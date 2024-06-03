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Сегодня, 18:00

Кубок Стэнли вернется в Канаду спустя 31 год? Кажется, «Эдмонтон» созрел для трофея

«Эдмонтон» сыграет с «Флоридой» в финале Кубка Стэнли
Михаил Зислис
Обозреватель
Нападающий и капитан «Эдмонтона» Коннор Макдэвид (в центре).
Фото USA Today Sports
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«Ойлерз» потрясающе выглядят в большинстве и меньшинстве.

«Эдмонтон» вышел в финал Кубка Стэнли впервые за 18 лет. Канадским командам в последнее время это удается сделать крайне редко — сейчас будет всего третий раз с 2011 года. Последний титул за авторством «Монреаля» датирован и вовсе 1993-м.

Занимательные исторические сведения лишь подчеркивает тот факт, насколько сложно в Канаде с ее налогами и климатом бороться за титул, даже имея в составе таких суперзвезд мирового хоккея, как Коннор Макдэвид и Леон Драйзайтль. Пока этими нападающими сделана лишь половина. Без Кубка Стэнли нельзя считаться легендами, сколько бы очков каждый из них ни набирал и какие бы рекорды ни устанавливал.

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Первые строчки в списке бомбардиров этого плей-офф оккупированы именно игроками «Ойлерс». В плане результативности внутри команды слишком велик разрыв между лидерами и всеми остальными. Но разница между современным «Эдмонтоном» и его версиями из недавнего прошлого колоссальная.

С приходом на пост главного тренера Криса Ноблока «Нефтяники» научились играть на результат и здорово обороняться, чего за ними не водилось очень давно. Даже при Дэйве Типпетте, который любил системность и структурность, «Ойлерс» в плей-офф не действовали настолько здорово в защите и не сушили мастерски игру. Как, например, в последнем матче, когда «Эдмонтон» уступил «Далласу» по броскам 10-35, но победил (2:1).

Хоккеисты «Эдмонтона» и «Далласа» борются за шайбу.
Фото USA Today Sports

Умение стабильно выигрывать, не всегда показывая свой лучший хоккей — это признак очень серьезной команды. Ее лучшие хоккеисты сильно выросли за полгода и при определенных проблемах с составом «Эдмонтон» приобрел черты, крайне важные для больших побед. Похожая эволюция в свое время происходила с ультратакующей «Тампой» после вылета в первом раунде плей-офф пять лет назад от скромного «Коламбуса».

Фантастические действия спецбригад компенсируют недостатки «Ойлерс». Команда и в большинстве (37,3 процента реализации), и в меньшинстве (93,9 процента нейтрализации) играет замечательно, что должно вселять определенный оптимизм в преддверии решающей серии. Впереди ждет мощная «Флорида», шансы которой чуть повыше, но «Эдмонтон» в плей-офф показал, что по ходу серий адаптируется к соперникам и в нужный момент добавляет.

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Выход в финал дает определенную гарантию для клуба и на ближайшее будущее. Уже не первый год в Северной Америке периодически подбрасывают дрова в костер, спекулируя на теме ухода Макдэвида и Драйзайтля в другие команды по истечении их нынешних контрактов — у канадца через два сезона, у немца — через один. Вылет от «Ванкувера» во втором раунде мог снова разжечь больную тему.

В настоящий момент очевидно, что «Эдмонтон» даже с определенными недостатками в своем нынешнем виде вполне конкурентоспособен, может реально претендовать на Кубок Стэнли и еще не исчерпал всех резервов для прогресса. Дальнейший рост потолка даст менеджменту больше вариативности при комплектовании состава. Лучше это делать, имея в музее для трофеев новый экспонат.

Хоккей
Кубок Стэнли
НХЛ
ХК Флорида Пантерз
ХК Эдмонтон Ойлерз
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