«Проспорил звезде НХЛ 20 долларов, поставив на Италию». Интервью проспекта «Нэшвилла» Сурина

Поговорили с нападающим «Локомотива», которого в первом раунде драфта выбрали «Предаторз».

Егор Сурин — один из четырех россиян, выбранных на драфте-2024 в первом раунде. «Нэшвилл» забрал нападающего под 22-м номером, хотя еще до драфта он котировался во втором раунде. Сурину очень помог кэмп в Северной Америке, организованный агентом Дэном Мильштейном. На тренировки, которые включали игровые занятия на льду и физические тесты, пригласили скаутов и генеральных менеджеров клубов НХЛ. После общения с представителями команд рейтинг Егора начал расти. В интервью «СЭ» нападающий рассказал о церемонии драфта, знакомстве с Романом Йоси и поздравлении от Игоря Никитина.

Любит агрессивный хоккей

— Какие впечатления оставила церемония драфта?

— Это событие, которое я буду помнить всю жизнь. Это дается не каждому. Больше всего зацепила сама подготовка к представлению. Выходит первый человек. Казалось бы, все понимают, кто им будет, но все равно думаешь: «Блин, почему не я?» Начинается легкое волнение. Доходит до десятого пика, и уже мысли в голове: «Может, меня вообще не выберут в первом раунде». И когда слышишь, как со сцены говорят «From Lokomotiv, Yaroslavl...» — эмоции накрывают. Я даже не помню, как дошел до сцены. Никуда не смотрел, сердце билось. Это самый крутой момент, когда выходишь на сцену и надеваешь майку клуба.

— Перед драфтом игроки еще прошли инструктаж, как выходить на сцену. Это тоже усилило томительное ожидание?

— Это больше добавило интереса. Мы первый раз на драфте. Вроде бы смотрел, как все проходило год назад, но, когда попадаешь сам, все равно спрашиваешь: что делать, как выходить? Все это сделано, чтобы не опозориться.

— Предчувствие, что именно «Нэшвилл» выберет вас, было?

— Я очень круто пообщался с «Нэшвиллом». Но это была не единственная команда, с которой хорошо прошло интервью. Я думал, что уйду с места 14—15-го. Но это драфт, ничего не угадаешь. Когда выбор подошел к двадцатке, думал, что могут забрать «Айлендерс» или «Монреаль». А когда стал выбирать «Нэшвилл», я был уверен, что это буду я. Я сам хотел в попасть в команду, хорошо провел интервью — так что, можно сказать, предчувствие было.

— С какими игроками у вас ассоциируется «Нэшвилл»?

— Роман Йоси и Филип Форсберг. Очень нравится их игра.

— Какие клубы до драфта не выходили на вас?

— Я общался почти со всеми клубами. Но есть клубы, которые не выходили на собеседования, причем не только со мной: «Даллас», «Эдмонтон», «Виннипег».

Фото ХК «Локомотив»

— Ваш большой плюс — знание английского языка. На все вопросы отвечали без переводчика?

— Да. Я учил английский последние два года. В позапрошлом сезоне общался с носителем языка. Он сам из Кении, а живет в Ростове. Мы общались по видео, тренировали разговорную речь. А в этом сезоне за меня плотно взялся учитель из агентства Goldstar. Спасибо ему и Дэну Мильштейну за это. Я понимал, что знание английского поможет высоко уйти на драфте. Агент мне тоже говорил об этом.

— Новый тренд на собеседованиях: спрашивать, какой рейтинг у игроков в приложениях такси. Вас спрашивали об этом? И были ли вопросы, которые поставили в тупик?

— Нет. У меня все шло по протоколу, про такси не спрашивали. Были наводящие вопросы по игре. Например: «Если мы тебя задрафтуем, то что ты сделаешь на первой тренировке, чтобы тебя заметили?»

— И что ответили?

— Сказал, что сделаю силовой прием.

— Это отражает ваш игровой стиль: силовой, агрессивный, местами наглый — то, что любят в Северной Америке.

— Верно. Я люблю пользоваться агрессивным хоккеем. Люблю стягивать на себя игроков, иногда даже грязными действиями. Грязными — не в плане удалений или грубости. Банально поддеть или разозлить соперника, чтобы он сосредоточился на мне, а партнеры получили бы пас.

— Эти навыки были с вами с детства, или раскрыли их в более взрослом возрасте?

— Сто процентов не с самого детства. В раннем возрасте мне больше нравилось играть в красивый хоккей. Как говорят многие тренеры — в хоккейку. Все по чистому льду, обыграть двоих-троих, отдать пас на пустые ворота. Это началось с МХЛ, когда надо было конкурировать с ребятами на четыре года старше. Там я стал больше использовать силовую борьбу. Я учился у старших ребят. Рауль Акмальдинов говорил мне, что на пятаке можно задирать игроков соперников, тем более я еще в маске. Игрок в визоре явно старше меня. И он видит, что молодой парень его начинает задевать. Это его злит. Вратарей тоже легко поддевать.

— Часто этим пользуетесь?

— Вратарей — да, часто. Мы разговаривали с Серегой Мурашовым, он объяснял психологию вратарей, куда нужно давить, чтобы вывести из себя.

— Проехать мимо вратаря и сказать: «Сейчас я тебе забью»?

— Есть определенные приемы, но о них знает только Серега Мурашов.

— В ответ получали аналогичные приемы?

