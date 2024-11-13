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Сегодня, 16:00

«Очень плохо, что России нет на международных турнирах». Сильное заявление легенды НХЛ Эрика Линдроса

Легенда НХЛ Линдрос отреагировал на отстранение России от международных соревнований
Игорь Рабинер
Обозреватель
Павел Дацюк, Эрик Линдрос, Александр Овечкин.
Фото Isaiah Downing, Global Look Press; MJT, AdMedia, Global Look Press; Patrick Smith, Getty Images
Эрик Линдрос.
Фото Global Look Press
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Обозреватель «СЭ» пообщался со знаменитым нападающим «Филадельфии».

Эрик Линдрос — трагическая суперзвезда североамериканского хоккея. Могучему центрфорварду «Филадельфии», первому номеру драфта 1991 года в 90-е пророчили славу доминирующей фигуры мирового хоккея на многие годы. Но, пошумев в составе сметавшего многих соперников гренадерского звена «Легион Смерти» с Джоном Леклером и Микаэлем Ренбергом, дойдя до финала Кубка Стэнли-1997, всухую проигранного «Детройту» Скотти Боумэна с Русской Пятеркой, Линдрос с его более чем контактной манерой игры стал жертвой одного из самых, увы, распространенных синдромов достаточно грязной НХЛ того периода — хронических сотрясений мозга. Из-за них он и закончил карьеру гораздо раньше, чем должен был.

Но его статусу легенды это никак не мешает — в 2016 году он стал членом Зала хоккейной славы, а два года спустя его 88-й номер «Филадельфия» вывела из обращения. Одна из команд, в воскресенье участвовавших в Матче легенд в Торонто, так и называлась — команда Линдроса. После матча обозреватель «СЭ» поймал у раздевалки 51-летнего экс-форварда... нет, слава богу, не на силовой прием, а на три вопроса. И ответы Эрика оказались весьма небанальными.

Павел Дацюк на&nbsp;церемонии введения легенд хоккея в&nbsp;Зал славы в&nbsp;Торонто. «Не мог даже мечтать о такой чести!» Яркий репортаж о том, как Дацюка приняли в Зал славы

— Какое наследие новый член Зала хоккейной славы Павел Дацюк, по-вашему, оставил для хоккея?

— Достаточно сказать, что мы все пытаемся учить своих детей некоторым приемам Павла. Мои дети смотрят довольно много хоккейных роликов на YouTube, и то, что делал Дацюк, для них — среди лучших. Он фантастический, просто фантастический игрок — и несомненно заслуживает того, чтобы находиться в Зале хоккейной славы.

— Вы играли со многими и против многих российских хоккеистов. Кто вызывает у вас самые яркие воспоминания?

— В России было и есть так много великих игроков, что лучшего за все времена назвать сложно. Когда мы сражались с «Детройтом», Игорь Ларионов был очень хорош. Такой умный игрок! А Сергей Федоров? Он вне всяких рейтингов. Помню, как он целую серию матчей отлично провел как защитник, будучи обычно первым-вторым центрфорвардом в команде. Они (Скотти Боумэн и его штаб в «Ред Уингз». - Прим. И.Р.) перевели его в защиту, и он был так же эффективен, как в атаке. Этот список можно продолжать и продолжать.

Российский хоккей силен, по-настоящему силен! И для международных турниров очень плохо, что его сейчас там нет. Очень плохо то, что происходит в мире. Потому что я фанат хоккея и хочу видеть, как российские игроки выступают (на международных соревнованиях. - Прим. И.Р.). Понимаю, почему они не играют, но мы все хотели бы, чтобы ситуация изменилась.

Александр Овечкин.
Фото USA Today Sports

— Может ли, по-вашему, Александр Овечкин побить рекорд Уэйна Гретцки по голам уже в этом сезоне?

— Может, это очевидно. Если посмотреть на его темп в этом сезоне, то он разрывает лигу, забивает голы пачками, и это — обычный Алекс! Да, он может взять паузу на одну игру, а потом возвращается и забивает две. Не знаю, он может сделать это, например, в конце февраля. Что-то вроде того. Болеть за него — здорово, и происходящее хорошо для хоккея. Думаю, что все болеют за него. За то, чтобы он это сделал.

Александр Овечкин
Эрик Линдрос
НХЛ
Сборная России по хоккею

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