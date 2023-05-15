КХЛ
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Хоккей
Таблицы
Календарь
Статистика
Новости
Статьи
Видео
Фото
Все материалы
Команды
Тренеры
Стадионы
Главная
Хоккей
НХЛ

15 мая, 16:45

Выиграет ли Макдэвид Кубок быстрее, чем Овечкин? «Эдмонтон» не использует потенциал лучшего хоккеиста мира

Михаил Зислис
Обозреватель
Капитан «Эдмонтона» Коннор Макдэвид.
Фото USA Today Sports
Telegram Дзен
«Ойлерс» не добрались до финала конференции.

Каждый вылет «Эдмонтона» из плей-офф теперь воспринимается под одним углом, если не касаться многолетних страданий его болельщиков — Коннор Макдэвид, величайший игрок современности, снова остался без Кубка Стэнли. После поражения от «Вегаса» для него уже восьмой сезон потрачен впустую. От индивидуальных наград и рекордов радости давно нет, а за столько лет выступления в НХЛ звездному форварду ни разу не удалось донести свою команду даже до финала.

Коннор Макдэвид. Макдэвид — главный бомбардир XXI века. Скоро он может замахнуться и на рекорд Овечкина по голам

Это еще не катастрофа, но тенденция пугающая. Можно вспомнить про старинную фразу «часики-то тикают». Макдэвид не будет вечно летать по площадке как молодой и в легкую набирать кучу очков. Продержаться на текущем пике еще два-три года реально, а дальше не поможет даже самая современная медицина — ближе к 30 годам даже самые большие звезды начинают сбавлять.

Нынешняя ситуация для «Эдмонтона» огорчительнее вдвойне, учитывая общую ситуацию на Западе и проблемы «Колорадо». Клуб из Альберты упустил отличную возможность и оказался недостаточно хорош, чтобы претендовать на Кубок Стэнли. «Ойлерс» выглядели в плане командных действий даже хуже, чем год назад.

Менеджмент клуба все это время не сидел сложа руки — в межсезонье на рынке свободных агентов был приобретен толковый вратарь Джек Кэмпбелл, в дедлайн команда усилилась несколькими хорошими игроками, включая опытного защитника Маттиаса Экхольма. Этого хватило только для победы над «Лос-Анджелесом» в первом раунде.

Одной причины, исправив которую, можно было все изменить, не найдешь. Очевидно одно — нельзя все время выезжать только на талантах Макдэвида и Леона Драйзайтля, забывая об остальном. У этого состава есть еще два года для похода за титулом, пока не истечет контракт немецкого центрфорварда. К лидерам команды сложно предъявить претензии, особенно с учетом того, что канадец играл с повреждением левой ноги. Видео с одной из тренировок, когда Макдэвид испытывал явный дискомфорт, в этом убеждает.

Капитан «Эдмонтона» Коннор Макдэвид и голкипер Стюарт Скиннер.
Фото USA Today Sports

Даже самое болезненное поражение — еще не повод выносить окончательный вердикт и громко заявлять, что в своей нынешней конфигурации «Эдмонтон» ничего не выиграет. Необходимы точечные шаги. Команде явно не хватило одного-двух ветеранов с чемпионским опытом, знающих, как держать удар и умеющих терпеть. Условный Кори Перри точно пригодился бы «Нефтяникам» и на льду, и в раздевалке.

Странно, что генеральный менеджер Кен Холланд, выигрывавший все что можно, с «Детройтом», этого не понимает. «Ойлерс» несколько раз выдавали провальные отрезки, теряя на ровном месте все, что было нажито непосильным трудом. Так, например, произошло в пятом и шестом матчах серии с «Вегасом». Это в первую очередь вопрос психологии.

Иван Барбашев (справа) вместе с&nbsp;одноклубниками. Неожиданный русский герой плей-офф НХЛ: Барбашев помог партнеру сделать хет-трик и затмить Макдэвида!

Год назад считалось, что Джей Вудкрофт — перспективный специалист с потенциалом для приличного роста. Но сейчас мнение о нем стало меняться, поскольку в критические моменты ряд его решений оказались откровенно неудачными. Молодой голкипер Джефф Скиннер выиграл конкуренцию у Джека Кэмпбелла в регулярном чемпионате, но в плей-офф его четырежды меняли по ходу игр. В том числе трижды — в серии против «Вегаса». Это слишком много. Скиннер официально считался новичком, провел лишь первый сезон в роли в основного вратаря в НХЛ и оказался не готов к кубовому давлению. Очень странно, почему более опытному Кэмпбеллу, который сильно провел концовку регулярки, так и не дали шанс в плей-офф. Распределение игрового времени среди нападающих — это тоже один повод для упрека. Верить до конца в Райана Ньюджент-Хопкинса, Эвандера Кейна и Кайлера Ямамото — еще не преступление, но раз от них нет отдачи, то почему что-то не поменять?

