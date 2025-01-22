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Сегодня, 08:30

Овечкин не забил в городе, где Гретцки стал легендой. Но «Вашингтон» все равно победил «Эдмонтон» без Макдэвида

Овечкин не забил голов в матче против «Эдмонтона»
Екатерина Василевич
Корреспондент
Александр Овечкин.
Фото Imagn Images, USA Today Sports
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Команда обходится и без голов легенды.

НХЛ. Регулярный чемпионат
«Эдмонтон» — «Вашингтон» — 2:3 (1:1, 0:1, 1:1)
Голы: Драйзайтль — 34 (Нерс, Подколзин), 3:02 — 1:0. Уилсон — 20 (Протас, Карлсон), 9:01 — 1:1. Рой — 2 (Дюбуа, Макмайкл), 28:14 — 1:2. Дюбуа — 9 (Эллер, Томпсон), 43:49 — 1:3. Перри — 8 (Драйзайтль), 44:50 — 2:3.
Вратари: Скиннер (57:53) — Томпсон.
Штраф: 6 — 6.
Броски: 34 (10+16+8) — 14 (3+6+5).
Наши: Подколзин (13.13/2/-2) — Овечкин (16.50/3/0).
22 января. Эдмонтон. «Роджерс Плэйс». 18 347 зрителей.

«Эдмонтон» вышел на матч против «Вашингтона» без своей главной звезды: накануне Коннор Макдэвид получил трехматчевую дисквалификацию за фол на нападающем «Ванкувера» Коноре Гарланде, потому против Овечкина сыграть не смог. Роль первого звена пришлось выполнять тройке Подколзин-Драйзайтль-Арвидссон.

Обновленное первое звено «Ойлерз» не заставило долго ждать, и уже на четвертой минуте Драйзайтль с передач Нерса и Подколзина открыл счет в матче. К середине первого отрезка «Вашингтон» счет сравнял: забросил Том Уилсон с передачи Алексея Протаса. Это 20-я передача белоруса и 39-е очко в 47 матчах.

К началу третьего периода «Вашингтон» уже вел со счетом 1:3. Однако вскоре после третьей шайбы «Ойлерз» сократили отставание благодаря голу Кори Перри. Интересен он в первую очередь тем, что за несколько секунд до броска нападающего на лед вылетела... тарелка с начос. По этой причине вратарь «Кэпс» Логан Томпсон настойчиво просил отменить гол, но судьи с его аргументацией не согласились.

Овечкин опять завершил матч без голов: уже вторая подряд игра для россиянина заканчивается без очков. Более того, второй матч он почти не заметен на площадке. Хотя это не помешало ему нанести больше всех бросков (три) и войти в топ-4 команды по игровому времени. До повторения рекорда Гретцки остается 20 голов. Но Великая погоня, судя по всему, резко сбавила свою скорость. Хотя для Овечкина наверняка важнее, что его команда лидирует с запасом в своей конференции.

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Александр Овечкин
Хоккей
НХЛ
ХК Вашингтон Кэпиталз
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