«Очень плохо, что России нет на международных турнирах». Сильное заявление легенды НХЛ Эрика Линдроса

Обозреватель «СЭ» пообщался со знаменитым нападающим «Филадельфии».

Эрик Линдрос — трагическая суперзвезда североамериканского хоккея. Могучему центрфорварду «Филадельфии», первому номеру драфта 1991 года в 90-е пророчили славу доминирующей фигуры мирового хоккея на многие годы. Но, пошумев в составе сметавшего многих соперников гренадерского звена «Легион Смерти» с Джоном Леклером и Микаэлем Ренбергом, дойдя до финала Кубка Стэнли-1997, всухую проигранного «Детройту» Скотти Боумэна с Русской Пятеркой, Линдрос с его более чем контактной манерой игры стал жертвой одного из самых, увы, распространенных синдромов достаточно грязной НХЛ того периода — хронических сотрясений мозга. Из-за них он и закончил карьеру гораздо раньше, чем должен был.

Но его статусу легенды это никак не мешает — в 2016 году он стал членом Зала хоккейной славы, а два года спустя его 88-й номер «Филадельфия» вывела из обращения. Одна из команд, в воскресенье участвовавших в Матче легенд в Торонто, так и называлась — команда Линдроса. После матча обозреватель «СЭ» поймал у раздевалки 51-летнего экс-форварда... нет, слава богу, не на силовой прием, а на три вопроса. И ответы Эрика оказались весьма небанальными.

— Какое наследие новый член Зала хоккейной славы Павел Дацюк, по-вашему, оставил для хоккея?

— Достаточно сказать, что мы все пытаемся учить своих детей некоторым приемам Павла. Мои дети смотрят довольно много хоккейных роликов на YouTube, и то, что делал Дацюк, для них — среди лучших. Он фантастический, просто фантастический игрок — и несомненно заслуживает того, чтобы находиться в Зале хоккейной славы.

— Вы играли со многими и против многих российских хоккеистов. Кто вызывает у вас самые яркие воспоминания?

— В России было и есть так много великих игроков, что лучшего за все времена назвать сложно. Когда мы сражались с «Детройтом», Игорь Ларионов был очень хорош. Такой умный игрок! А Сергей Федоров? Он вне всяких рейтингов. Помню, как он целую серию матчей отлично провел как защитник, будучи обычно первым-вторым центрфорвардом в команде. Они (Скотти Боумэн и его штаб в «Ред Уингз». - Прим. И.Р.) перевели его в защиту, и он был так же эффективен, как в атаке. Этот список можно продолжать и продолжать.

Российский хоккей силен, по-настоящему силен! И для международных турниров очень плохо, что его сейчас там нет. Очень плохо то, что происходит в мире. Потому что я фанат хоккея и хочу видеть, как российские игроки выступают (на международных соревнованиях. - Прим. И.Р.). Понимаю, почему они не играют, но мы все хотели бы, чтобы ситуация изменилась.

Александр Овечкин. Фото USA Today Sports

— Может ли, по-вашему, Александр Овечкин побить рекорд Уэйна Гретцки по голам уже в этом сезоне?

— Может, это очевидно. Если посмотреть на его темп в этом сезоне, то он разрывает лигу, забивает голы пачками, и это — обычный Алекс! Да, он может взять паузу на одну игру, а потом возвращается и забивает две. Не знаю, он может сделать это, например, в конце февраля. Что-то вроде того. Болеть за него — здорово, и происходящее хорошо для хоккея. Думаю, что все болеют за него. За то, чтобы он это сделал.