В чем хорош «Эдмонтон» и без очков Макдэвида? Почему развалилась «Флорида»? Итоги шестого матча финала плей-офф НХЛ

Главные выводы после очередной победы «Ойлерз».

НХЛ

Плей-офф

Финал

«Эдмонтон» — «Флорида» — 5:1 (1:0, 2:0, 2:1)

Голы: Фогеле — 3 (Драйзайтль, Кулак), 7:27 — 1:0. Хенрик — 4 (Янмарк, Экхольм), 20:46 — 2:0. Хаймэн — 16 (Нюджент-Хопкинс), 38:20 — 3:0. Барков — 8 (Верхэге, Куликов), 41:28 — 3:1. Маклеод — 4 (п.в., Фогеле), 56:45 — 4:1. Нерс — 2 (п.в., Скиннер), 56:57 — 5:1.

Вратари: Скиннер — Бобровский (56:28 — 56:45, 56:52 — 56:57).

Штраф: 18 — 16.

Броски: 21 (11+4+6) — 21 (2+11+8).

Наши: — - Куликов (13.54/2/0), Тарасенко (11.45/1/0).

22 июня. Эдмонтон. «Роджерс Плэйс». 18347 зрителей.

Счет в серии: 3-3

«Эдмонтон» сделал еще один шаг навстречу впечатляющему чуду, которого в НХЛ не видели целых 82 года, когда «Торонто» завоевал Кубок Стэнли, уступая в финальной серии «Детройту» 0-3. О тех древних временах уже в первом периоде шестого матча заставила вспомнить солидная игра в исполнении «Ойлерз». На своей площадке они еще ни разу не позволяли соперникам оформить чемпионство. Результат сегодняшней встречи в данной связи смотрится закономерно как с исторической точки зрения, так и в плане того, что происходило непосредственно на льду.

После того, что сотворил Коннор Макдэвид, набравший кучу очков в прошлых матчах, воспринимать команду в отдельности от него было невозможно. Однако даже гений и волшебник не способен вытащить на себе все в одиночку. Иначе бы «Ойлерз» давно завершили свой крестовый поход за титулом, как это неизменно происходило в прошлых сезонах.

Макдэвид взял паузу, дав понять, что человеческие возможности не беспредельны. А у него нашлись помощники, взявшие на себя ответственность за результат. Уоррен Фогеле, Адам Хенрик и Маттиас Янмарк подтвердили древнейшую истину о необходимости появления в плей-офф на сцене героев, изначально находившихся на третьих ролях где-то за кулисами.

Нападающий «Эдмонтона» Маттиас Янмарк борется за шайбу с защитником «Флориды» Брэндоном Монтуром. Фото USA Today Sports

Моральное состояние «Флориды» должно описываться уже отрицательными значениями. Финал Кубка Стэнли — стадия, когда не время рассуждать об игровых деталях и правильных установках. Заключительные матчи сезона всегда превращаются в испытание на характер и выносливость.

«Пантерз» в этом плане капитально просели и по большей части выглядят потерянно. Только Александр Барков еще держит уровень и не сдается. Он забил гол-красавец, а первая его шайба, заброшенная почти сразу после того, как счет стал 0:2, была отменена после запроса «Эдмонтона» из-за миллиметрового положения вне игры.

В предыдущих сериях и первой половине финала «Флорида» выглядела несокрушимым исполином, которому наплевать на любые препятствия. В конце июня после сотни матчей за плечами от фирменного давления в чужой зоне, выматывавшего защиту соперника, мало что осталось. Это объяснимо. Но сыграть более консервативно и терпеливо у южан не получается.

Грамотно отбиваться, оберегая нужный результат, в нынешнем плей-офф лучше выходит у «Эдмонтона». Команда из Альберты в каждой из четырех серий подстраивалась под соперника и добавляла.

Как только «Пантерз» сдали в скорости и агрессии, у них посыпались проблемы. Один факт очень показателен. «Эдмонтон» 12 из 22 голов в финале забил после быстрых атак с ходу, включая три шайбы в сегодняшней игре. Очень простое и крайне эффективное оружие, от которого «Флорида» никак не может найти спасение.

Одновременно «Ойлерз» показывают фантастическую игру в меньшинстве, «убив» 46 из последних 47 попыток соперников в нынешнем плей-офф! Ранее такого никогда не было. Рекорд принадлежит «Нью-Джерси» — 92,5 процента нейтрализации в 2000-м году, когда господствовала эра «мертвой шайбы» и результативность в лиге была аномально низкой. «Эдмонтон» идет еще выше (94,1 процента).

Для того, чтобы эти детали стали частью легендарного сюжета на все времена, «Ойлерз» осталось одержать одну победу. Вероятно, самую значимую как в новейшей истории клуба, так и всей лиги. «Флориду» списывать рано. Но остались ли у нее резервы, чтобы за два дня полностью измениться? Этот вопрос будет самым обсуждаемым до стартового вбрасывания в седьмой игре.