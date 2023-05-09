Самая яркая серия плей-офф — в разгаре: шикарные голы, драки и суперзвезды!

В Эдмонтоне раздали огня.

НХЛ. Плей-офф. Второй раунд. Третий матч

«Эдмонтон» — «Вегас» — 1:5 (1:2, 0:3, 0:0)

Голы: Фогеле — 1 (Райан, Маклеод), 2:45 — 1:0. Маршессо — 1 (Айкел), 4:44 — 1:1. Маршессо — 2 (Айкел), 19:09 — 1:2. Уайтклауд — 1 (Смит, Хэг), 27:25 — 1:3. Айкел — 5 (Макнэбб), 32:03 — 1:4. Стивенсон — 6 (Руа, Мартинес), 37:13 — 1:5.

Вратари: Скиннер (Кэмпбелл, 32:03) — Броссуа (Хилл, 11:44).

Штраф: 10 — 6.

Броски: 29 (7+10+12) — 33 (15+11+7).

Наши: Костин (9.32/0/0) — Барбашев (19.12/2/+2).

9 мая. Эдмонтон. «Роджерс Плэйс».

Счет в серии: 1-2

Отсутствие стабильности — очевидная выдающаяся черта в паре «Вегаса» и «Эдмонтона». Но за это все и успели полюбить матчи между этими соперниками. 16 голов в двух первых матчах — ну чем не праздник?

Яркая победа во второй игре должна была воодушевить поклонников «Ойлерз». Макдэвид, Драйзайтль и остальные выглядели очень мощно. А уж когда Фогеле открыл счет, сомнений остаться было не должно.

Вряд ли хозяева заподозрили что-то неладное, когда соперник сравнял счет. Ведь вскоре выбыл из-за травмы основной вратарь гостей Лоран Броссуа. В лазарете он присоединился к не играющему весь сезон Робину Ленеру и Логану Томпсону. В игру вступил Эйдин Хилл, который никогда не выходил на лед в плей-офф (третий период прошлого матча при 0:5 — не в счет).

Джек Айкел всю карьеру был в тени Коннора Макдэвида. На драфте НХЛ-2015 Айкела выбрали вторым, да и «Баффало» он и близко так не тащил, как Коннор — «Эдмонтон». Но сегодняшний матч явно остался за Джеком. Важнейший гол именно он создал для Маршессо.

Ну и куда без стычки в таком матче? Как обычно, разжег Эвандер Кейн, а остальные подхватили.

Защитник Уайтклауд во втором периоде увеличил преимущество гостей до двух шайб, а вскоре очередной шедевр сотворил Айкел. Только посмотрите, как перед ним падает защитник Бушар.

«Вегас» довел матч до уверенной победы, но никто не удивится, если в следующем матче «Ойлерз» пройдутся катком по сопернику. В этой серии никто не играет от обороны, так что наслаждаться хоккеем можно по полной. Особенно когда суперзвезды выдают такие матчи.