видео с теми моментами, где я сыграл не слишком хорошо. Мне нужно еще немного времени, чтобы заиграть хорошо. Но пока мне не нравится моя игра.

НХЛ — это большая школа. В ней нужно учиться. И я пока не показываю свой максимум. А мой максимум в том, что я каждый день должен становиться лучше. Не скажу, что я сейчас несчастлив. Но идет обычный рабочий процесс", — максимально самокритично оценивал себя Кузьменко на предсезонке.

Как бы то ни было, своим первым матчем в НХЛ один из любимых нападающих Романа Ротенберга сегодня может быть доволен. Он сыграл чуть меньше 18 минут, получил заслуженное место в первой линии большинства, регулярно был на острие, здорово выглядел без шайбы, грамотно шел в форчекинг и успевал под давлением кормить передачами Петтерссона, который вполне мог оформить дубль в третьем периоде. Но главное — после матча он заработал хорошую прессу и восторженные отзывы болельщиков «Ванкувера». Постойте! И его не включили в заявку сборной России на прошлую Олимпиаду? Напомните еще раз об этом факте старику Брюсу. Пусть хорошенько посмеется.

С другой стороны, давайте без слишком восторженных характеристик. Кузьменко уже далеко не мальчик. Вполне себе сложившийся игрок. А значит, мы, как и тренеры «Ванкувера», вправе требовать от него гораздо большего.