Выиграет ли Макдэвид Кубок быстрее, чем Овечкин? «Эдмонтон» не использует потенциал лучшего хоккеиста мира

«Ойлерс» не добрались до финала конференции.

Каждый вылет «Эдмонтона» из плей-офф теперь воспринимается под одним углом, если не касаться многолетних страданий его болельщиков — Коннор Макдэвид, величайший игрок современности, снова остался без Кубка Стэнли. После поражения от «Вегаса» для него уже восьмой сезон потрачен впустую. От индивидуальных наград и рекордов радости давно нет, а за столько лет выступления в НХЛ звездному форварду ни разу не удалось донести свою команду даже до финала.

Это еще не катастрофа, но тенденция пугающая. Можно вспомнить про старинную фразу «часики-то тикают». Макдэвид не будет вечно летать по площадке как молодой и в легкую набирать кучу очков. Продержаться на текущем пике еще два-три года реально, а дальше не поможет даже самая современная медицина — ближе к 30 годам даже самые большие звезды начинают сбавлять.

Нынешняя ситуация для «Эдмонтона» огорчительнее вдвойне, учитывая общую ситуацию на Западе и проблемы «Колорадо». Клуб из Альберты упустил отличную возможность и оказался недостаточно хорош, чтобы претендовать на Кубок Стэнли. «Ойлерс» выглядели в плане командных действий даже хуже, чем год назад.

Менеджмент клуба все это время не сидел сложа руки — в межсезонье на рынке свободных агентов был приобретен толковый вратарь Джек Кэмпбелл, в дедлайн команда усилилась несколькими хорошими игроками, включая опытного защитника Маттиаса Экхольма. Этого хватило только для победы над «Лос-Анджелесом» в первом раунде.

Одной причины, исправив которую, можно было все изменить, не найдешь. Очевидно одно — нельзя все время выезжать только на талантах Макдэвида и Леона Драйзайтля, забывая об остальном. У этого состава есть еще два года для похода за титулом, пока не истечет контракт немецкого центрфорварда. К лидерам команды сложно предъявить претензии, особенно с учетом того, что канадец играл с повреждением левой ноги. Видео с одной из тренировок, когда Макдэвид испытывал явный дискомфорт, в этом убеждает.

Капитан «Эдмонтона» Коннор Макдэвид и голкипер Стюарт Скиннер. Фото USA Today Sports

Даже самое болезненное поражение — еще не повод выносить окончательный вердикт и громко заявлять, что в своей нынешней конфигурации «Эдмонтон» ничего не выиграет. Необходимы точечные шаги. Команде явно не хватило одного-двух ветеранов с чемпионским опытом, знающих, как держать удар и умеющих терпеть. Условный Кори Перри точно пригодился бы «Нефтяникам» и на льду, и в раздевалке.

Странно, что генеральный менеджер Кен Холланд, выигрывавший все что можно, с «Детройтом», этого не понимает. «Ойлерс» несколько раз выдавали провальные отрезки, теряя на ровном месте все, что было нажито непосильным трудом. Так, например, произошло в пятом и шестом матчах серии с «Вегасом». Это в первую очередь вопрос психологии.

Год назад считалось, что Джей Вудкрофт — перспективный специалист с потенциалом для приличного роста. Но сейчас мнение о нем стало меняться, поскольку в критические моменты ряд его решений оказались откровенно неудачными. Молодой голкипер Джефф Скиннер выиграл конкуренцию у Джека Кэмпбелла в регулярном чемпионате, но в плей-офф его четырежды меняли по ходу игр. В том числе трижды — в серии против «Вегаса». Это слишком много. Скиннер официально считался новичком, провел лишь первый сезон в роли в основного вратаря в НХЛ и оказался не готов к кубовому давлению. Очень странно, почему более опытному Кэмпбеллу, который сильно провел концовку регулярки, так и не дали шанс в плей-офф. Распределение игрового времени среди нападающих — это тоже один повод для упрека. Верить до конца в Райана Ньюджент-Хопкинса, Эвандера Кейна и Кайлера Ямамото — еще не преступление, но раз от них нет отдачи, то почему что-то не поменять?

Защитник «Эдмонтона» Дарнел Нерс. Фото USA Today Sports

Проблемы «Эдмонтона» очевидны и давно известны — завышенный контракт защитника Дарнелла Нерса (астрономические 9,25 миллиона в год), сомнительное качество обороны, нестабильные вратари, слабая поддержка Макдэвида и Драйзайтля со стороны остальных звеньев, минимум места для маневра под потолком зарплат. Ставить крест на этой команде и ее лидерах рано. Перед глазами всегда есть примеры Александра Овечкина и Стива Айзермана. Россиянин добрался до Кубка Стэнли только на свой 13-й сезон в лиге, канадец — на 14-й. Сейчас все в руках Холланда. Без его взвешенного решения выбраться на следующий уровень команде будет невозможно.