Защитник «Эдмонтона» Дарнел Нерс.
Фото USA Today Sports

Проблемы «Эдмонтона» очевидны и давно известны — завышенный контракт защитника Дарнелла Нерса (астрономические 9,25 миллиона в год), сомнительное качество обороны, нестабильные вратари, слабая поддержка Макдэвида и Драйзайтля со стороны остальных звеньев, минимум места для маневра под потолком зарплат. Ставить крест на этой команде и ее лидерах рано. Перед глазами всегда есть примеры Александра Овечкина и Стива Айзермана. Россиянин добрался до Кубка Стэнли только на свой 13-й сезон в лиге, канадец — на 14-й. Сейчас все в руках Холланда. Без его взвешенного решения выбраться на следующий уровень команде будет невозможно.

Александр Овечкин
Коннор Макдэвид
Хоккей
НХЛ
ХК Эдмонтон Ойлерз
17
186
Читайте также
Бабиков и Логинов отказались от централизованной подготовки
Королева недокрутов метит в конгресс США. Фигуристка Сара Хьюз стала политиком
В Telegram-канале Блиновской появились сообщения от ее имени
Шойгу опроверг заявления Украины о якобы сбитых ее ПВО ракетах «Кинжал»
В офисе Зеленского заявили о нехватке оружия для контрнаступления ВСУ
Как Россия стала ключевым игроком в мировом сельском хозяйстве: спецпроект «Известий»
Популярное видео
«Даллас» — «Сиэтл»: видеообзор, второй раунд Кубка Стэнли
«Эдмонтон» — «Вегас»: видеообзор, второй раунд Кубка Стэнли
«Сиэтл» — «Даллас»: видеообзор, второй раунд Кубка Стэнли
«Вегас» — «Эдмонтон»: видеообзор, второй раунд Кубка Стэнли
«Торонто» — «Флорида»: видеообзор, второй раунд Кубка Стэнли
«Даллас» — «Сиэтл»: видеообзор, второй раунд Кубка Стэнли
«Каролина» — «Нью-Джерси»: видеообзор, второй раунд Кубка Стэнли
«Эдмонтон» — «Вегас»: видеообзор, второй раунд Кубка Стэнли
«Флорида» — «Торонто»: видеообзор, второй раунд Кубка Стэнли
«Сиэтл» — «Даллас»: видеообзор, второй раунд Кубка Стэнли
«Нью-Джерси» — «Каролина»: видеообзор, второй раунд Кубка Стэнли
«Эдмонтон» — «Вегас»: видеообзор, второй раунд Кубка Стэнли
«Сиэтл» — «Даллас»: видеообзор, второй раунд Кубка Стэнли
«Флорида» — «Торонто»: видеообзор, второй раунд Кубка Стэнли
«Нью-Джерси» — «Каролина»: видеообзор, второй раунд Кубка Стэнли
«Вегас» — «Эдмонтон»: видеообзор, второй раунд Кубка Стэнли
«Каролина» — «Нью-Джерси»: видеообзор, второй раунд Кубка Стэнли
«Даллас» — «Сиэтл»: видеообзор, второй раунд Кубка Стэнли
«Торонто» — «Флорида»: видеообзор, второй раунд Кубка Стэнли
«Вегас» — «Эдмонтон»: видеообзор, второй раунд Кубка Стэнли
«Каролина» — «Нью-Джерси»: видеообзор, второй раунд Кубка Стэнли
«Даллас» — «Сиэтл»: видеообзор, второй раунд Кубка Стэнли
«Торонто» — «Флорида»: видеообзор, второй раунд Кубка Стэнли
«Нью-Джерси» — «Рейнджерс»: видеообзор, 1-й раунд Кубка Стэнли
«Колорадо» — «Сиэтл»: видеообзор, первый раунд Кубка Стэнли
«Бостон» — «Флорида»: видеообзор, первый раунд Кубка Стэнли
Материалы сюжета: Кубок Стэнли: второй раунд плей-офф НХЛ
Свищев назвал российских хоккеистов украшение любого клуба НХЛ
Макдэвид когда-нибудь выиграет Кубок Стэнли? Live с Зислисом и Федотовым — в 14.00
Сорокин близок к уникальному достижению. Признают ли русского вратаря лучшим в НХЛ?
Тренер «Сиэтла» Хэкстолл — о поражении от «Далласа»: «Мы не смогли найти свою лучшую игру»
Вратарь «Далласа» Эттингер считает, что команда может выиграть Кубок Стэнли-2023
Тренер «Нью-Джерси» Брылин рассказал о своей главной задаче на следующий сезон НХЛ
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Неожиданный русский герой плей-офф НХЛ: Барбашев помог партнеру сделать хет-трик и затмить Макдэвида!

Сказка «Сиэтла» закончилась. Хитрый пас русского форварда приблизил «Даллас» к Кубку Стэнли