— Приемы на меня не действуют. Тем более все, что летит в ответку, похоже на мои приемы. Своего ничего не придумывают, а просто повторяют за мной. А мое на меня не действует. Все это воспринимаю со смехом, ведь мы все делаем шоу.

Фото ХК «Локомотив»

Пари с Йоси

— Как пообщались с «Нэшвиллом» после церемонии драфта?

— Общение было мимолетным. Поговорили с русским скаутом. На фото после сцены пообщался с генменеджером и руководством. Все сказали, что рады меня видеть в клубе и рассчитывают на мою игру. Я был очень счастлив. Стандартная процедура.

— Следили за преддрафтовыми рейтингами?

— С рейтингами ситуация интересная. До прилета в США на кэмп и собеседования я посматривал на них. Давал себе отчет, что уйду во втором раунде, хотя понимал, что это предварительный расклад. В кэмпе я общался со скаутами. И Дэн говорил, что мой рейтинг растет. Я котировался в середине второго раунда, а после кэмпа — уже в середине первого. В некоторых рейтингах видел себя в топ-30, а где-то даже 68-м. Но было уже все равно. Теперь хочется узнать реакцию всех людей, составляющих рейтинги, когда они увидели, что я — 22-й.

— На церемонии драфта было много звезд. Какие-то встречи или знакомства особенно запомнились?

— Перед драфтом мы познакомились с Павлом Дацюком — моим кумиром детства. Всегда хотел играть, как он, но сейчас стиль немного изменился. Также встретились с Никитой Кучеровым, причем случайно. Мы ездили на собеседования, а он выходил из отеля. Встретились, сфотографировались, немного пообщались — времени почти не было. Перед драфтом, к сожалению, я не увидел Остона Мэттьюса, хотя другие парни его видели. Очень значимая встреча для меня была после драфта. В Нэшвилл я летел вместе с Романом Йоси.

— Пообщались с ним?

— Конечно. Мы общались и про хоккей, и про чемпионат Европы по футболу. Йоси же швейцарец. Я ему уже проспорил 20 долларов.

— Полагаю, в 1/8 финала чемпионата Европы вы поставили на Италию.

— Да. Я думал, что Италия выиграет, все-таки действующие чемпионы Европы.

— Удивлены открытостью Йоси?

— Очень. Уверен, до драфта он даже не знал меня. Но мы так классно пообщались: про хоккей и «Нэшвилл», про футбол. Очень круто!

— Близко следите за НХЛ?

— Я люблю смотреть хайлайты. В Америке повезло посмотреть финал Кубка Стэнли в заведении. Люблю следить за матчами НХЛ, особенно когда играют Макдэвид и Маккиннон. В «Нэшвилле» мне очень нравится атмосфера на арене. Больше следил за их лидерами: Форсбергом и Йоси.

— Готовы, что на лед в Нэшвилле будут выбрасывать сомов?

— Конечно. Почему бы и нет, если это такая традиция? Главное — не в меня (улыбается).

Фото ХК «Локомотив»

Демидов, поздравления Никитина

— Как отреагировали на то, что Иван Демидов не ушел в топ-3 драфта?

— Мы общались с Ваней. Он думал, что его заберет «Чикаго», но они выбрали Тему Левшунова. На самой церемонии я был в шоке, что Ваня не третий, не четвертый, а пятый. Я знал, что «Монреаль» его очень хотел, но думал, что его заберут еще до «Монреаля». А потом Ваня сказал, что он понимал, что «Анахайм» и «Коламбус» его не выберут. Антон Силаев ушел под 10-м номером — это круто! Я тоже не жалуюсь на выбор: меня забрала команда, которая мне симпатизирует. Матвей Гридин — 28-й на драфте, тоже хорошо. Неожиданностью для меня стали только два норвежца в первом раунде, хотя ни одного шведа не выбрали.

— Представляли, что Макклина Селебрини могут не выбрать под первым номером?

— Мы с парнями только шутили: прикиньте, как перевернется драфт, если Селебрини не заберут первым? Но было все ясно. Драфт — это не только про хоккей. Кучеров ушел 58-м, Йоси — 38-м — оба сейчас играют на высоком уровне в НХЛ. А сколько было игроков, которых выбирали в первом раунде, но они потом терялись? Многое решает медийность и пиар перед драфтом.

— Поздравлению от Игоря Никитина удивились?

— Я думал, что он мне напишет, а он позвонил. Было очень приятно. Игорь Валерьевич сказал важные слова, что нельзя расслабляться и надо правильно отнестись к выбору на драфте.

— Какие качества за лето надо улучшить, чтобы в новом сезоне закрепиться в основе «Локомотива»?

— Ваш вопрос очень напоминает скаутский. Назову три вещи: бросок, катание и «физика». До идеала их довести невозможно.

— А до уровня КХЛ — возможно за ближайшее время?

— Я готов к этому! Все лето тренируюсь почти без отдыха. А впереди еще предсезонка.

— У вас еще два года контракта с «Локомотивом». Это время вы планируете развиваться в Ярославле?

— Да, верно. Два года я буду играть и работать во славу ярославского хоккея. Надо постараться выиграть Кубок Гагарина. А после двух лет буду смотреть по ситуации.

— «Нэшвилл» не торопил с отъездом в США?

— Нет. Руководство все понимает и готово ждать. Два года — значит, два года. Говорили только: «А что, если?» Но никто не предлагал разрывать контракт и приезжать уже сейчас.

— Кто-то из россиян «Нэшвилла» поздравил вас с выбором на драфте?

— Нет. Поздравили только Йоси и главный тренер.